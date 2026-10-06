Alerta por estafas en alquileres de Mar del Plata: cómo operan los falsos dueños directos

La bella Mar del Plata siempre es una opción infalible (Crédito: Prensa EMTUR)

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Quienes buscan un departamento en Mar del Plata deben extremar los cuidados ante estafas con alquileres que se difunden por redes sociales. La maniobra se basa en publicar inmuebles a valores bajos, solicitar una seña con urgencia y bloquear a la persona interesada después de recibir la transferencia.

La advertencia del Colegio de Martilleros del distrito alcanza a familias y estudiantes que intentan conseguir vivienda, en un mercado donde los alquileres amoblados de la zona céntrica tienen precios elevados. De acuerdo al organismo, las estafas por el falso “dueño directo” y las señas, se multiplicaron los reportes de perfiles falsos que simulan ser propietarios, confirmaron a Infobae.

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El procedimiento comienza con la toma de fotografías de propiedades que inmobiliarias ofrecen de manera legítima. Luego, los estafadores las reutilizan en publicaciones bajo la modalidad de “dueño directo” y fijan precios que buscan captar rápidamente a potenciales inquilinos.

Tras el primer contacto, los supuestos propietarios presionan para que la reserva se haga de inmediato. Las sumas exigidas equivalen, según los casos informados, a entre el 10 % y el 50 % de la seña y se piden a través de billeteras virtuales. Una vez acreditado el dinero, el perfil deja de responder y bloquea a la víctima.

La vicepresidenta del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, Verónica Berasueta, alertó sobre la expansión de esta modalidad. “Las estafas bajo esta modalidad crecen de forma sostenida”, afirmó, según recogió 0223. La entidad recomendó confirmar que la operación sea gestionada por profesionales matriculados.

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“Invitamos a que verifiquen los profesionales que hacen alquileres en www.martillerosmdp.com.ar”, remarcó el presidente del Colegio, Guillermo Rossi, en diálogo con este medio.

En grupos vecinales y redes sociales, los damnificados difundieron comprobantes de transferencias por montos que van de $ 45.000 a $ 200.000. También señalaron anuncios que ubicaban los departamentos en zonas concurridas, entre ellas Moreno al 2100, Luro y Santa Fe, y La Madrid y Brown.

Al presentarse en las direcciones con sus pertenencias, algunos inquilinos comprobaron que el inmueble no estaba disponible o que su verdadero dueño nunca lo había ofrecido en alquiler. El perjuicio se agrava porque la búsqueda suele darse con plazos acotados y necesidades habitacionales urgentes.

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La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon aconsejó revisar la fachada y la ubicación de la propiedad mediante servicios de mapas antes de enviar dinero. También sugirió verificar la identidad de quien recibirá la transferencia, pedir la matrícula del corredor inmobiliario y suspender la operación ante cualquier inconsistencia.