Crimen y Justicia

Investigan a un psicólogo influencer por presuntos delitos sexuales y abuso de poder

Se trata del rosarino Javier Pérez, conocido como Doctor Chinaski. La Justicia de Entre Ríos inició una causa tras la difusión de supuestos hechos indebidos en la Universidad Autónoma de la provincia

El Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos inició una investigación penal sobre el psicólogo rosarino Javier Pérez, conocido como Doctor Chinaski, tras una serie de denuncias sobre presuntos delitos sexuales y abuso de poder en el ámbito universitario. La decisión de dar curso a este expediente surgió tras la divulgación de supuestos hechos de violencia de género y situaciones indebidas vinculadas a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Según fuentes judiciales, el caso se abrió de oficio y de manera paralela a la investigación interna que se está llevando adelante en la casa de estudios, que emitió un comunicado al respecto luego de que se dieran a conocer los hechos.

La investigación en la Justicia, por su parte, se centra en determinar si existieron delitos de índole sexual o actos asociados al abuso de poder por parte de personas relacionadas con la comunidad universitaria. En este contexto, la Unidad Fiscal de Género remarcó que cualquier persona que aporte datos o testimonios sobre los hechos puede dirigirse a la Oficina de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, en Santa Fe 290, Paraná, con garantía de confidencialidad.

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER expresó a través de un comunicado institucional que activó el protocolo creado desde el año 2016 para estos casos. Se trata del Protocolo de Actuación frente a las Violencias y las Conductas Discriminatorias, destinado a acompañar, orientar y facilitar derivaciones al sistema judicial cuando corresponde.

Dentro del mismo mensaje institucional, la universidad confirmó que dispuso el inicio de una sumaria información interna que busca reunir antecedentes y establecer posibles responsabilidades en el ámbito de su competencia. “Desde la FHAyCS, ratificamos el compromiso y la responsabilidad institucional con esta temática”, subrayó la facultad en sus redes y portales oficiales.

El eje de la polémica se intensificó después de que se viralizara un fragmento de la participación del Doctor Chinaski en el programa en streaming “La barbería de Choy”, donde realizó declaraciones que pusieron en cuestión su ética profesional.

“Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis. Te quieren garchar”, manifestó durante la entrevista que encabeza esta nota.

A raíz de estos comentarios y tras la difusión de testimonios en redes sociales, la Red Federal de psicólogas y psicoanalistas publicó que comenzaron a recibir una ola de mensajes con testimonios de mujeres que sufrieron situaciones incómodas con él y lamentó la naturalización de situaciones de violencia y abuso en ámbitos académicos.

“Esta ola de testimonios y denuncias empezó con un psi ‘influencer’ y sus aberrantes declaraciones, celebradas por quienes lo convocan a sus programas”, expresaron desde la Red en sus plataformas digitales.

Quién es el Doctor Chinaski

Javier Pérez es un conocido psicólogo influencer. En sus redes se presenta como psicoanalista, docente y creador de los podcasts “El consultorio del Dr Chinaski” y “Bardo en el Aire”. Habitualmente participa en programas radiales o de televisión y en sus perfiles sociales tiene fijado algunos posteos de sus entrevistas con figuras como Matías Martín, Mex Urtizberea y “La negra” Vernaci.

El Dr. Chinaski es profesor de psicología, atiende a su propia cartera de pacientes y hace presentaciones en teatros de todo el país. Las funciones suele promocionarlas a través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 300.000 seguidores.

