Secuestraron más de 50 kilos de marihuana en un operativo en la frontera de Salta

El cargamento incautado

Casi 56 kilos de marihuana ocultos en encomiendas provenientes de la frontera norte fueron encontrados por personal de la Aduana (ARCA) durante una inspección en la Zona Secundaria Aduanera de Salta. El hallazgo se produjo en el marco de los controles habituales que realiza el organismo nacional en puntos estratégicos del norte argentino, enfocados en prevenir el tráfico de sustancias prohibidas mediante paquetería y encomiendas.

De acuerdo con información oficial, el procedimiento se inició tras el arribo de varias encomiendas procedentes de zonas limítrofes. Durante las tareas de fiscalización y apertura de bultos, los agentes de la Aduana detectaron irregularidades en dos paquetes que llamaron la atención por su peso y características externas. Estas anomalías motivaron que ambas encomiendas fueran sometidas a un análisis con escáner móvil, lo que permitió observar imágenes compatibles con la presencia de sustancia orgánica en su interior.

Fuentes del organismo señalaron que, al identificar los elementos sospechosos, se solicitó la intervención de la Justicia Federal y se procedió a la apertura de las encomiendas ante testigos, siguiendo los protocolos previstos para este tipo de casos. La inspección confirmó que los paquetes contenían 55 kilos con 763 gramos de marihuana, distribuidos en envoltorios compactos y disimulados entre otros objetos enviados.

Antes esta situación, la Fiscalía Federal de Distrito Salta tomó intervención inmediata y ordenó el secuestro de la totalidad de la droga incautada, quedando a cargo de la investigación. El procedimiento contó con la participación de personal especializado de la Aduana, que utilizó tecnología de escaneo móvil para detectar la sustancia, y con la colaboración de efectivos judiciales para garantizar la transparencia del operativo.

Fue en un operativo para prevenir el ingreso de drogas ilegales al país

Según fuentes consultadas, la modalidad de ocultar estupefacientes en encomiendas es una estrategia frecuente utilizada por organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, con el objetivo de evadir los controles fronterizos y trasladar la mercancía hacia otras provincias o incluso fuera del país. La Aduana (ARCA) advirtió que los controles en la zona se mantendrán de manera permanente, con el despliegue de recursos técnicos y operativos para reforzar la vigilancia y evitar el ingreso de sustancias prohibidas al territorio nacional.

El operativo se realizó en la Zona Secundaria Aduanera de Salta, donde el flujo de paquetería proveniente de la frontera norte constituye uno de los principales desafíos para las autoridades destinadas al control de tráfico ilegal. La incautación de los casi 56 kilos de marihuana representa uno de los decomisos más importantes de la temporada, según confirmaron voceros del organismo.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Distrito Salta, que lleva adelante la investigación para determinar la procedencia exacta de la droga, los responsables del envío y su destino final. El hallazgo refuerza el trabajo coordinado entre la Aduana y la Justicia Federal en la lucha contra el narcotráfico en el norte argentino.