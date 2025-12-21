Crimen y Justicia

Siguen sin poder identificar dos perfiles de ADN del caso del asesino serial de Jujuy: le extendieron la preventiva

Matías Jurado permanece detenido en el penal de Gorriti acusado de cinco homicidios. Ahora, le ampliaron el arresto por cuatro meses más. Está aislado del resto de la población carcelaria

Guardar
A Jurado le extendieron la
A Jurado le extendieron la prisión preventiva por la complejidad de la causa

Matías Jurado (37), el presunto asesino serial de Jujuy, seguirá preso en el penal de Gorriti, donde permanece aislado de la población carcelaria. Así lo decidió la Justicia al ampliarle la prisión preventiva para poder continuar con la investigación: será por cuatro meses más. En ese contexto, los investigadores, encabezados por el fiscal Guillermo Beller, aún siguen sin poder identificar dos perfiles de ADN que, se presume, corresponderían a otras dos víctimas del acusado.

Jurado, que fue detenido el 30 de julio de este año, está, por ahora, imputado por los homicidios de Jorge Omar Anachuri (68), Sergio Alejandro Sosa (25), Miguel Ángel Quispe (60), Juan José Ponce (51) y Juan Carlos González (60).

El ADN de esas cinco víctimas hallado en la casa del detenido es la clave del plexo probatorio contra Jurado en un futuro juicio. Todos pensaron que podía llegarse a pedir la elevación de la causa a debate antes del 4 de diciembre pasado, cuando vencía la preventiva, pero no fue así y por eso debieron solicitar una prórroga del periodo de detención del sospechoso: la causa es compleja.

Es que los investigadores no quieren dejar nada librado al azar y el obstáculo que enfrentan desde noviembre pasado, al menos, es no poder identificar dos perfiles de ADN obtenidos en la vivienda del acusado.

Los cinco desaparecidos fueron identificados
Los cinco desaparecidos fueron identificados

En línea con esto, la Fiscalía coordinó con familiares de personas desaparecidas para que puedan aportar muestras de ADN y así facilitar la identificación de los restos hallados. Pero no hubo suerte hasta el momento.

“Estamos tomando muestras genéticas de parientes con personas desaparecidas de similares características a las víctimas y en ese lapso de tiempo en que ocurrieron los crímenes”, explicaron.

Pese a las pruebas, Jurado mantiene su inocencia y ejerce su derecho a no declarar, mientras sigue alojado en el penal de Gorriti, aislado y controlado con cámaras de seguridad.

El acusado fue grabado junto
El acusado fue grabado junto a una de sus víctimas antes de subir a un taxi

En tanto, la segunda y última evaluación psiquiátrica que le realizó una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta concluyó, nuevamente, que es plenamente responsable de sus actos: comprende la criminalidad de sus acciones y tiene capacidad para dirigir su conducta, lo que descarta la inimputabilidad.

Actualmente, Jurado se encuentra imputado de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y placer en concurso real, lo cual prevé la pena de prisión perpetua.

Hay que recordar que el sobrino de Jurado, y quien compartía la vivienda con el sospechoso al momento de los hechos que le endilgan, es una pieza clave del expediente: fue quien contó a las autoridades lo que sucedía en la casa del barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy donde hallaron los restos de las cinco víctimas y los dos perfiles de ADN que no se han podido identificar hasta el momento.

Modus operandi

  • Los investigadores lograron armar un patrón en cómo Jurado operaba:
  • Los viernes se acercaba a lugares frecuentados por personas en situación de calle, a quienes ofrecía trabajos eventuales o bebidas alcohólicas.
  • Luego, persuadía a las víctimas para que lo acompañen hasta su domicilio en el barrio Alto Comedero.
  • Una vez en la vivienda, el adolescente que residía con él solía retirarse, quedando las víctimas a solas con Jurado.
  • En ese contexto, los investigadores sostienen que el acusado sometía a las personas y procedía a descuartizarlas. Parte de los restos humanos eran enterrados en la casa, mientras que los otros eran incinerados para reducirlos. Otras partes se descartaban en basurales de la zona.
La carretilla con la que
La carretilla con la que sospechan que Matías Jurado movía los restos

En el interior de la casa, las herramientas halladas por los peritos -como palas, bolsas, carretillas y ollas- formarían parte del cuadro que acompañaría este accionar por el que fue detenido.

