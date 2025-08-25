Tecno

Cómo eliminar tus likes antiguos de Instagram: guía completa

La aplicación incluye funciones propias, aunque también hay alternativas de terceros disponibles

Rafael Montoro

Además de borrar likes antiguos, Instagram permite ocultar el recuento de reacciones en tus publicaciones. REUTERS/Francis Mascarenhas

Con el paso de los años, muchos usuarios de Instagram acumulan miles de “me gusta” en publicaciones que ya no reflejan sus intereses actuales o que, incluso, les resultan incómodos. Hasta hace poco, eliminar esos registros era un proceso tedioso, pero las últimas actualizaciones de la aplicación en Android e iOS han simplificado esta tarea, permitiendo borrar varios likes al mismo tiempo y ofreciendo nuevas funciones de privacidad.

Por qué eliminar likes antiguos en Instagram

Los motivos para gestionar los “me gusta” pasados son muy variados. Entre los más comunes se encuentran:

  • Cambio de intereses: lo que antes te llamaba la atención puede no tener relevancia hoy.
  • Mantener el orden: demasiados likes antiguos pueden hacer que tu actividad se vea saturada.
  • Privacidad y control: eliminar reacciones previas ayuda a mantener un perfil más coherente y seguro.
  • Evitar situaciones incómodas: un “me gusta” accidental o en publicaciones que ya no quieres recordar puede generar malentendidos.
El procedimiento integrado en Instagram
El procedimiento integrado en Instagram permite seleccionar varias publicaciones y retirar los “me gusta” en pocos pasos. (AP foto/Michael Dwyer)

Métodos para eliminar tus “me gusta”

Instagram ofrece opciones nativas dentro de la aplicación, aunque también existen alternativas externas.

  • Borrado manual desde la app

El procedimiento integrado en Instagram permite seleccionar varias publicaciones y retirar los “me gusta” en pocos pasos:

  1. Abre la aplicación y accede a tu perfil.
  2. Pulsa las tres líneas horizontales en la esquina superior derecha.
  3. Entra en “Tu actividad”.
  4. Selecciona “Me gusta”.
  5. Toca en “Seleccionar” y marca las publicaciones que quieras modificar.
  6. Pulsa en “No me gusta” para confirmar.
  • Aplicaciones de terceros

Existen herramientas externas que prometen agilizar este proceso eliminando likes de forma masiva. Sin embargo, su uso implica riesgos, ya que podrían vulnerar las políticas de Instagram o poner en peligro tu cuenta. Por ello, se recomienda priorizar siempre las funciones oficiales.

Los motivos para gestionar los “me gusta” pasados son muy variados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Cómo ocultar los “me gusta” en tus publicaciones

Además de borrar likes antiguos, Instagram permite ocultar el recuento de reacciones en tus publicaciones, lo que resulta útil si prefieres que tus seguidores no vean la cantidad exacta.

Para publicaciones individuales:

  • Entra a tu perfil y busca la publicación.
  • Pulsa los tres puntos en la esquina superior derecha.
  • Selecciona “Ocultar recuento de me gusta”.

Para todas tus publicaciones:

  • Dirígete a Configuración y privacidad.
  • Desplázate a la sección “Lo que tú ves”.
  • Ingresa en “Recuento de me gusta”.
  • Activa la opción para ocultarlos en todo tu contenido.

Ya sea eliminando likes antiguos, ocultando el recuento en tus publicaciones o controlando mejor tu interacción con la plataforma, estas funciones te permiten gestionar tu perfil de manera más consciente. Así, tu cuenta reflejará tus intereses actuales y, al mismo tiempo, tendrás mayor control sobre tu privacidad en Instagram.

Doblaje de reels en Facebook e Instagram con Meta AI. (META)

Guía para usar Instagram si eres creador de contenido

Para quienes se dedican a la creación de contenido, Instagram ofrece una variedad de herramientas para potenciar la presencia en línea y conectar con la audiencia. Es fundamental mantener un perfil atractivo, con una biografía clara, foto de perfil definida y enlaces relevantes para facilitar el contacto o dirigir a otras plataformas. Publicar de manera constante, combinando fotos, videos, historias y reels, ayuda a captar la atención de seguidores y ampliar el alcance.

El uso de hashtags estratégicos aumenta la visibilidad de las publicaciones y facilita que nuevos usuarios encuentren el contenido. Interactuar con la comunidad es clave: responder comentarios, participar en tendencias, crear encuestas o preguntas en historias, y colaborar con otros creadores genera mayor compromiso. Analizar las estadísticas de cada publicación permite entender qué tipo de contenido funciona mejor y ajustar la estrategia según los resultados.

Además, aprovechar las funciones de Instagram como las transmisiones en vivo y las tiendas integradas puede abrir oportunidades para monetizar y fortalecer la relación con la audiencia. Mantenerse actualizado sobre las novedades de la plataforma asegura una presencia competitiva y visible.

