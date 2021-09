Quiénes son los invitados de Juana Viale, Verónica Lozano y Luis Novaresio para este fin de semana

Juana Viale, Verónica Lozano y Luis Novaresio confirmaron sus invitados para este fin de semana en sus respectivos programas

Llega el fin de semana y se revalidará la ya clásica pelea por el rating del sábado por la noche: por un lado, La Noche de Mirtha con Juana Viale (El Trece); por el otro, PH: Podemos Hablar (Telefe), en esta ocasión con la conducción de Verónica Lozano.

Andy Kusnetzoff, el conductor titular del ciclo de Telefe, decidió extender su licencia unos días más por el nacimiento de su segundo hijo León, fruto de su relación con Florencia Súarez, ya que el pequeño estuvo internado en neonatología. Así, el exitoso ciclo de entretenimiento se emitirá como todos los fines de semana y estará capitaneado por otra importante figura del canal, como es la conductora de Cortá por Lozano.

Así las cosas, los invitados que recibirá Verónica Lozano este sábado desde las 22 horas serán Graciela Alfano, Analía Franchín, Gerardo Romano, el humorista Rodrigo Rodríguez, más conocido como Rodrigo Vagoneta y Rodrigo Lussich. Después de someterse al famoso “punto de encuentro”, el momento en el que surgen las anécdotas más jugosas, disfrutarán de una cena especial en la que la charla seguirá aflorando.

Graciela Alfano estará este sábado en PH: Podemos Hablar (Telefe), conducido por Verónica Lozano

Desde las 21.30 horas y por la pantalla de El Trece, la que vuelve a la conducción será Juana Viale, luego del aislamiento que tuvo que cumplir tras su viaje por Francia y tras haber sido reemplazada por su abuela Mirtha Legrand en la emisión del sábado pasado. Y tendrá a una mesa 100% política: la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y actual candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; y dos periodistas afines al Juntos por el Cambio, como son Guadalupe Vázquez y Alfredo Leuco.

El domingo, desde las 13 horas, Juana propondrá un cambio casi rotundo en el mood para el almuerzo, dejando solo para la política a un invitado como el candidato a diputado Florencio Randazzo. También estarán el periodista Osvaldo Bazán; la modelo Chechu Bonelli y L-Gante, en su continua gira por la pantalla chica. Asimismo, se podrá ver una entrevista que Viale le realizó en Francia a Ángel di María, una de las figuras de la Selección Argentina y también compañero de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain.

Juana Viale entrevistó a Ángel Di María durante su estadía en París y la charla podrá verse este domingo desde las 13 (EFE/Andre Coelho)

El mismo domingo, desde las 21 horas y por la pantalla de América, Luis Novaresio estará al frente de una nueva edición de Debo Decir. Esta semana tendrá como invitados a los periodistas Marcelo Bonelli y Silvia Fernández Barrios, el humorista Martín Campi Campilongo, el conductor Guillermo Pelado López y la actriz Eleonora Wexler.

La actriz Eleonora Wexler estará en el living de Debo Decir, con la conducción de Luis Novaresio

Sin dudas, lo más saliente del fin de semana pasado fue la vuelta de Mirtha Legrand después de ocho meses alejada de los estudios de televisión. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, comenzó Mirtha su discurso. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó la diva, que lució un vestido en tonalidad rosa pastel, uno de los tres vestuarios que había preparado el diseñado Claudio Cosano.

La diva sentó en su mesa al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós; la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain, y los periodistas Jonatan Viale y Baby Etchecopar.

SEGUIR LEYENDO: