“Me quieren ver preso” y quiénes son “los halcones y las palomas” del gabinete: las frases más destacadas de Javier Milei

Javier Milei estuvo presente en los estudios de radio El Observador

El presidente Javier Milei otorgó una extensa entrevista a radio El Observador e hizo un amplio repaso de la actualidad de la política y la economía nacional, aunque inició la charla con el anuncio de que decidió suspender su visita a la Feria del Libro porque “quieren sabotear la presentación del libro al estilo kirchnerista”.

A continuación, un repaso de las frases más destacadas que pronunció en diálogo con los periodistas Luis Majul, Esteban Trebucq y Pablo Rossi

-”No me voy a presentar en la Feria del Libro porque nos han amenazado con que nos van a hacer cosas, un tipo de comportamiento impropio de la cultura y no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Nos hace sospechar que hay un tema de sabotear la presentación y hacerlo al estilo kirchnerista, de modo violento”

-”Entre la violencia del discurso, la violencia inducida, comportamientos casi llamando a la violencia más actitudes de bloqueo, uno no… este hombre (por Alejandro Vaccaro, organizador de la Feria) con sus claras preferencias kirchneristas uno no sabe… La presentación del libro la vamos a hacer con José Luis Espert, pero aún no definimos dónde”

-”En una de las charlas que tuvimos, Espert me sugirió que saque el cepo. El día que lo desarmemos va a ser un boom adicional para la economía. La idea es abrirlo en algún momento de este año

-Los problemas y la mejora de la economía: “No es espontáneo, demanda tiempo, pero la búsqueda de los atajos hizo que pasaramos de ser el país más rico del mundo al 140. Los atajos ya sabemos que no funcionan”

-”Los salarios le empiezan a ganar a la inflación, el IPC digital da una inflación del 5%; cuando miramos la (inflaci´n) core viaja al 5% y sigue a la baja, el proceso de desinflación se nota, pero demanda tiempo. Crece fuertemente minería, petróleo, gas y el campo.

-”La economía está saliendo: cae la inflación de manera sensible y se está recomponiendo el nivel de actividad, el piso ya fue marzo-abri”l

-El día que desarmemos el cepo va a ser un boom adicional, la idea es abrirlo en algún momento de este año

-Imagino que próximamente el BCRA va a volver a bajar la tasa de interés, seguimos limpiando el balance del BCRA

-Estamos sacando del medio a los intermediarios, la mitad de los comedores no existían. Es algo profundamente doloroso. Un comedor te decía que atendía a 50 personas y te dabas cuenta de que no entraban más de 50 personas…”

-”A Sandra Pettovello la atacan porque es una máquina de destapar curros… Belliboni la debe odiar a Pettovello, Grabois también, Tolosa Paz también porque está destapando un montón de curros”

-”Nadie niega el tamaño de la marcha universitaria ni se cuestiona el reclamo, pero nosotros nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades. Nunca negamos el financiamiento, antes de la marcha tenían el dinero depositado, pero nosotros exigíamos auditorías”

-”¿Si hay curros en las universidades? Y, si no me quieren dejar auditar… ¿por qué no dejas hacer una auditoría?”

-”Tomaron una causa noble para esconder el verdadero curro y la politizaron. Ojo que en la marcha estaba tambien la izquierda recalcitrante golpista, la CGT con el propio Pablo Moyano, el ala progresista de la UCR con Yacobitti y Lousteau que levanta la mano culposo, La Cámpora, Axel Kicillof, el Frente Renovador con Massa…”

-”Para mi es la marcha universitaria es una victoria norme del Gobierno porque mostró el modus operandi de la política que tomó una causa noble y la prostituyó para ocultar un curro. Les gané a todos y la gente lo empezó a entender así: las encuestas dan que mantuvimos la imagen o que subimos”

-”Estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad. El FMI no puede creer lo que estamos haciendo, para nosotros lo importante es el norte, hacia dónde queremos ir. El objetivo es recuperar la libertad, devolverle la libertad a la economía. Los países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos

-Yo desde el primer día hablé de competencia de monedas, pero me pusieron dolarización y ahí quedó”

-”Muchos sueñan con verme preso,los que defienden el statu quo, los que no quieren que defendamos las ideas de la libertad. Los más preocupados (por encarcelarlo) son los que quieren el poder, los veo muchos más desaforados a los que quieren llegar, sean orcos o no, que la propia Cristina Kirchner”

-”Cuando dicen que hay un pacto con Cristina Kirchner me causa gracia, si los vivo torpedeando, busco a los orcos por todos lados... Si fuera así (que hay un pacto), ellos deberían adorarme”

-”Las reuniones de gabinete son muy divertidas: hay cartelitos y los hice tirar todos a la mierda porque somos todos iguales, podemos discutir. Cuando tenes gente talentosa se debate fuerte. Otros se reunían, iban a los focus group y tomaban las decisiones. Nosotros las decisiones las tomamos ahí”

-A Guillermo Francos le hacemos bullying en las reuniones de gabinete. Incluso definimos ¿quiénes son las palomas y los halcones: las palomas son Francos, martín Menem ,Victoria Villarruel y Diana Mondino; pero si esas son las palomas lo que serán los halcones... Esos somos Patricia Bullrich y yo. Y Luis Caputo se está talibanizando”

- “Si tomamos lo que salió ayer (la Ley Bases) es 5 veces la reforma del estado que hizo (Carlos) Menem, que había sido la más importante de la historia argentina. Nosotros en 4 meses estamos metiendo mas de 700 reformas estructurales

-Las provincias tienen que ajustar sus cuentas, hay impuestos que yo no los voy a coparticipar porque son inmundos, como el impuesto a los débitos bancarios, que tiene que desaparecer

-Cuando la economía empiece a rebotar, el gasto público en términos de PBI va a caer. ¿Y qué voy a hacer con eso? ¿La voy a gastar? No, voy a bajar impuestos como el IVA, eliminar las retenciones el impuesto PAIS. La idea es ir a un sistema simplificado con pocos impuestos que sean pagables y que sea un estado de 25 puntos del PBI

-¿Si los senadores no apoyan la Ley Bases? La realidad es que si nos bloquean la parte fiscal, el problema lo tienen las provincias Los senadores defienden los intereses de las provincias, así que no me parece lógico pero si no lo consigo, si no puedo meter las reformas ahora, las meto el 11 de diciembre de 2025″

-”La motosierra es eterna porque hay que llevar el gasto público al 25% del PBI. El tema es cómo se aplica”

-”Lo que yo pretendo de la Corte Suprema es que se apegue casi fanáticamente a la Constitución nacional, que es liberal; asi que, si falla así, vamos bárbaro”

-”Cuando termine mi mandato, sean uno o dos, los que determine la gente, mi intención es irme a vivir al medio del campo donde no me vea nadie porque no quiero saber más nada; me voy con mis perros y viviré de dar conferencias”

-”Tengo una excelente relacion con el presidente Mauricio Macri, que tuvo buenas intenciones pero su frente interno no lo ayudó. Hay que revalorizarlo, no sé si tiene intenciones de volver o no, pero con él tengo una excelente relación”