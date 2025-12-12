Discusiones y golpes: se conocieron detalles del crimen de una mujer en Córdoba por el que detuvieron a su yerno

Posadas: el lugar donde hallaron el cuerpo de la víctima

El hallazgo del cuerpo sin vida de Beatriz Acuña, una mujer de 50 años, en la letrina de su vivienda en el barrio 15 de agosto de la Chacra 101 de Posadas, impulsó una investigación judicial bajo la carátula de homicidio. El principal sospechoso es Alexander Dionel A., yerno de la víctima, de 22 años, quien permanece detenido mientras se aguardan los resultados preliminares de la autopsia para esclarecer la causa exacta del deceso.

Los primeros datos de la pericia indican que la muerte de Acuña fue consecuencia de una agresión violenta, ya que el cuerpo presentaba una fractura de cráneo.

La investigación, a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 3, dirigido por el magistrado Fernando Verón, se centra en determinar si el golpe en la cabeza fue el factor letal o si existieron otras lesiones que contribuyeron al fallecimiento. Además, los peritos forenses buscan establecer con qué objeto se produjo la herida.

El entorno familiar de la víctima, compuesto por su hija, el yerno y una nieta de dos años, es objeto de análisis por parte de los investigadores.

De acuerdo con la información recabada por El Territorio, los vecinos señalaron que la relación entre Acuña y su yerno era conflictiva. Según estas versiones, entre la noche del domingo y la mañana del lunes se habría producido una discusión que terminó con la agresión dentro de la letrina.

Incluso, circula en el barrio la versión de una supuesta confesión de Alexander, aunque las autoridades judiciales y policiales no lo confirmaron. Otra versión indica que, ante la pregunta de su pareja sobre el paradero de Acuña, Alexander habría respondido que la mujer se había ido al casino.

Una de las incógnitas que enfrenta la investigación es cómo el cuerpo de la mujer permaneció en la letrina durante dos días sin ser descubierto, considerando las dimensiones reducidas de la vivienda.

El hallazgo se produjo en la tarde del miércoles, cuando efectivos de la Comisaría 17ª de la Policía de Misiones acudieron al domicilio tras recibir una alerta sobre la presencia de un cadáver en la chacra 101.

La hija de la víctima fue quien denunció el hecho, manifestando que no veía a su madre desde hacía dos días.

La intervención policial se realizó alrededor de las 16:00, momento en que se preservó la escena hasta la llegada del juez Verón, quien coordinó las primeras diligencias.

Paralelamente, se solicitó la presencia de Policía Científica, Bomberos y un médico policial para llevar a cabo las pericias correspondientes. El domicilio quedó precintado y bajo custodia policial para continuar con la recolección de pruebas científicas.

El joven de 22 años será trasladado al juzgado interviniente para prestar declaración indagatoria ante la justicia.

Atraparon al peligroso asesino que estaba preso por matar a su madrastra

Yonatan Ariel Da Silva, quien se encontraba prófugo desde el domingo pasado tras escapar del Servicio Penitenciario Provincial de Puerto Rico, fue capturado hace unas semanas en Yatytay Bonanza, Paraguay, durante un operativo conjunto entre la Policía de Misiones y la Policía Militar paraguaya.

Yonatan Ariel Da Silva fue atrapado en Paraguay

La identificación de Da Silva fue confirmada por las autoridades paraguayas luego de que la fuerza provincial argentina emitiera una alerta internacional y enviara el legajo completo del sospechoso, que incluía detalles como su altura de 1,72 metros y un tatuaje de un águila de 15 centímetros en el antebrazo izquierdo.

La cooperación internacional se fortaleció con la intervención de un agente encubierto de la Policía de Misiones, quien mantuvo contacto directo con el personal en Paraguay.

Ahora, el futuro del detenido dependerá de las decisiones de las autoridades superiores, que evaluarán los procedimientos internacionales pertinentes, entre ellos la posible extradición.

Da Silva, de 34 años, estaba preso desde 2020 en la Unidad Penal VII de Puerto Rico por el asesinato de Patricia Fixa Mereles (31), su madrastra. El 6 de agosto de 2020, según la causa, ingresó armado con un revólver calibre .38 a la vivienda de su padre en el barrio Las Leñas de Puerto Iguazú, discutió con la víctima y le disparó en la cabeza. En la habitación estaban presentes una hija adolescente de la mujer y el abuelo paterno, quienes presenciaron el hecho. Durante el juicio, el padre del acusado declaró que “a su hijo se le escapó el tiro”.

Yonatan Ariel Da Silva estaba detenido desde 2020 por el crimen de su madrastra

El Tribunal Penal de Eldorado condenó a Da Silva a prisión perpetua por femicidio el 19 de mayo de 2022, pero la defensa apeló y el Superior Tribunal de Justicia provincial ordenó revisar la sentencia, considerando que no se trató de un femicidio. Por ello, se debía fijar una nueva condena por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal, aunque la sentencia aún no es firme.

La fuga fue detectada el domingo 16 de noviembre pasado durante una ronda de control en la cárcel, cuando los guardias notaron la ausencia del detenido en el pabellón general y dieron aviso a las autoridades. Tras el escape, la Policía de Misiones activó el protocolo de búsqueda y dispuso el pase a disponibilidad de los nueve penitenciarios que estaban de guardia ese día.