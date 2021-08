Qué hizo la China Suárez luego de que Benjanín Vicuña anunciara su separación

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a dar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos. Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, escribió en sus redes sociales Benjamín Vicuña el viernes por la mañana, anunciando así su ruptura con Eugenia la China Suárez, mamá de sus hijos Magnolia de tres años y Amancio de uno.

Mientras todas las miradas estuvieron puestas en la actriz, ella tuvo una particular reacción ante el anuncio de su ahora ex pareja que, según dijeron en Los ángeles de la mañana había sido de mutuo acuerdo. Lejos de contar qué le pasaba, dar detalles sobre su vida privada o sumarse a las palabras del chileno, la ex Casi Ángeles continuó realizando posteos que poco tenían que ver con el anuncio, en una demostración concreta de que el show debe continuar.

Los posteos de la China Suárez

“1 o 2″, le preguntó a sus seguidores sobre cuál look les gustaba más esta mañana, minutos antes nada más que en paralelo Vicuña se pronunciara sobre su relación. También se mantuvo activa en sus historias. Primero reposteó una foto retro que había subido la actriz colombiana Angélica Blandón de cuando hicieron juntas la serie Sitiados.

Luego, como si nada hubiera ocurrido compartió una foto de sus uñas pintadas con verde e imágenes de un back de fotos y hasta un video en el que se la ve muy sonriente diciendo que es el Día Mundial de las Papas Fritas y comiendo. Quien no volvió a usar las redes sociales luego de dar la noticia fue el ex de Pampita, aunque era de esperarse ya que él es mucho menos activo en Instagram que ella.

El jueves Eugenia había compartido imágenes de la casa que compró en Pilar y cuyo objetivo es remodelar por completo. Había mostrado la chimenea, el parque y hasta una cama de hierro que dijo que usaría como sillón en la galería de la gran casona que ahora ya se sabe no será el hogar familiar con el actor, sino un espacio propio de ella con sus hijos con él y con Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré.

El mes próximo además armará las valijas, según confirmaron en LAM: “Ahora se viene un viaje muy importante. Ella está creciendo mucho profesionalmente. Tiene una propuesta muy importante… Se va a radicar dos meses desde septiembre en España y en Miami. Viaja con los hijos y viaja con su mamá. Va a estar con el profesor de La casa de papel, va a protagonizar una película con él”.

Esta no es la primera ruptura de la pareja. En el 2019 luego del éxito de la tira de Polka Argentina, Tierra de Amor y Venganza, ella anunció su separación, que duró solo dos meses. Para diciembre de dicho año ya se mostraban juntos y en julio del año siguiente se convirtieron en papás de Amancio.

Luego de un complicado 2020 debido a la pandemia, el 2021 los encontró trabajando juntos en una serie y luego él tuvo que viajar a Chile por compromisos laborales, por lo que pasaron de un ritmo intenso de trabajo y casa compartidos a no verse durante casi dos meses. En el tiempo que él estuvo afuera ella tuvo que afrontar varios momentos difíciles como su cuadro de coronavirus y la muerte de una de sus mejores amigas, Sofía Sarkany.

Apenas él regresó a Buenos Aires a fines de abril, principios de mayo, ella sorprendió al viajar a Miami sin él, y con los hijos de ambos. En aquella visita a Estados Unidos estuvo con la familia Sarkany y conoció a Félix, el hijo recién nacido de la diseñadora. Días más tarde volvió a la Argentina, incluso se la vio acompañando a Benjamín en un homenaje que le hicieron con Pampita a Blanca y en junio volvió a viajar: nuevamente sin su novio, con sus hijos y se sumaron al paseo su mamá y Rufina, esta vez además de estar en Miami visitaron Disney.

