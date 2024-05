Ofertas en juegos y avatares gratis en PlayStation Store: Cómo conseguirlos

El evento trae avatares, ofertas y juegos nuevos a la plataforma de videojuegos. (PlayStation)

Cada año, a principios de junio, PlayStation celebra el esperado evento Days of Play, una oportunidad única para los jugadores de sumergirse en desafíos especiales dentro de sus títulos favoritos y obtener recompensas digitales.

Durante dos semanas, además de disfrutar de las misiones, los fanáticos también pueden acceder a atractivas ofertas en accesorios, contenido y avatares.

Qué trae Days of Play 2024

Además de que algunos juegos tendrán ofertas, llegará nuevos títulos. (Play Station)

1. Juegos con ofertas

Esta es la lista de juegos de PlayStation Plus que se encontrarán con ofertas:

- SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake.

- AEW Fight Forever.

- Streets of Rage 4.

Además, EA Sports FC 24 estará disponible con oferta hasta el 18 de junio.

2. Lanzamiento de nuevos juegos

EA Sports FC 24 está en ofertas por estos días de Days of Play. (Electronics Arts Inc.)

A continuación, los títulos adicionales que se publicaran durante la celebración de Days of Play:

Juegos de PS VR2

- Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord.

- Walkabout Mini Golf.

- Synth Riders.

- Before Your Eyes.

- The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2.

Juegos de PS2

- Tomb Raider Legend.

- Star Wars: The Clone Wars.

- Sly Cooper and the Thievius Raccoonus.

PlayStation habilitó avatares nuevos y gratuitos para todos los jugadores. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Juegos de PS4 y PS5

- Dredge.

- Lego Marvel Super Heroes 2.

- Cricket 24.

- Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition.

3. Avatares

Los usuarios podrán disfrutar de avatares que celebran algunos de los títulos populares disponibles en PlayStation Plus durante Days of Play.

Pueden encontrarlos en el sitio web de PlayStation Plus o acceder a la página Days of Play de PlayStation Plus a través de sus consolas PlayStation 5 o PlayStation 4 para obtener el código promocional. Estos avatares de PlayStation Plus están disponibles de forma gratuita para todos los jugadores de PlayStation.

El evento de Days of Play se realiza anualmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Suscripciones

Del 29 de mayo al 9 de junio, los nuevos usuarios que se suscriban a PlayStation Plus podrán ahorrar hasta un 30 % en un plan de 12 meses. Las fechas de las promociones locales pueden variar, por lo que se recomienda consultar la página web de Days of Play para más detalles.

Los miembros actuales pueden obtener un 25 % de descuento en PlayStation Plus Extra o ahorrar un 30 % en PlayStation Plus Deluxe si actualizan sus suscripciones entre el 29 de mayo y el 12 de junio.

5. Torneos

Para los miembros de PlayStation Plus, se llevará a cabo un evento exclusivo de PlayStation Tournaments: la Days of Play Cup para EA Sports FC 24. Los suscriptores de PlayStation Plus y los fanáticos de EA Sports FC 24 podrán demostrar sus habilidades en el campo y ganar recompensas.

Las ofertas están disponibles para todos los usuarios de PlayStation. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los participantes clasificados ganarán un coleccionable digital de PlayStation Stars EA Sports FC 24 y un kit PlayStation FC 24 en el juego solo por unirse. Los ganadores obtendrán un código promocional de un mes de PlayStation Plus Deluxe y una invitación para unirse a los playoffs. A partir de ahí, los 16 primeros clasificados en los playoffs ganarán puntos FC.

Cómo hacer compras segura en PlayStation Store y Plus

Realizar compras seguras en PlayStation Store y Plus es esencial para proteger tu cuenta. Empieza por utilizar contraseñas únicas y complejas, y activar la verificación en dos pasos para añadir seguridad adicional. Opta por métodos de pago confiables y revisa las políticas de privacidad para entender cómo se manejan tus datos.

Es recomendable hacer compras directamente desde la consola o el sitio oficial de PlayStation y monitorear tu historial de transacciones con regularidad. Por último pero no menos importante, mantén el software de tu consola actualizado y cierra sesión en dispositivos que no utilices habitualmente. Estas acciones te ayudarán a mantener tus compras y datos seguros.