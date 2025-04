Netanyahu dijo que un pacto con Irán solo es viable si la instalación nuclear del régimen es destruida

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu habla en un mensaje de vídeo antes de partir de Washington DC este martes (Captura de pantalla)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo este martes desde Washington, tras su reunión ayer con su homólogo Donald Trump, que un acuerdo con Irán solo será posible si implica la destrucción de sus instalaciones nucleares, o que de lo contrario la respuesta debe ser militar.

“Acordamos que Irán no tendrá armas nucleares. Esto se puede lograr mediante un acuerdo, pero solo si este es un acuerdo al estilo de Libia: que entremos, destruyamos las instalaciones, desmantelemos todo el equipo, bajo supervisión y ejecución estadounidense”, dijo Netanyahu en un videomensaje antes de embarcar en su jet privado de regreso a Jerusalén.

“Una segunda opción es que esto no suceda. Que simplemente alarguen las conversaciones, y entonces la opción sea militar. Todo el mundo lo entiende. Lo discutimos extensamente”, continuó Netanyahu sobre el encuentro entre ambos líderes.

“Fue una visita muy buena”, dijo, “una visita muy cálida, y hay otras cosas de las que oirán hablar más tarde”.

Sin embargo, los choques entre ambos fueron visibles, sobre todo cuando Trump elogió al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, o le recordó a Netanyahu los miles de millones de dólares con los que apoyan a su aliado cada año, como respuesta a por qué no moverá el 17% de aranceles.

Trump y Netanyahu durante su reunión en el Estudio Oval el martes (REUTERS/Kevin Mohatt)

Respecto a este asunto, Netanyahu reafirmó hoy su compromiso de reducir a cero el déficit comercial con EEUU: “Esto es lo mínimo que podemos hacer por Estados Unidos y su presidente, quienes tanto hacen por nosotros”, declara en el vídeo.

Netanyahu también subrayó que Israel mantiene su compromiso de eliminar a Hamas y traer a casa a todos los rehenes.

“El presidente me miró y dijo a los periodistas allí presentes: ‘Este hombre está trabajando todo el tiempo para liberar a los rehenes”, dijo Netanyahu. “Espero que con esto haya echado por tierra la mentira que se difunde todo el tiempo en las noticias de que no estoy trabajando para ellos, de que no me importan”.

El canciller iraní pidió a Trump descartar “la solución militar”

El canciller iraní Abbas Araghchi (Majid Asgaripour/WANA/Reuters)

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní exigió el martes a Trump que dejara de lado la amenaza militar antes de las conversaciones sobre su programa nuclear, ya que Teherán no cederá ante ese mecanismo de “coerción”.

En un artículo de opinión publicado en The Washington Post, el máximo diplomático de Irán, Abbas Araghchi, insistió en lo publicado anteriormente en medios estatales en los que se abre la puerta a un posible acuerdo siempre y cuando Washington muestre buena voluntad.

Antes de las conversaciones que ambos países comenzarán el fin de semana en Omán, Araghchi advirtió contra un potencial ataque militar contra Irán.

“Para avanzar hoy, primero tenemos que estar de acuerdo en que no puede haber una ‘opción militar’, y mucho menos una ‘solución militar’”, escribió Araghchi.

“La orgullosa nación iraní, en cuya fuerza confía mi gobierno para una disuasión real, nunca aceptará la coerción y la imposición”, escribió.

“No podemos imaginar que el presidente Trump quiera convertirse en otro presidente estadounidense sumido en una guerra catastrófica en Oriente Medio, un conflicto que se extendería rápidamente por toda la región y costaría más que billones de dólares de los contribuyentes que sus predecesores quemaron en Afganistán e Irak”.

Trump también ha repetido la opción de hacer uso de la fuerza militar si Irán no acepta un acuerdo sobre su programa nuclear, pero se ha centrado en buscar una solución diplomática.

Aunque el lunes, desde el Despacho Oval, el republicano advirtió a la república islámica que corría un “gran peligro” si fracasan las conversaciones.

(Con información de EFE y AFP)