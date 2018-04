"La experiencia fue bárbara. Ella es una excelente profesional, le dio a la conducción una frescura, naturalidad y humor que no se veía en esa época y creó una marca única", dijo y contó que guarda los mejores recuerdos de aquella época: "Me decía 'Kari cantá', muy generosa y con gran sentido del humor, me reía y teníamos fascinación, nos daba a todos un lugar muy cómplice".