WhatsApp: cómo evitar que las imágenes y videos recibidos se guarden en tu galería

Es recomendable evitar que archivos se guarden automáticamente en el celular. REUTERS/Dado Ruvic

Recibir imágenes y videos por WhatsApp puede llenar rápidamente la galería de tu teléfono con memes, fotos innecesarias y archivos virales. Para mantener tu dispositivo ordenado y ahorrar espacio de almacenamiento, es recomendable evitar que estos archivos se guarden automáticamente.

Tanto en Android como en iPhone, WhatsApp permite ajustar esta configuración y también decidir si quieres descargar los archivos solo cuando lo necesites.

Cómo evitar que fotos y videos de WhatsApp se guarden en la galería de Android

En dispositivos Android, puedes impedir que las imágenes y videos de WhatsApp aparezcan mezclados con tus fotos personales, aunque sigan estando disponibles dentro de la aplicación. Para ello, abre WhatsApp, toca los tres puntos verticales en la parte superior derecha y accede a Ajustes.

Recibir imágenes y videos por WhatsApp puede llenar rápidamente la galería de tu teléfono con fotos innecesarias y archivos virales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego, entra en la sección Chats y desactiva la opción de ‘Visibilidad de archivos multimedia’. Así, los archivos seguirán llegando, pero no se mezclarán con tu galería principal.

Si además quieres ahorrar espacio y datos, puedes desactivar la descarga automática. Ve a Ajustes > Almacenamiento y datos, busca la sección de Descarga automática y entra a las opciones de “Descargar con datos móviles” y “Descargar con Wi-Fi”.

En ambas, desmarca las casillas de Fotos y Videos para que los archivos no se descarguen hasta que tú los selecciones manualmente en cada chat.

Para evitar que las imágenes y videos se guarden en tu galería, abre WhatsApp, pulsa los tres puntos arriba a la derecha y entra en Ajustes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evitar que fotos y videos de WhatsApp se guarden en la galería del iPhone

En iOS, el proceso es igual de sencillo. Abre WhatsApp y toca el icono de Configuración (el engranaje abajo a la derecha), luego selecciona Chats y apaga el interruptor Guardar en el carrete. Así, evitarás que las fotos de WhatsApp llenen tu aplicación Fotos.

Para controlar la descarga automática, ve a Configuración > Almacenamiento y datos. En la sección Descarga automática de multimedia, encontrarás las opciones para Fotos y Videos.

Entra en cada una y selecciona Nunca, de modo que los archivos solo se descargarán cuando tú los toques dentro del chat, manteniéndose borrosos hasta ese momento.

En iPhone los menús suelen estar en la parte inferior y se prioriza la navegación por pestañas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos simples ajustes te ayudarán a tener más control sobre los archivos que almacenan tus dispositivos, ahorrar espacio y mantener tu galería de fotos libre de contenido no deseado.

Cómo saber si alguien te ha bloqueado en WhatsApp

WhatsApp prioriza la privacidad de sus usuarios, por lo que no te avisará directamente si alguien te ha bloqueado. Sin embargo, existen varias señales que, combinadas, pueden indicarte con bastante certeza que has sido bloqueado por un contacto.

La primera pista es el estado de los mensajes: si al enviar un mensaje solo aparece un tick gris y nunca llega el segundo, significa que el mensaje salió de tu teléfono pero no fue entregado al destinatario. Junto a esto, puedes notar que la foto de perfil de ese contacto desaparece y se reemplaza por el ícono genérico, además de que ya no podrás ver sus actualizaciones de estado.

Si WhatsApp muestra un mensaje de error que indica que no puedes agregarlo, es prácticamente seguro que te ha bloqueado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra señal importante es la ausencia de la información de “Última vez” o “En línea” debajo de su nombre en el chat. Aunque cualquier usuario puede ocultar esta información desde los ajustes de privacidad, si se combina con las demás señales, puede ser una pista relevante.

Además, si intentas llamarlo por WhatsApp, la pantalla mostrará “Llamando...” indefinidamente y la llamada nunca llegará a su teléfono.

Por último, la prueba más concluyente consiste en intentar añadir a esa persona a un grupo nuevo. Si WhatsApp muestra un mensaje de error que indica que no puedes agregarlo, es prácticamente seguro que te ha bloqueado. Cuando todas estas señales se presentan al mismo tiempo, la conclusión es clara: ese contacto ha decidido bloquearte en la aplicación.