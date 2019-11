“Era un lugar muy under. Nos agasajaban todo el tiempo, no tenían solvencia económica, pero nos llevaban el desayuno y una olla de comida. Nos llevaron a un circuito de teatro alternativo porque lo que querían era compartir con el público de Berlín de Este, que no tenía acceso a esas actividades culturales y que recién empezaba a encontrarse con otra propuesta artística”, contó. Por la poca cantidad de lugares que había para actuar en la parte Oriental, la mayoría de los shows (actuaban todos los días), los hicieron en el lado Occidental.