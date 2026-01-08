Sociedad

Cómo es el balcón desde el que cayó una placa de vidrio que casi mata a un hombre y qué pudo haber provocado el accidente

La policía indaga la estructura del edificio, ubicado en una zona concurrida de Belgrano. En las imágenes se puede ver óxido y señales de deterioro

Guardar
Un vecino llamado Pablo resultó
Un vecino llamado Pablo resultó gravemente herido tras recibir el impacto del vidrio mientras estaba sentado en una cafetería sobre la vereda (Adrián Escandar)

El edificio de Ciudad de la Paz 353 se encuentra en el barrio Belgrano y fue escenario de un hecho que generó preocupación por una situación límite. Una placa de vidrio cayó desde el balcón del cuarto piso y alcanzó a un vecino, identificado como Pablo, que se encontraba sentado en una cafetería, sobre la vereda. El impacto le provocó heridas de gravedad y podría haberle costado la vida en una circunstancia totalmente fortuita. El episodio fue registrado en video y tuvo una alta circulación en redes sociales.

La fachada de este edificio revela un diseño contemporáneo, con numerosos departamentos distribuidos en varios niveles. El acceso principal se encuentra justo al lado del local donde ocurrió el accidente, mientras que un supermercado ocupa el extremo opuesto a la cafetería, por encima de ellos se despliega parte de la edificación.

Desde la vereda, se distinguen claramente los siete balcones superpuestos, todos protegidos por placas de vidrio que, hasta el incidente, parecían uniformes y seguras. De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes tomadas luego del accidente, el cuarto balcón presenta una alteración significativa luego de que se volaron los dos paneles de vidrio, ya que uno fue el que se desplomó y el otro fue retirado preventivamente por los bomberos tras el accidente.

El accidente fue registrado por cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, multiplicando la preocupación vecinal

La estructura metálica que sostiene estos cristales exhibe signos de deterioro. En las fotos exclusivas de este medio se puede ver en detalle que óxido en los soportes, factores que podrían haber contribuido al desprendimiento de la placa. La zona donde se produjo el hecho permanece encintada por la policía mientras se desarrolla la investigación para determinar las causas y responsabilidades.

El impacto del vidrio no solo alcanzó al vecino identificado como Pablo, sino que también dejó huella en el mobiliario de la cafetería. En otra de las fotos se puede ver cómo la mesa donde se encontraba la víctima resultó perforada y deformada por la violencia del golpe.

El frende del edificio (Adrián
El frende del edificio (Adrián Escandar)

El hecho ocurrió días atrás, pero tomó notoriedad en las últimas horas porque el video, captado por cámaras de seguridad, se viralizó en las redes.

Lautaro, empleado del local, relató a TN que el estruendo los alertó de inmediato. “Nos encontrábamos en el fondo haciendo producción, haciendo nuestras tareas cotidianas. Escuchamos el golpe y nos acercamos rápidamente a ver qué había pasado. Fue un estruendo bastante importante”, afirmó el joven.

La estructura metálica de los
La estructura metálica de los balcones presenta óxido y deterioro, factores señalados como causantes probables del desprendimiento del vidrio (Adrián Escandar)

Al salir a la calle, observaron a Pablo “bastante desvanecido y aturdido”, lo que llevó a los empleados a protegerse bajo techo ante la posibilidad de que hubiera más desprendimientos.

El auxiliar y sus compañeros asistieron a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencia. De acuerdo al relato de Lautaro, Pablo presentaba sangre en el rostro, la cabeza, la espalda y un brazo. Fue sentado en una silla y recibió atención primaria para controlar la hemorragia, incluyendo un torniquete y la limpieza de las heridas. Las lesiones abarcaron la cabeza, la nuca, la espalda, el cuello y el brazo izquierdo, con cortes de diferente magnitud.

Un vecino, identificado como Julio, ofreció un parte alentador sobre el estado de salud de la víctima. En diálogo con C5N, indicó: “Está bien. Ya los 20 puntos de la cabeza se los sacaron”. Añadió que Pablo deberá afrontar rehabilitación por las secuelas en un brazo, ya que sufrió la sección de tres tendones.

La mesa en la que
La mesa en la que se encontraba sentado Pablo terminó agujereada y abollada (Adrián Escandar)

Te digo todo esto porque estuve charlando con él ayer. Tiene mal el brazo, tiene tres tendones cortados y va a tener que hacer rehabilitación”, explicó Julio.

