Tiempo atrás, Bárbara dio detalles sobre aquella niñez “súper híper dura” que le tocó atravesar. "Me hizo fría: me cuesta llorar, me cuesta perdonar, pero es mi defensa. Es una coraza que me hicieron de chica para sobrevivir en donde había nacido. A mi padre lo tuve, pero no lo tuve. Él era alcohólico, es una enfermedad de mierda porque lo tenía y no lo tenía. Y si lo tenía, venía y nos cagaba a trompadas a las dos”, contó sobre los episodios de violencia de género que sufrió junto a su madre. “Ella me contó que cuando estaba embarazada a punto de parir fue alcoholizado, la empujó y casi no nazco”.