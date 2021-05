Romina Richi habló de sus sensaciones en la pista de ShowMatch: “Soy un sapo de otro pozo”

Romina Richi habló de su experiencia en ShowMatch (Por si las moscas, La Once Diez/Radio de la Ciudad)

“Me venían llamando hacía mucho y los últimos tres años estuve estudiando dirección de ópera en el Teatro Colón, y no tenía el tiempo”, contó de arranque Romina Richi en el programa radial Por si las moscas, con Moskita Muerta y Nilda Sarli, por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Hablaba de la propuesta de Marcelo Tinelli para participar de La Academia, la nueva competencia de ShowMatch, por El Trece. “Este año me motivó poder salir a moverme un poco. Y me motivó que no va a haber baile solamente. Me motivó que hay un montón de disciplinas. Es otro mundo, pero también para aprender”, agregó la actriz que estuvo en pareja con Fito Páez, con quien tuvo una hija, Margarita.

Romina Richi bailó en ShowMatch (Foto: Julio Ruiz, La Flia)

La actriz debutó en la pista que combina diversas disciplinas, con una dinámica similar a la del Bailando. Y en este sentido expresó cómo se siente: “Soy un sapo de otro pozo. Un sapo saltando en un lugar que no es mi casa, medio perdido, en otro pozo. Pero conozco los códigos, no soy boluda. Sé dónde estoy jugando”. Y pronto aclaró en relación a las repercusiones: “No veo tele, no veo Twitter. Quiero vivir el momento, pasarla bien, escuchar el apoyo de mis amigos y de mi familia, de la gente que me conoce, me quiere, sabe cómo soy y todo lo que me esfuerzo. Me quedo con eso y con lo otro me río”.

Cuando los periodistas de Por si las moscas quisieron saber cómo se encontraba antes de salir a la pista Richi detalló: “Todo el nerviosismo, la expectativa, los miedos, antes de salir a la pista son una tortura. Hoy me duele todo y estoy descansando de todo esto, lo peor ya pasó, ahora es a disfrutar”. Porque Romina había sido la última de la noche del martes en bailar, junto con su partenaire Juan Manuel Palao, al ritmo de Jessie J y su “Bang bang”.

Romina Richi y su bailarín, Juan Manuel Palao (Foto: Jorge Luengo)

“Es muy talentoso, joven, con muchas ganas, la verdad que me pone muy contenta que haga todo lo que está haciendo. La verdad nunca pensé que iba a ir por ese lado la atención por él, pero fue furor. Me llamaron periodistas pidiéndome el teléfono de él”, agregó Romina Richi sobre su compañero, un joven de ascendencia brasileña con cuerpo musculoso y curvas pronunciadas que llamó la atención de todos –incluidos Tinelli–, al presentarse en la pista.

“Yo trabajé con él en Sex, y me encanta porque es poderoso, siempre está a punto de explotar. Cuando supe que me llamaron en La Academia, era una condición trabajar con él, sabía que quería compartir con él esto. Aparte ya veníamos trabajando, y es buena persona y siempre tiene muchas ganas”, describió Romina sobre uno de las exigencias que hizo para participar del certamen.

Romina Richi con sus amigos actores Julieta Cardinali, Leonora Balcarce, Juan Cruz Bordeu y Mónica Antonópulos en la premier de El amor y otras historias (Foto: Verónica Guerman)

En relación a las devoluciones que recibió del jurado, integrado por Carolina Pampita Ardohain, Hernán Piquín y Jimena Barón, dijo: “Sé que es un juego, que es esto, que no se puede con eso. No podés hacer nada más que mostrar lo que entrenás y preparaste para ese día. Acá nada es lineal, algunas veces van a ser devoluciones peores, otras mejores. Pero a mi no me importa y no me cambia en que voy a dar lo máximo que pueda. Y yo ya lo que pasó ayer me lo olvidé ahora estoy mirando para adelante”.

Mientras que en torno a la polémica alrededor de cómo se implementan los protocolos en ShowMatch, agregó: “No podemos hablar con muchos compañeros, porque nos movemos en burbujas. Estamos todos hisopados, las personas que estamos ahí, todos hisopados negativos. Hay mucho control y mucho cuidado, muchísimo, extremo. Sino yo no lo haría, mucho menos llevaría a mis hijas”.

