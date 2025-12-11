Crimen y Justicia

Un jubilado denunció que usaron su tarjeta durante una década y detuvieron a su ex novia de 27 años

La Policía de Misiones detuvo a una mujer que desde 2014 realizó transferencias y consumos sin consentimiento de la víctima, un hombre de 86 años. La investigación logró determinar que mantuvieron una relación afectiva

Durante una década, una mujer de 27 años realizó operaciones bancarias, pagos y contrataciones de servicios digitales utilizando la tarjeta y la banca móvil de un jubilado de 86 años en Campo Viera, provincia de Misiones, lo que derivó en una estafa millonaria.

El caso se conoció tras la denuncia de la víctima, quien advirtió movimientos irregulares en sus cuentas y permitió a los investigadores descubrir una maniobra sostenida desde 2014. La relación comenzó cuando ella tenía 17 años.

La denuncia fue presentada por Aníbal S., residente en el kilómetro 25 de Campo Viera, quien relató que desconocidos utilizaban su tarjeta de crédito y su home banking para realizar transferencias y consumos sin su consentimiento. Los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios y detectaron movimientos irregulares acumulados durante 10 años.

Las pesquisas permitieron establecer que la sospechosa, domiciliada en el kilómetro 28, habría mantenido una relación afectiva con el denunciante. Además, se constató que la tarjeta del jubilado estaba vinculada a plataformas de streaming como YouTube Premium y Netflix, instaladas en el teléfono de la acusada, y que las suscripciones se habrían sostenido con fondos de la víctima.

La Policía de Misiones desplegó un operativo que culminó con la demora de Á. P. DS. y el secuestro del dispositivo móvil, considerado clave para la continuidad de la investigación. Las autoridades siguen trabajando para determinar el alcance total de la maniobra y el perjuicio económico causado al damnificado.

La presunta autora fue demorada y quedó a disposición del magistrado interviniente.

Detuvieron al empresario que estafó a cientos de alumnos con su fiesta de egresados

Mauricio Morales, titular de la empresa “Ok Catering, Eventos & Egresados” de Mendoza, fue arrestado e imputado por la Justicia de Mendoza tras ser acusado de estafar a más de 500 estudiantes con fiestas de egresados que nunca se realizaron. El empresario fue denunciado por seis grupos de alumnos de distintas escuelas, quienes pagaron por adelantado y no recibieron ninguno de los servicios prometidos.

El caso que expuso la magnitud del fraude ocurrió el último sábado de noviembre, cuando los egresados de la escuela Dr. Eduardo J. Chahla llegaron al salón contratado y encontraron el lugar vacío, sin comida ni música. Ante la ausencia de servicios, los jóvenes terminaron celebrando en el quincho de un alumno, utilizando un parlante para la música. Para este evento, 250 personas habían abonado $83.000 por la tarjeta de la cena y $30.000 por la invitación al baile.

La fiscal de Delitos Económicos de Mendoza, Susana Muscianisi, imputó a Morales por “estafa genérica” y ordenó su traslado a la Penitenciaría Provincial. La investigación reveló que el acusado acumuló 24 denuncias por hechos similares, seis de ellas por incumplimiento de contratos de fiestas de egresados, con cerca de 100 jóvenes afectados en cada caso, y el resto por otros eventos.

La modalidad denunciada consistía en cobrar sumas elevadas por adelantado a cambio de paquetes completos que incluían catering, salón, música y fotografía. Algunas familias entregaron hasta 10 millones de pesos y otros grupos pagaron en efectivo montos en dólares días antes de la celebración. En varios casos, las víctimas solo descubrieron el fraude al llegar al salón y comprobar que la fiesta no estaba preparada.

En otro episodio, los egresados de la escuela rural 4-215 “Buenos Vecinos”, de Colonia Segovia, encontraron un banquete mínimo y desorganización total. Una madre relató que en la cocina halló 5 kilos de carne cruda, 12 chorizos, 20 masitas dulces y dos helados para celíacos, mientras parte del personal abandonaba el lugar ante los reclamos.

Morales, oriundo de San Juan, también habría realizado maniobras similares bajo la razón social “Ok Catering, Eventos & Egresados SJ”. En ocasiones facturaba con la empresa Iris S.R.L. y ofrecía servicios para egresados, casamientos y cumpleaños de 15, trabajando con al menos tres salones: Finca Dorada, Quinta La Bancaria y Salón Balear, aunque ninguno de estos establecimientos tiene relación con el acusado.

En una fiesta de 15 años de unas gemelas, la familia fue notificada a último momento de que Morales solo había pagado parcialmente los servicios y debían abonar el resto para que el evento pudiera realizarse.

