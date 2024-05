Cómo se creó el hit que llevó Rosa López a Eurovisión

Rosa López, en Eurovisión 2002. (RTVE)

Eurovisión, el festival de la canción más esperado por millones de seguidores, se prepara un año más para elegir al que será el próximo ganador. Este evento, conocido oficialmente como el Festival de la Canción de Eurovisión, no sólo ha captado la atención del público europeo, sino que el éxito ha traspasado las fronteras de nuestro continente, convirtiéndose así en una cita esperada por muchas personas alrededor del globo.

37 son los estados que participan en la 68ª edición de este certamen, que se celebrará en Malmö, la tercera ciudad más grande de Suecia, tras la victoria de Loreen con la canción Tattoo hace un año.

España lleva participando de manera interrumpida en el Festival de la Canción desde su debut en 1961 con Estando Contigo de Conchita Bautista y ha actuado siempre en la gran final. Nuestro país es el que acumula más años sin ningún ganador en Eurovisión. En los últimos 23 años, sólo ha alcanzado el podio en una ocasión, gracias a la actuación de Chanel Terrero y su Slomo, España logró el tercer puesto en 2022.

Una canción que no fue escrita para la granadina

Rosa López Eurovisión (RTVE)

Operación Triunfo 2001 marcó un antes y un después en los concursos televisivos españoles y fue todo un boom. Tras el éxito, el país intentó que la ganadora, Rosa López, y su potente voz calaran de la misma manera en Europa. La cantante representó a nuestro país en un año que parecía que triunfaríamos en Tallin, Estonia, ya que, partía como una de las favoritas.

Europe’s Living a Celebration fue la canción con la que la artista se presentó en 2002 al Festival junto a sus compañeros que hacían de coristas: Geno, Chenoa, Gisela, David Bisbal y David Bustamante. El compositor de este tema fue Toni Ten, junto a su hermano Xasqui, que fue quien incluyó los últimos arreglos. Ambos ya habían producido otros éxitos de la época como Duro de pelar de Rebeca o Yo quiero bailar de Sonia y Selena.

Lejos de lo que muchos puedan pensar, el hit eurovisivo no fue escrito para la granadina, los primeros compases ya era una realidad antes de que la dirección del programa le asignara a López la misión de representar a España. Explica Toni en una entrevista a El Confidencial que este tema no podía estar “más pegado al contexto eurovisivo” y a su tiempo, el de llegada del euro: “Era el momento del cambio de moneda. Habla de algo que no era entre personas, sino entre países. Antes íbamos todos por nuestro lado y ahora había una cosa que nos unía. El trasfondo era ese cambio que se dio en Europa”.

Poco a poco, la canción fue superando las cribas necesarias hasta colarse en la gala de elección, donde salió como favorita con un 49,9% del televoto, pese a que David Bisbal con Corazón Latino y David Bustamante con La magia del corazón también contaban con un gran apoyo. Tras salir electa se le aplicaron los cambios pertinentes para adaptarla al 100% a la intérprete.

Rosa, el mayor éxito de audiencia de Eurovisión en España

Finalmente, el 25 de mayo de 2002 sobre las 21:29 ‘Rosa de España’ irrumpía junto a sus compañeros en el escenario de Tallín para demostrar lo que habían trabajado a lo largo de todos esos meses. Durante los tres minutos de actuación, 13.203.000 personas estaban pendientes de si, esta vez, España lograría colarse en el podio. Con un 88,5% de share, Rosa y los ‘triunfitos’ lograron el mayor número de telespectadores de Eurovisión registrado en nuestro país, según datos de Statista.

El séptimo puesto de la representante española, apagó el sueño de millones de espectadores, las previsiones no se cumplieron y esos 81 puntos que Europa nos otorgó provocaron que el ánimo de todo un país se desvaneciera. Aunque para el productor, “quedar entre los diez primeros era ya una buena noticia”.