Crimen y Justicia

Julieta Makintach denunció por falso testimonio al juez del caso Maradona que la tildó de mentirosa

La presentación fue realizada tras la declaración de Maximiliano Savarino, quien integró el tribunal que debía juzgar a los acusados por la muerte de Diego Maradona. Cuáles son las contradicciones

Julieta Makintach en el jury.
Julieta Makintach en el jury. (Crédito: Aglaplata)

Tras la audiencia del lunes en el jury de enjuiciamiento a Julieta Makintach, en la que declaró como testigo el juez Maximiliano Savarino y se generó un clima de tensión por gestos y reacciones de la magistrada durante su relato, la jueza presentó una denuncia penal por falso testimonio contra el magistrado.

La presentación radicada ante la Fiscalía, a la que accedió Infobae, sostiene que Savarino mintió bajo juramento en el marco de su declaración en el juicio político. Puntualmente, hace referencia a lo que dijo sobre lo que pasó el primer día del debate por la muerte de Diego Armando Maradona, cuando ingresó un camarógrafo que grabó durante la audiencia.

En su denuncia, Makintach sostiene que el juez Savarino faltó a la verdad al declarar que no sabía de la existencia de una cámara de filmación en aquella jornada inicial. Según él mismo dijo, si hubiera notado la presencia de una cámara o personas grabando, habría intervenido para impedirlo.

Julieta Makintach denunció a Maximiliano
Julieta Makintach denunció a Maximiliano Savarino por falso testimonio. (Crédito: Aglaplata)

En el escrito, Makintach -defendida por el abogado Darío Saldaño- subrayó que incluso en la declaración escrita presentada previamente por Savarino, reiteró que desconocía completamente esa situación y que, de haber ocurrido, la responsabilidad recaía exclusivamente en Makintach.

En este sentido, la denuncia aporta declaraciones que contradicen a Savarino, en particular las de Laura Soledad Minici, secretaria del mismo tribunal. En su testimonio, Minici relató que durante la primera audiencia hubo personas no acreditadas que decían venir por parte de Makintach, y que una de ellas fue vista grabando con una cámara.

Además, aseguró que informó esta situación a los jueces Savarino y Di Tomasso, quienes le respondieron que luego hablarían con otro funcionario, Ezequiel Klass, encargado de las acreditaciones.

Los jueces Veronica Di Tommaso,
Los jueces Veronica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, durante una audiencia del juicio nulo por la muerte de Diego Armando Maradona. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Este testimonio, según la jueza juzgada, demuestra que Savarino sí fue advertido de la presencia de la cámara y, por lo tanto, faltó a la verdad en su declaración ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En función de estas contradicciones, Makintach solicitó que se requieran las actas de la audiencia del 10 de noviembre de 2025, donde declaró Savarino, así como copias certificadas de su escrito previo y del testimonio de Minici.

Además, pidió ser citada a ratificar la denuncia e iniciar de inmediato una investigación penal.

En su presentación, enfatizó en que los elementos reunidos son suficientes para “presumir la existencia de falso testimonio, cometido en el marco de un proceso institucional de alta relevancia pública”.

