Natalia Denegri estrena tres de sus documentales en la plataforma ContAr

La periodista y productora Natalia Denegri, que reside desde hace 10 años en los Estados Unidos estrenará tres de sus últimos documentales en la plataforma pública y gratuita ContAr. Estas producciones, que ya fueron emitidas en los Estados Unidos, a través del canal Mega TV, son Su Señoría: Leandro Denegri, Bilma Corazón: la lucha de una madre contra el paco y Entre 4 paredes y cuentan diferentes historias de vida y superación.

“Su Señoría: Leandro Denegri”

Este documental que podrá verse en la plataforma a partir del 16 de octubre cuenta la historia de Leandro Denegri, un joven estudiante de Abogacía que en 2003, a sus 22 años, fue asesinado en la puerta de su casa. A pesar del dolor, su madre, María, encabezó una larga lucha por encontrar a los asesinos de su hijo y se convirtió en el emblema de lucha de otras familias que sufrieron hechos de inseguridad en la Argentina. Para este documental, la conductora entrevistó a ministros de la época que colaboraron con la causa de María para hallar a los culpables y ayudar también a otras víctimas. Entre los entrevistados se encuentran Aníbal Fernández, Felipe Solá y el actual Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

María Denegri, Alberto Fernández y Natalia Denegri

“Bilma Corazón: la lucha de una Madre contra el Paco”

Esta producción relata la historia de lucha de Bilma Acuña, una mujer que hace más de 20 años comenzó a realizar trabajos comunitarios en Ciudad Oculta, conviviendo con situaciones de marginalidad y sufrimiento social ocasionados por el Paco. El documental cuenta la historia del decaimiento de las villas y la llegada de las drogas, que afectó directamente la vida de Bilma y de su familia. A pesar del dolor y la impotencia, Bilma -apodada por la gente como “Bilma Corazón”- apuesta por la vida apelando a la justicia y a la fuerza que le dan otras familias que sufren su mismo dolor y la acompañan en su lucha por batallar contra una de las drogas más dañinas del mercado. Se estrenará el 23 de octubre.

“Entre 4 paredes”

El documental muestra las últimas 24 horas en prisión de Luis Sosa, un hombre que estuvo en prisión durante 18 años y que gracias al Rugby pudo sobrellevar el encierro y superarse. En su último día en la cárcel, se prepara para cambiar su vida y enfrentarse a los temores de la nueva realidad que le toca vivir. Su estreno será el 30 de octubre.

Natalia Denegri, María Denegri y Felipe Solá

“Estoy muy emocionada de poder llevar estas historias de superación, de lucha y de resiliencia a mi amado país. Todos los días recibo mensajes de mis seguidores de Argentina preguntándome cómo podían hacer ellos para ver los documentales que hacíamos para los Estados Unidos y me encanta poder ahora compartirlos con ellos a través de una plataforma nacional y gratuita para todos”, expresó Denegri a Teleshow . Además cotó que los tres documentales fueron llevados por su casa productora, Trinitus Productions, en co-producción con la empresa argentina Rohina Producciones.

Además del lanzamiento de estos tres documentales en Argentina, la ganadora de 13 premios Suncoast Emmy por su trabajo como productora ejecutiva de documentales, películas y programas, continúa en proceso de realización junto a Trinitus Productions de los próximos documentales que presentarán en la televisión americana en conjunto con “360 Media”, “Picante Films” y “Epic in Motion”. También retomó la producción de su primera película en Hollywood, que contará con dos actores de renombre internacional y transcurrirá en la época de la Segunda Guerra Mundial.

En este 2020, y a pesar de las dificultades por el Covid-19, rodó la octava temporada de Corazones Guerreros, a través de conferencias de zoom en la que habla con los chicos. “Hablamos sobre cómo se sienten con la pandemia, cómo se entretuvieron durante la cuarentena y cómo se cuidan ahora con la reapertura del Estado, les enseñamos a lavarse las manos y ahora estamos charlando sobre el regreso a clases que comenzó de forma virtual y que desde esta semana continúa de forma presencial para los alumnos de escuelas públicas en el Sur de la Florida”, detalló.

"Corazones Guerreros" por Zoom

Además, junto a la Fundación Hassenfeld y Hasbro Toys, continuó con el trabajo solidario para llevar agua, alimento, medicinas, ayuda médica y juguetes para las familias de las comunidades Wayuú de Colombia y los niños de Venezuela y la Argentina a pesar de las restricciones a viajes internacionales. En los últimos meses, junto a Estefanía Monch de Hasbro, construyeron la primera escuela para la Comunidad Wayuú en La Guajira y se preparan para la construcción de la segunda.

“Las necesidades de la gente no pueden esperar a que estemos cómodos y en estos momentos, hay gente que necesita más que nunca de una mano amiga que los ayude. Por suerte, pudimos aliarnos con grupos solidarios de Latinoamérica que nos permitieron llevar luz adonde antes había oscuridad como es el caso de Proyecto Guajira, una asociación maravillosa que se dedica a combatir la desnutrición en La Guajira, que es la principal causa de muerte entre los niños pequeños. Me hace feliz recibir las imágenes de la gente, y principalmente los niños, sonriendo con lo que les pudimos hacer llegar. Me da fuerzas para nunca abandonar mi lucha por un mundo mejor y más equitativo para todos”, concluyó.

Natalia en una de las misiones solidarias

