-Nunca lo sabremos hasta que llegue. La verdad… todo está cambiando tan rápido… no existía WhatsApp hace 4 años, no existía Twitter. Con lo cual ¿A dónde nos va a llevar la tecnología? Es difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que va a tener que ser una relación muy, muy fuerte con el tema ambiental y climático. Eso va a estar en el centro de la escena. Cómo generamos infraestructura para el desarrollo que nos permita una convivencia diferente en las ciudades, también será clave. ​Yo me imagino que vamos a un paradigma de ciudad donde vamos a usar mucho menos el auto, vamos a tener ciudades sin autos, con autos autónomos probablemente o bicicletas autónomas como están diseñando en el MIT.