Las entrevistas que realizaron a su entorno permitieron establecer que “era una persona muy violenta”. Incluso, ya contaba con antecedentes penales: fue encarcelado por primera vez a los 17 años, posteriormente en 2017 por robo agravado y en 2018 por amenazas con arma en ocasión de robo. Su última condena fue de 3 años y 4 meses de prisión, aunque recuperó la libertad condicional en 2020.

Temas Relacionados

JujuyMatías JuradoAsesino serial de JujuyHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Tenía sexo en el auto con una mujer y le disparó a un hombre que se asomó por la ventanilla

Ocurrió en Mar del Plata. El herido debió ser trasladado al hospital zonal

Tenía sexo en el auto

Horror en San Luis: mataron a una mujer y a su hija y detuvieron a los dos sospechosos en La Pampa

Los cuerpos de Vanesa Zanni y Tatiana Lidia Belén Lucero Zanni, de 13 años, fueron hallados en la vivienda ubicada en un barrio de Villa Mercedes. Ambas fueron apuñaladas

Horror en San Luis: mataron

El video del salvaje intento de robo a una policía de la Ciudad en San Cristóbal: el ladrón le disparó, pero la bala dio en el suelo

El delincuente habría intentado arrebatarle la pistola reglamentaria. Aunque la agente no resultó herida, debieron asistirla. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad

El video del salvaje intento

La flamante ministra de Seguridad designó a la nueva cúpula en la Policía Federal

Alejandra Monteoliva definió los jefes de la fuerza de seguridad federal. Cuáles son los cambios

La flamante ministra de Seguridad

Manejó cinco cuadras a contramano por una avenida del barrio porteño de Flores, chocó y volcó: hay seis heridos

El siniestro ocurrió en la intersección de Juan Bautista Alberdi y Lafuente. Entre los lesionados hay un menor de 11 años

Manejó cinco cuadras a contramano
DEPORTES
Alarma en la selección argentina:

Alarma en la selección argentina: el momento de la lesión de Nico González en el triunfo del Atlético de Madrid

Las cuatro atajadas clave del Dibu Martínez en la victoria de Aston Villa ante Manchester United: el fuerte golpe que sufrió

Las vacaciones de Leandro Paredes y su familia en el “hogar de Papá Noel”: la parada en Roma que ilusiona a los hinchas de Boca

Matías Rossi logró un título histórico en el TC 2000 y quedó a un paso de igualar al Flaco Traverso

Fue una de las figuras en los títulos de Estudiantes y confirmó su romance con una modelo argentina: “Sos enorme mi amor”

TELESHOW
El vestido que eligió Juana

El vestido que eligió Juana Viale para el comienzo del verano: amarillo, corto y con un moño en el bretel

Moria Casán celebró el cumpleaños 83 de Pato Galmarini con un brindis familiar lleno de cariño

La inesperada reacción de Luisana Lopilato al look de Antonela Roccuzzo que enloqueció a los fans

La foto más íntima de Daniela Christiansson y Maxi López: hogar, ternura y la inminente llegada de Lando

El gesto de Evangelina Anderson con Ian Lucas en medio de los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

INFOBAE AMÉRICA

Isaac Herzog alertó sobre el

Isaac Herzog alertó sobre el incremento del antisemitismo en el mundo: “Es una emergencia global”

Preocupación en el Reino Unido: más de 41.000 migrantes irregulares cruzaron el canal de la Mancha en 2025 para llegar el país

El aeropuerto de Roma-Fiumicino superó por primera vez los 50 millones de pasajeros en un año

La estrategia del régimen cubano para sostener a Maduro, aferrarse al petróleo venezolano y sobrevivir a su peor crisis

Suiza evalúa prohibir las redes sociales a menores mientras crece el debate global sobre protección infantil