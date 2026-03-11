Exigía coimas y amenazaba con facas: cayó un expolicía que extorsionaba a comerciantes de Florencio Varela

Fernando Gabriel Funes fue detenido el pasado lunes.

Personal de la DDI Quilmes de la Policía Bonaerense detuvo este lunes a Fernando Gabriel Funes (34), un excabo de Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad -institución de la que posteriormente fue apartado-, acusado de extorsionar y amenazar con armas a comerciantes del partido de Florencio Varela.

De acuerdo a las fuentes, Funes se presentaba como jefe de calle de la DDI departamental y de la Comisaría 1ª local de la Policía Bonaerense. Así lo determinó una investigación encabezada por el fiscal Federico Pagliuca, titular de la UFI N° 5 Descentralizada de Florencio Varela, tras la denuncia de las víctimas.

De acuerdo al expediente, el sospechoso exhibía su arma a los comerciantes que extorsionaba, utilizaba chalecos antibalas y distintas identificaciones policiales, y hasta contaba con una baliza tipo “chichón” sobre su vehículo para simular que era un móvil no identificable.

El armamento y las identificaciones policiales que le secuestraron a Funes en su domicilio.

“Soy jefe de calle de la DDI y de Varela 1ra”, era el argumento al que Funes solía apelar para intimidar a los damnificados, según concluyó el fiscal Pagliuca al recabar testimonios que incorporó al expediente antes de solicitar la detención del sospechoso.

Los investigadores, además, establecieron que el expolicía había participado de al menos tres hechos de extorsión, todos durante este año.

El pasado 17 de febrero, de acuerdo a la causa, se presentó en una gomería ubicada sobre la transitada avenida Eva Perón al 4200, en Florencio Varela, y le exigió a dos trabajadores que le entregaran y le colocaran una cubierta gratis en su Ford Fiesta Titanium blanco, vehículo que utilizaba para realizar sus “rondas” por la zona.

Tres días más tarde, cerca de las 11 de la mañana, Funes llegó a un lavadero de autos ubicado a 14 cuadras de la mencionada gomería y, tras presentarse como miembro de la DDI departamental, le exigió al encargado la entrega de 10 mil pesos. Ante la negativa de la víctima, que aseguró no tener esa suma de dinero, el sospechoso lo obligó a lavar su auto y luego se dio a la fuga.

Fernando Gabriel Funes.

El 1° de marzo, volvió al lavadero y, al igual que la vez anterior, le reclamó al encargado la suma de 10 mil pesos en efectivo. La respuesta del comerciante fue la misma, pero en esta oportunidad, la reacción del sospechoso fue más violenta: disconforme con la negativa, fue hasta su auto, extrajo una faca de unos 40 centímetros de largo y le advirtió a la víctima que la utilizaría “en el ejercicio de su función”.

Acorralado, el comerciante no tuvo otra opción que entregar el dinero, con el que el agresor escapó.

Funes fue identificado, allanado y detenido el martes pasado. El procedimiento fue realizado por personal de la DDI de Quilmes y un Grupo de Apoyo de la Policía bonaerense.

Los agentes secuestraron distintas armas tipo airsoft -de aire comprimido-. Entre ellas una pistola cromada simil calibre .45 y un rifle marca Shark calibre .5.5- y municiones de diversos calibres; parches e identificaciones de la PFA y de la Policía de la Ciudad; dos granadas de gas lacrimógeno y el auto en el que se movía por la zona donde operaba.

Por último, el fiscal Pagliuca imputó a Funes por el delito de extorsión agravada por su comisión reiterada y ordenó su prisión preventiva.