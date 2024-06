PlayStation: Cómo me puedo comunicar con el servicio de soporte técnico

El soporte en línea de PlayStation brinda los número telefónicos de los sitios autorizados para reparar consolas. (Fotocomposición: Infobae)

Para comunicarte con el servicio de soporte técnico de PlayStation, tienes varias opciones a tu disposición que te permitirán resolver problemas técnicos de manera eficaz.

Cómo contactar al soporte de PlayStation

Si deseas acceder al soporte de PlayStation, ingresa a https://www.playstation.com/es-co/support/playstation-support-contact-guide/ y sigue las instrucciones proporcionadas.

Qué opciones tengo para comunicar con PlayStation

El asistente de búsqueda es la primera opción que plantea Sony. (PlayStation)

- Asistente de búsqueda

Primero, puedes utilizar el Asistente de Búsqueda de PlayStation. Esta herramienta online te ayudará a encontrar respuestas rápidas a preguntas frecuentes y a solucionar problemas comunes. Solo necesitas ingresar palabras clave relacionadas con tu problema, y el asistente te proporcionará una lista de posibles soluciones.

- Programar una cita con un sitio de reparación

Si tu consola necesita una reparación, puedes programar una cita a través del sitio web de PlayStation. Sony dispone de una lista de sitios de reparación autorizados distribuidos por ciudad, garantizando que solo técnicos certificados manejen tu equipo.

Para encontrar y programar una reparación, visita el centro de soporte en la página oficial de PlayStation, selecciona tu ciudad, y sigue las instrucciones para agendar una cita con el centro autorizado más cercano.

En la página de soporte de PlayStation encuentras un manual de uso para cada consola. (PlayStation)

- Manual online

PlayStation ofrece un manual online donde puedes encontrar instrucciones detalladas para la configuración y el uso de sus productos. Entre los manuales disponibles se encuentran los de la PS5, PS4, PS4 Pro, PS VR, PS Vita y PS3, que proporcionan instrucciones paso a paso y soluciones a problemas específicos para cada dispositivo.

Qué son los Days of Play de PlayStation

Cada año, a comienzos de junio, PlayStation organiza el anticipado evento Days of Play, una ocasión única para que los jugadores participen en desafíos especiales de sus juegos preferidos y obtengan recompensas. Durante un periodo de dos semanas, los aficionados también pueden aprovechar atractivas ofertas en accesorios, contenido y avatares.

El evento trae avatares, ofertas y juegos nuevos a la plataforma de videojuegos. (PlayStation)

Days of Play 2024

El evento llega con una variedad de ofertas y novedades para los jugadores de PlayStation. Aquí te contamos todo lo que podrás disfrutar:

1. Juegos con ofertas

Los siguientes juegos de PlayStation Plus tendrán ofertas especiales:

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4 Además, EA Sports FC 24 estará disponible con descuento hasta el 18 de junio.

EA Sports FC 24 está en ofertas por estos días de Days of Play. (Electronics Arts Inc.)

2. Lanzamiento de nuevos juegos

Juegos de PS VR2

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord

Walkabout Mini Golf

Synth Riders

Before Your Eyes

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2

Juegos de PS2

Tomb Raider Legend

Star Wars: The Clone Wars

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus

PlayStation habilitó avatares nuevos y gratuitos para todos los jugadores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Juegos de PS4 y PS5

Dredge

Lego Marvel Super Heroes 2

Cricket 24

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition

3. Avatares

Los usuarios podrán disfrutar de avatares gratuitos celebrando algunos de los títulos populares disponibles en PlayStation Plus. Estos avatares se pueden encontrar en el sitio web de PlayStation Plus o acceder a la página Days of Play de PlayStation Plus a través de las consolas PS5 o PS4 para obtener el código promocional.

llega con una emocionante variedad de ofertas y novedades para los jugadores de PlayStation. Aquí te contamos todo lo que podrás disfrutar:

Además de que algunos juegos tendrán ofertas, llegará nuevos títulos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Suscripciones

Hasta el día 9 de junio, los nuevos suscriptores de PlayStation Plus pueden ahorrar hasta un 30 % en un plan de 12 meses. Las fechas de las promociones pueden variar, por lo que se recomienda consultar la página web de Days of Play para más detalles.

Los miembros actuales pueden obtener un 25 % de descuento en PlayStation Plus Extra o ahorrar un 30 % en PlayStation Plus Deluxe si actualizan sus suscripciones entre el 29 de mayo y el 12 de junio.

5. Torneos

Los suscriptores de PlayStation Plus pueden participar en el evento exclusivo Days of Play Cup para EA Sports FC 24. Quienes participen y se clasifiquen ganarán un coleccionable digital de PlayStation Stars EA Sports FC 24 y un kit PlayStation FC 24 en el juego.

Los ganadores obtendrán un código promocional de un mes de PlayStation Plus Deluxe y una invitación para unirse a los playoffs. Los 16 mejores clasificados en los playoffs ganarán puntos FC.