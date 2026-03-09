Prohibieron el ingreso a las canchas a un hincha de Colón por agredir a la Policía en el partido con Deportivo Madryn

Los hechos ocurrieron el pasdo 14 de febrero en el Estadio Brigadier López de Santa Fe, durante el partido entre Club Atlético Colón y Club Deportivo Madryn

Mediante la Resolución 185/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional aplicó la “restricción de concurrencia administrativa” a Javier Alejandro Maitre, prohibiéndole el ingreso a todo evento deportivo en el territorio nacional por 24 meses y se hará efectiva desde el momento de su dictado.

La medida surge tras un incidente ocurrido el 14 de febrero en el Estadio Brigadier López de Santa Fe, durante el partido entre Club Atlético Colón y Club Deportivo Madryn por el torneo de la Primera Nacional.

Según el acta de procedimiento, Maitre fue aprehendido por resistencia a la autoridad tras agredir verbal y físicamente a oficiales de Policía que realizaban controles en los palcos en busca de bebidas alcohólicas. El personal policial lo trasladó a la estación Sur, seccional 2da.

En respuesta a este episodio, la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe solicitó la restricción de ingreso para el involucrado. El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional, evaluó los antecedentes y consideró pertinente implementar la sanción, en línea con las competencias que le otorgan la Ley de Ministerios N° 22.520 y el decreto que aprobó el organigrama de la administración centralizada.

El marco legal vigente establece que el Estado debe velar por la seguridad en los espectáculos deportivos, permitiendo que autoridades nacionales dispongan medidas restrictivas de acceso si consideran que una persona representa un riesgo para la seguridad pública.

De acuerdo con lo dispuesto, la inclusión de este hincha en el Programa Tribuna Segura responde a la necesidad de prevenir hechos de violencia y mantener el orden durante el desarrollo de eventos deportivos, una de las prioridades definidas por la normativa.

Javier Maitre fue aprehendido por resistencia a la autoridad tras agredir verbal y físicamente a oficiales de policía (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)

Prohibieron a tres simpatizantes de Huracán

A fines del mes pasado, tres simpatizantes del Club Atlético Huracán recibieron una prohibición de asistir a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional por un período de cuatro años.

La resolución surge tras los incidentes violentos ocurridos en el estadio Tomás Adolfo Ducó durante el partido entre “El Globo” y San Lorenzo, disputado el 8 de febrero de 2026.

De acuerdo con lo dispuesto por la resolución 151/2026, publicada esta madrugada en en el Boletín Oficial, la sanción recae sobre Norberto Damián Siles, Leonardo Esteban Zanniello y Sebastián Leonardo Issa, quienes fueron identificados a través de registros fílmicos y fotográficos difundidos en redes sociales y medios.

Los hechos investigados incluyeron agresiones verbales, escupitajos y golpes dirigidos a jugadores de San Lorenzo en el acceso al vestuario visitante, previo al inicio del encuentro correspondiente a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

La actuación comenzó tras la intervención de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, que analizó las pruebas recolectadas y coordinó el relevamiento de imágenes.

Los incidentes se produjeron en la platea Alcorta del estadio, donde un grupo de personas hostigó a los futbolistas visitantes cuando se dirigían al vestuario.

Anteriormente, la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la resolución RESOL-2026-14-GCABA-SSSEEMD, en la que también se aplicó el impedimento de acceso y permanencia en estadios deportivos a los mismos individuos por 48 meses.