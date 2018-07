En este sentido, destacó que no alcanza solo con enseñar materias técnicas en las escuelas, sino que hay que incluir también materias sociales para entender el impacto que tienen las decisiones que se puedan tomar. "Más allá de los datos duros hay que entender que detrás de todo hay gente, la ética es fundamental. Si no trabajamos con ética, honestidad y transparencia es muy difícil. Y no es una utopía", remarcó.