Un ex policía fue detenido por extorsionar a comerciantes haciéndose pasar, justamente, por policía

Funes, cuando estaba en funciones

Un ex miembro de fuerzas de seguridad fue detenido en el partido de Florencio Varela tras una serie de episodios en los que, según la investigación, se hacía pasar por policía para extorsionar a comerciantes de la zona.

El operativo, realizado por la DDI Quilmes y supervisado por la UFI N°5 de Florencio Varela, a cargo del fiscal Federico Pagliuca, culminó con la detención de Fernando Gabriel Funes, de 34 años, y el secuestro de un arsenal de elementos policiales y armas de utilería.

La investigación se inició a partir de información que señalaba a un hombre que simulaba ser parte de la Policía, con armas, chalecos y hasta una baliza instalada en su vehículo, para presentarse como “Jefe de Calle de la DDI y de Varela 1ª”.

Bajo esa fachada, Funes recorría comercios de la zona para exigir dinero o servicios, advirtiendo a los dueños que actuaba en carácter de autoridad.

Lo secuestrado al ex policía preso

Los hechos documentados incluyen tres episodios recientes, en los que el policía se aprovechaba de sus víctimas a cambio de réditos de poca monta:

El 17 de febrero, en una gomería de Eva Perón al 4260, obligó a los propietarios a entregar una cubierta para su Ford Fiesta Titanium blanco , simulando que su auto era un móvil policial.

El 20 de febrero, en un lavadero de automóviles de Eva Perón al 5600, exigió al dueño la entrega de 10.000 pesos y, ante la falta de efectivo, lo obligó a lavar el vehículo .

El 1 de marzo, regresó al mismo lavadero y, mediante amenazas con un arma blanca, forzó al propietario a entregarle 10.000 pesos, advirtiendo que lo hacía “en ejercicio de su función”.

También tenía ropa identificatoria de la Policía

Al profundizar en las tareas investigativas, el personal policial logró individualizar al sospechoso, un ex cabo de la Policía Federal Argentina. La información primaria decía que Funes había sido transferido a la Policía de la Ciudad y, luego, apartado de la fuerza, pero no pudo ser confirmada.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención por el delito de “extorsión agravada por su comisión reiterada” y el allanamiento de su domicilio.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola símil calibre .45 marca WE con cargador, un rifle Shark calibre 5.5 con mira (ambas armas de airsoft con apariencia real), municiones de varios calibres, dos granadas de gas lacrimógeno y una variedad de prendas y efectos policiales: camperas y gorras de PFA, campera de Policía de la Ciudad, pantalones, una camisa de fajina, remera identificatoria, distintivos de jerarquía y escudos oficiales.

Entre los objetos incautados por la DDI también figuraban tres porta cargadores para pistola, dos pistoleras, una tonfa y un porta credencial con chapa dorada, además de un gafete a nombre de Fernando Funes, con la leyenda “Agente 09010”.

El vehículo utilizado en los hechos, un Ford Fiesta Titanium blanco, también fue incautado. Según los investigadores, el ex policía aprovechaba la apariencia de móvil oficial para reforzar su ardid y exigir dádivas mediante amenazas o presión.

El detenido quedó a disposición de la UFI 5 de Florencio Varela. La causa busca determinar si hubo más víctimas bajo el mismo modus operandi.