El llanto de Camila, la participante de Cuestión de Peso, al revelar el duro momento familiar que atraviesa

El drama familiar de Camila, la participante de Cuestión de Peso (Video: El Trece)

La participante Camila Deniz, recientemente presentada en el programa Cuestión de Peso, conducido por Mario Massaccesi en El Trece, no pudo contener las lágrimas al compartir con el público su conmovedora historia familiar.

“Nosotros somos diez hermanos. La misma mamá y hay tres mayores que son del mismo papá. Mi mamá falleció hace 12 años de un paro cardíaco. No lo supero todavía, la pérdida de mi mamá fue un golpe muy fuerte en mi vida”, comenzó Camila, visiblemente emocionada, revelando parte de su doloroso pasado.

“Ahí caí en una depresión y empecé a engordar porque comía por angustia”, relató cómo el dolor por la pérdida de su madre comenzó a afectar su vida y su salud de manera significativa.

“Mi papá vive, está enfermo. Tiene diabetes y desde el domingo pasado estuve con él en el hospital porque no me gusta verlo sufrir, pero sé que se va a recuperar”, concluyó la joven, quien, además de enfrentar su propia batalla, brinda apoyo a su padre en momentos difíciles. Camila, quien ya había ganado cierta notoriedad por ser la hermana del exparticipante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, se mostró profundamente conmovida al compartir estos detalles íntimos de su vida.

Camila, la hermana de Thiago Medina, contó cuál fue la reacción del joven ante su aparición en Cuestión de Peso

Después de hacerse conocida por la participación de Thiago Medina en la anterior edición de Gran Hermano (Telefe), su hermana Camila Ayelén Deniz decidió apostar por sus sueños y se sumó a Cuestión de Peso (El Trece), el mítico programa que fomenta los hábitos saludables y busca cambiar la vida de sus competidores. En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la mujer no solo dio a conocer el motivo detrás de su decisión, sino también la reacción del joven.

La creadora de contenidos habló sobre cómo le afectó a su hermano su arribo a Cuestión de Peso (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

“Me dije ‘es ahora o nunca’. Los primeros en apoyarme fueron mis hermanos. Cuando se enteró, Thiago me dijo: ‘¿En serio, gorda?’. Y yo le dije: ‘Sí, en serio, gordo’”, reveló la concursante sobre la reacción que tuvo su hermano.

Ante la consulta del notero respecto al motivo que la llevó a sumarse al ciclo que conduce Mario Massaccessi, la joven volvió a retomar la explicación que dio en su video de presentación: “Hace tres semanas fui al boliche y un chico me llamaba Barney. Agarré mis cositas y me fui. Ahí fue cuando dije: ‘Quiero ayuda’”, señaló.

“Obvio que primero lo charlé con mi familia. Thiago no podía creerlo. Después le contó a Dani (Celis). El apoyo de ellos está y es una constante”, sumó la creadora de contenido, quien volvió a convertirse en tía por parte de Medina, que tuvo con su pareja a las gemelas Aimé y Laia. A su vez, señaló que se encontraba soltera, pese a los rumores que la involucraban con Brian Buley, y enfocada en su nuevo proyecto.

La hermana del exparticipante de Gran Hermano se sumó a Cuestión de Peso y dio a conocer su historia

Tras su incorporación al ciclo, Camila se mostró orgullosa de su historia de vida. “Quiero salir a la calle y que no me miren como un monstruo”. Asimismo, confesó su miedo de “ser flaca y ser fea”, aunque aprovechó para hacer hincapié en que se quiere tal cual es.

“Yo me amo como soy, así, ‘gordita’, linda. ¡Y me he convertido en una gordita linda! Porque me acostumbré a mi base, a mi cuerpo. Pero sé que eso es lo que me juega un poquito en contra”, aseguró la flamante competidora de 29 años.

En esa misma nota para el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Camila señaló que sus problemas alimenticios partieron de la depresión que sufrió tras la muerte de su mamá. “Tenía apenas 17 y fue muy fuerte”, recordó ante el micrófono del cronista.

“Mi hermana tenía ocho días de vida. Fue muy difícil ese momento y hacerme cargo de varias cosas familiares. Caí en la depresión profunda y me metí en la comida, también a hacer dietas, pero fue difícil y muy fuerte”, continuó la hermana de Thiago Medina sobre cómo la muerte de su progenitora, producto de un infarto, la llevó a pasar por un mal momento con la comida. “Comía y comía por angustia”, completó la mujer, que espera darle un cambio a su vida con su ingreso al certamen.

La creadora de contenidos de 29 años se sumó a la nueva edición del ciclo y dio a conocer su historia de vida (Cuestión de Peso - El Trece)

Cuestión de Peso, versión 2024

Desde su debut en marzo de 2006, Cuestión de Peso pasó por varias etapas con diferentes conductores, salidas del aire y regresos con mejor o menor suerte. Esta semana, después de 11 temporadas, el reality regresó a la pantalla televisiva con una nueva edición que propondrá recuperar la salud de sus 10 participantes.

“¡Buenas tardes! ¡Vuelve la emoción a la televisión argentina! ¡Vuelve Cuestión de peso!”, dijo Massaccessi en el arranque, mientras llovían papelitos en el estudio y los familiares de los concursantes aplaudían levantando carteles a un lado en una tribuna. “El programa más saludable de la Argentina. Estamos otra vez en tu casa para ser un puente de los buenos hábitos, de la salud y del cambio de vida”, siguió Mario, en un rol diferente al que siempre tuvo en TV al frente de Síntesis y los noticieros de TN.

En el panel lo acompañaron, Alberto Cormillot y Sergio Verón. La novedad es que para esta nueva edición se sumó buena parte de la familia del médico: su esposa, Stefanía Pasquini; su hijo, Adrián Cormillot; e incluso su nieta, Abril Cormillot.