Pampita y Roberto García Moritán mostraron cómo cuidan a su hija Ana en el camarín de ShowMatch

Roberto García Moritán compartió fotos de cómo cuidan a Ana en el camarín de ShowMatch

A casi dos meses del nacimiento de Ana, Carolina Pampita Ardohain no se despega de la pequeña, aún mientras cumple con sus obligaciones laborales. Para esto, cuenta con el apoyo de su marido, Roberto García Moritán, quien la acompaña en todo momento e, incluso, se queda con la beba en el camarín mientras ella cumple su rol como jurado en La Academia de ShowMatch.

Así lo dejó ver en las últimas horas el candidato a legislador porteño, quien este fin de semana compartió algunas postales íntimas minutos antes de que la modelo saliera en vivo en el programa que conduce Marcelo Tinelli. “Historias de camarín”, expresó en un posteo de Instagram, junto a varias fotos en las que se puede ver al matrimonio bañando a la bebé y también al cuidado de una de sus abuelas, Lucila Fernández Llanos, madre del también empresario.

Roberto García Moritán baña a su hija bajo la atenta mirada de Pampita

Rápidamente, las imágenes se llenaron de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacó el de Milagros Brito, ex de Roberto y madre de sus dos hijos mayores Delfina y Santino, quien le puso el emoji de un corazón. Cabe recordar que la empresaria mantiene una excelente relación tanto con su ex como con la modelo.

Apenas diez días después de haber sido mamá, Carolina Ardohain tomó la decisión de volver a trabajar, lo que generó mucha controversia en las redes sociales, con voces a favor y en contra. “Mi situación es distinta. Yo trabajo poquitas horas al día, tengo ayuda, es un trabajo que me encanta hacer, mi cuerpo... bailé toda la vida. No hay que compararse con nadie y no hay que comparar las maternidades de una con la de la otra”, dijo en su ciclo Pampita Online luego de los comentarios que recibió tras regresar a su programa y a ShowMatch a once días de haber tenido a Ana y tras bailar en el caño poco tiempo después.

Lucila Fernandez Llanos, la madre de Roberto, también fue de la partida

En ese sentido, días atrás fue Paula Chaves quién salió a defenderla y reflexionó acerca de la necesidad de medir con la misma vara a padres y madres. “Siento que a la mujer siempre se la pone para juzgar para bien o para mal. Siempre estamos en el foco. O para decir: ‘Mirá qué bien que está, flaca, que puede bailar en el caño, que volvió a trabajar’ o ‘Mirá qué mala madre, que deja a la hija en el camarín’”, opinó la conductora de Bake Off.

Y agregó al respecto: “Tenemos que salirnos del foco de poder opinar libremente del puerperio de una mujer, que es una zona completamente desconocida. Nadie sabe cómo puede a una mujer pegarle el puerperio, que es una revolución hormonal. Nadie sabe cómo le va a pegar el post parto. Hay mujeres que sufren depresión post parto. Es algo totalmente desconocido, que sucede después de dar a luz de un bebé”.

Roberto García Moritán, un papá muy presente

“Es cierto eso que al hombre como no se lo juzga, tampoco se le pregunta. Creo que es algo que hay que empezar a cambiar desde ahí. No es por qué Pampita se subió o no al caño, o por qué está tan flaca. ¿Por qué estamos opinando de Pampita? ¿Por qué no opinamos de su marido, también, que volvió a hacer campaña política muy rápido, y a comprometerse con la causa que está defendiendo? No, hablemos de todos”, cerró en diálogo con Marcela Coronel, para el programa Mientras Tanto (Mucha Radio FM 85.9)