El accidente ocurrió durante una mañana ventosa, lo que suma un elemento de contexto a la investigación. El departamento del que se desprendió el vidrio pertenecería a una persona residente en Córdoba y sería usado en forma esporádica, motivo por el cual no se encontraba nadie en el inmueble al momento de los hechos.

La rápida intervención del encargado permitió ingresar al departamento y retirar el resto del cristal, acción ejecutada por los bomberos para evitar nuevas situaciones de riesgo.

La víctima sufrió cortes graves
La víctima sufrió cortes graves en cabeza, nuca, espalda, cuello y brazo izquierdo, debiendo someterse a rehabilitación por la sección de tres tendones (Adrián Escandar)

Posterior al incidente, el personal de la cafetería decidió modificar la disposición de las mesas para minimizar la exposición de los clientes a posibles peligros.

La zona afectada permanece acordonada y bajo investigación policial, mientras los habitantes y comerciantes del edificio esperan definiciones sobre las eventuales medidas de seguridad que podrían implementarse en el futuro.

Temas Relacionados

Últimas noticiasBelgranoAccidenteCiudad de Buenos AiresCABA

Últimas Noticias

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

El testimonio de un empleado de seguridad y registros internos del country quedaron asentados en la causa judicial. Los documentos muestran el estado en que la actriz pidió ayuda esa noche y cómo fue la primera intervención tras el llamado al 911

“Temblaba y lloraba”: el relato

Alerta en Entre Ríos: en 2025 aumentaron un 75% las mordeduras de serpientes yarará a personas

Ante el incremento de este tipo de eventos, el Ministerio de Salud provincial emitió un comunicado con recomendaciones a la población y los turistas

Alerta en Entre Ríos: en

Violento robo en un reconocido bodegón de La Matanza: ladrones le apuntaron a un nene de 11 años, golpearon a los empleados y desvalijaron a los comensales

Ocurrió el pasado martes en El Ciudadano, un restaurante con más de 50 años en San Justo. Imágenes sensibles

Violento robo en un reconocido

Chocaron dos colectivos en el barrio de Monserrat: hay 18 heridos, tres en estado grave

El hecho sucedió sobre la calle Adolfo Alsina al 1900. El SAME movilizó 12 unidades para el tratamiento de los afectados

Chocaron dos colectivos en el

El relato del empleado que socorrió al hombre que se le cayó una placa de vidrio en la cabeza

Lautaro relató cómo fue asistir a la víctima del accidente en Belgrano, quien sufrió tres roturas de tendones y requirió 20 puntos de sutura. El video del episodio

El relato del empleado que
DEPORTES
El fuerte mensaje de Paula

El fuerte mensaje de Paula Pareto en redes sociales por las críticas que recibió por su cuerpo

Dieron a conocer por qué invitaron a la tenista egipcia que generó un escándalo por desconocer las reglas: “No debe volver a ocurrir”

La presentación oficial de Valentín Carboni en Racing, con la participación de un famoso periodista europeo: “Ya está acá”

Cambio de rumbo: Alejandro Davidovich Fokina eligió a un argentino como nuevo entrenador

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

TELESHOW
Flor Vigna se burló de

Flor Vigna se burló de Luciano Castro en medio de la polémica con Griselda Siciliani: “Que la vara nunca esté baja”

“Temblaba y lloraba”: el relato del guardia que asistió a Romina Gaetani el día de la denuncia por violencia de género contra su ex

Se conocieron las primeras imágenes de las cámaras de seguridad tras la denuncia de Romina Gaetani contra Luis Cavanagh

Las vacaciones diferentes de Marcelo Tinelli: bicicleteadas, entrenamiento y series con sus hijos junto al lago

El romántico mensaje de Barby Silenzi para El Polaco entre rumores de crisis: “Qué lindo encontrar todo en vos”

INFOBAE AMÉRICA

Irán cortó el acceso a

Irán cortó el acceso a internet en medio de una ola de protestas masivas que desafían al régimen

Más de 260 muertes, un clima cambiante y un formato único: así es la carrera de motos más peligrosa del mundo

Netanyahu se reunió con el posible director de la Junta de Paz de Gaza antes del anuncio formal de Trump

El riesgo país de Venezuela cayó más de 3.800 puntos tras la captura de Nicolás Maduro

La historia del saco de crochet que usó Eric Clapton y la diseñadora que vistió al rock británico de los años 60