Sociedad

Prohibieron el ingreso a las canchas a un hincha de Colón por agredir a la Policía en el partido con Deportivo Madryn

Todo sucedió cuando los oficiales buscaban bebidas alcoholicas en el palco de la cancha. El hombre se violentó al ser detenido

Guardar
Los hechos ocurrieron el pasdo
Los hechos ocurrieron el pasdo 14 de febrero en el Estadio Brigadier López de Santa Fe, durante el partido entre Club Atlético Colón y Club Deportivo Madryn 

Mediante la Resolución 185/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad Nacional aplicó la “restricción de concurrencia administrativa” a Javier Alejandro Maitre, prohibiéndole el ingreso a todo evento deportivo en el territorio nacional por 24 meses y se hará efectiva desde el momento de su dictado.

La medida surge tras un incidente ocurrido el 14 de febrero en el Estadio Brigadier López de Santa Fe, durante el partido entre Club Atlético Colón y Club Deportivo Madryn por el torneo de la Primera Nacional.

Según el acta de procedimiento, Maitre fue aprehendido por resistencia a la autoridad tras agredir verbal y físicamente a oficiales de Policía que realizaban controles en los palcos en busca de bebidas alcohólicas. El personal policial lo trasladó a la estación Sur, seccional 2da.

En respuesta a este episodio, la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe solicitó la restricción de ingreso para el involucrado. El Ministerio de Seguridad Nacional, a través de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos de la Secretaría de Seguridad Nacional, evaluó los antecedentes y consideró pertinente implementar la sanción, en línea con las competencias que le otorgan la Ley de Ministerios N° 22.520 y el decreto que aprobó el organigrama de la administración centralizada.

El marco legal vigente establece que el Estado debe velar por la seguridad en los espectáculos deportivos, permitiendo que autoridades nacionales dispongan medidas restrictivas de acceso si consideran que una persona representa un riesgo para la seguridad pública.

De acuerdo con lo dispuesto, la inclusión de este hincha en el Programa Tribuna Segura responde a la necesidad de prevenir hechos de violencia y mantener el orden durante el desarrollo de eventos deportivos, una de las prioridades definidas por la normativa.

Javier Maitre fue aprehendido por resistencia
Javier Maitre fue aprehendido por resistencia a la autoridad tras agredir verbal y físicamente a oficiales de policía (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP)

Prohibieron a tres simpatizantes de Huracán

A fines del mes pasado, tres simpatizantes del Club Atlético Huracán recibieron una prohibición de asistir a cualquier evento deportivo en todo el territorio nacional por un período de cuatro años.

La resolución surge tras los incidentes violentos ocurridos en el estadio Tomás Adolfo Ducó durante el partido entre “El Globo” y San Lorenzo, disputado el 8 de febrero de 2026.

De acuerdo con lo dispuesto por la resolución 151/2026, publicada esta madrugada en en el Boletín Oficial, la sanción recae sobre Norberto Damián Siles, Leonardo Esteban Zanniello y Sebastián Leonardo Issa, quienes fueron identificados a través de registros fílmicos y fotográficos difundidos en redes sociales y medios.

Los hechos investigados incluyeron agresiones verbales, escupitajos y golpes dirigidos a jugadores de San Lorenzo en el acceso al vestuario visitante, previo al inicio del encuentro correspondiente a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.

La actuación comenzó tras la intervención de la Dirección de Seguridad de Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, que analizó las pruebas recolectadas y coordinó el relevamiento de imágenes.

Los incidentes se produjeron en la platea Alcorta del estadio, donde un grupo de personas hostigó a los futbolistas visitantes cuando se dirigían al vestuario.

Anteriormente, la Subsecretaría de Seguridad en Eventos Masivos y Deportivos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la resolución RESOL-2026-14-GCABA-SSSEEMD, en la que también se aplicó el impedimento de acceso y permanencia en estadios deportivos a los mismos individuos por 48 meses.

Temas Relacionados

incidenteestadioprohibicióningresodos añosBoletín Oficial

Últimas Noticias

Robaron a una jubilada de 94 años en La Plata: ingresaron mientras dormía, la inmovilizaron y le exigieron dólares

El hecho ocurrió en una vivienda de la call 22 entre 60 y 61. Dos hombres irrumpieron en su casa y se poscionaron uno a cada lado de la cama para reducirla. Llevaban pasamontañas

Robaron a una jubilada de

Ornella Muti cumple 71 años: del día que admitió la única infidelidad de su vida a definirse como “una abuela erótica”

La diva italiana nació el 9 de marzo de 1955 en Roma. Su paso por el cine italiano y su desembarco en Hollywood

Ornella Muti cumple 71 años:

Un joven fue asesinado a tiros en Rosario tras quedar en libertad

Ocurrió en la zona de Empalme Graneros. La víctima tenía problemas con el consumo de estupefacientes

Un joven fue asesinado a

Confirmaron que el conductor que mató a dos policías en un choque en Neuquén estaba alcoholizado

El juez formuló los cargos contra el joven de 23 años que hizo una maniobra de traspaso en donde no estaba permitido. Circulaba con 1,84 gramos de alcohol en sangre

Confirmaron que el conductor que

Una científica del tango y la orquesta femenina y cosmopolita que nació casi de casualidad y muestra que cada vez ellas son más

Fundada en 2013 por la cantante y doctora en física Denise Sciammarella, Sciamarella Tango reúne a profesionales de la música de distintos países que encontraron en Buenos Aires un lenguaje común. Entre bandoneones, violines e historias de migración, el grupo refleja el creciente protagonismo de las mujeres en el género

Una científica del tango y
DEPORTES
Por qué los pilotos tienen

Por qué los pilotos tienen que saltar de los autos cuando se detienen por una falla eléctrica en la Fórmula 1

A 40 años del título local del River de Veira: de la frase premonitoria del Bambino en el pizarrón a un Francescoli descollante

Sentencia millonaria contra Racing por el crimen de Nicolás Pacheco Gómez: cuánto deberá pagar el club

La marca que alcanzó Colapinto en el GP de Australia y lo ubica detrás de Fangio y Reutemann en la historia de la F1

La gambeta de la joya de 17 años del Porto que ridiculizó a Nicolás Otamendi en el clásico ante Benfica: el video que se volvió viral

TELESHOW
La China Suárez celebró sus

La China Suárez celebró sus 34 años en un yate rodeada por su familia: el video íntimo de la fiesta

El saludo de Julieta y Rosario, las hijas de Palito Ortega, por sus 85 años: “Feliz cumple, papá”

Los participantes de Gran Hermano recrearon escenas de “Cien veces no debo”: cómo le fue a cada uno en la prueba semanal

Con humor, Joaquín Levinton confesó cómo se ve cuando se mira al espejo con 51 años

Qué rol tendrá cada participante de Gran Hermano en el desafío de interpretar “Cien veces no debo”: el video hecho con IA

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: Arabia Saudita afirmó

EN VIVO: Arabia Saudita afirmó que Irán será el “mayor perdedor” si continúa con ataques contra los estados árabes

El nuevo líder de Irán, hijo del ayatollah Khamenei, es una figura misteriosa

El régimen de Irán lanzó una nueva oleada de drones y misiles contra los países del Golfo

Ministros del G7 se reúnen para analizar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo

EEUU ordenó evacuar a su personal diplomático de Arabia Saudita mientras el régimen de Irán amplía sus represalias en el Golfo