“¡Viva Perón, carajo!”: el grito de Andrea Rincón al irse eliminada de Masterchef Celebrity que provocó una andanada de memes

“¡Viva Perón, carajo!”: el grito de Andrea Rincón (Video: "Masterchef Celebrity", Telefe)

“Te queremos, Andrea”, le dijo Santiago del Moro, con total sinceridad. “Y yo los quiero a todos ustedes”, respondió Rincón. Ya lanzada, agregó: “Y quiero agradecerles, primero por la paciencia, porque sé que soy una persona muy difícil”. La honestidad brutal no evitó que reparara en un Damián Betular visiblemente conmovido: “No llores...”, le pidió, antes de romper en llanto ella también. “Les agradezco haberme aguantado porque sé que es difícil... Gracias por el amor. Es lo que sentí que me dieron acá adentro, todos”.

Puede que la partida de la actriz haya sido una de las más emotivas de esta segunda edición de Masterchef Celebrity. En un certamen donde abundan los egos y la competencia, Rincón consiguió algo unánime: el cariño general, tanto de sus compañeros -y rivales- como del público. Así fue como, después de aquel reconocimiento del conductor y de sus propias palabras, comenzó a desandar el camino hacia la salida, pasando entre las islas de la cocina, recibiendo los aplausos de todos, las lágrimas de varios -como Georgina Barbarossa desde el balcón: “Te amo, te amo....”, “Te amo, tía”, se dijeron-, los saludos de otros -como Dani La Chepi y Alex Caniggia, recién salvados por el jurado.

VER TAMBIÉN: Andrea Rincón habló de su pasado de adicciones: “Me he despertado con hombres y mujeres preguntándome quién era esa persona que tenía al lado”

Con su andar parsimonioso, sin ningún apuro, exclamando algún “¡Gracias totales!”, quitándose el delantal, Andrea fue saboreando cada instante final, buscando llevarse hasta los aromas de un reality en el que se sintió muy a gusto. Mientras, en la edición que vieron los televidentes al aire de Telefe, se iban sucediendo las dedicatorias. “Es un desgarro en el alma”, dijo Georgina. “Es un personaje encantador”, afirmó Carmen Barbieri, también salvada por el jurado. “¡Es todo corazón!”, dijo María O’Donnell, quien le terminó ganando el duelo. “Ese frenesí que hay, siempre al borde, al límite”, leyó Juanse. “Qué lástima que te fuiste...”, lamentó Alex, haciendo una mueca.

Hasta que llegó al otro lado del estudio. Y ya en el portón, Rincón se dio vuelta, se inclinó levemente, cerró los puños, agitó los brazos y gritó con fuerza: “¡Y viva Perón, carajo!”. Segundos después, las enormes puertas doradas con el logo del programa en negro se cerraron detrás de ella. Y las redes sociales no tardaron en replicar, no solo la eliminación de la ex Gran Hermano sino también su saludo, a través de comentarios -que la convirtieron en trending topic- y los clásicos memes.

Cuando Andrea Rincon se fué gritando VIVA PERÓN



Automáticamente yo: pic.twitter.com/2nXWfsZR52 — Marcos (@Marcosmenchonn) May 10, 2021

Se fue Andrea rincón de master chef gritando Viva Perón delante de del moro pic.twitter.com/4leKSNHEYi — gabriel (@slimcurly_) May 10, 2021

Andrea Rincón se despidió a lo grande de #MasterChefArgentina , al grito de VIVA PERON CARAJO ! , como no amarla !!! pic.twitter.com/dHtTY75Za8 — punto ☀️☀️☀️ Volvimos !!! (@puntoabc) May 10, 2021

Damián despidiendo a Andrea Rincón pic.twitter.com/feODC0AmX6 — MasterChef Mememon (@BigMememon) May 10, 2021

Andrea Rincón después de quedar eliminada de #MasterChefArgentina : “VIVA PERÓN CARAJO” pic.twitter.com/SnyLrycGNZ — polito (@politomor) May 10, 2021

No quería que se vaya Andrea Rincón hasta que gritó "Viva Perón"#MasterChefArgentina pic.twitter.com/xu48Tfygkb — Masterchef Opiniones (@MasterChefTwets) May 10, 2021

Cadena de oración por Andrea Rincón pic.twitter.com/f60m1QPu5c — Stella Maris Closas (@SoyGermancito) May 10, 2021

Levanten la mano quienes quieren que se vaya Andrea rincón #MasterChefArgentina pic.twitter.com/KDdIKPPRYz — ⓛⓤⓒⓐⓢ  (@solo_luks) May 10, 2021

Esperando a que alguien suba el video de Andrea Rincón gritando viva Perón pic.twitter.com/WMXRlYab3E — RENA (@RenataLottero) May 10, 2021

Andrea Rincón diciendo al retirarse, viva Perón pic.twitter.com/HJQCV9B9pk — Frann Fernández (@FrannFernndez3) May 10, 2021

"¿Che viste que Andrea Rincon se fue de masterchef gritando Viva Perón? Que grande, es mi idola ✌️" #MasterChefArgentina #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/qnrIqzAl1S — Daniel Sanchez (@JeanRFern) May 10, 2021

Andrea rincón se fue al grito de viva Perón #MasterChefArgentina pic.twitter.com/EDJT1hxoY3 — JuLieta 🇦🇷 (@JulietaVictori_) May 10, 2021

La eliminaron a Andrea Rincón por no saber hacer dos comidas pedorras, que eran las preferidas de Perón. pic.twitter.com/avezEmPPwn — #25MYoVoy (@guselgorilaok) May 10, 2021

En la gala de eliminación de este domingo de Masterchef Celebrity, Alex Caniggia, Barbieri, Barbarossa, La Chepi, O´Donnell y Rincón dirimieron su suerte en dos desafíos. El primero, un revuelto de gramajo preparado en 20 minutos; allí terminó imponiéndose Georgina, lo que le permitió ir al balcón. La otra instancia, en esta noche de bodegones, fueron tres platos más representativos de ese tipo de restaurantes: costillitas a la riojana, matambre a la pizza y suprema Maryland. ¿El plazo? 55 minutos.

El jurado salvó en primera instancia a Carmen, luego a La Chepi y Alex (durante la calificación de su plato, Betular y German Martitegui protagonizaron un fuerte cruce por sus distintas visiones respecto a lo que consideran como papa española). El mano a mano entre O’Donnell y Rincón se dirimió en favor de la periodista. Y culminó en aquella partida de Andrea, a puro lamento y euforia.

