Cómo es el balcón desde el que cayó una placa de vidrio que casi mata a un hombre y qué pudo haber provocado el accidente

Un vecino llamado Pablo resultó gravemente herido tras recibir el impacto del vidrio mientras estaba sentado en una cafetería sobre la vereda (Adrián Escandar)

El edificio de Ciudad de la Paz 353 se encuentra en el barrio Belgrano y fue escenario de un hecho que generó preocupación por una situación límite. Una placa de vidrio cayó desde el balcón del cuarto piso y alcanzó a un vecino, identificado como Pablo, que se encontraba sentado en una cafetería, sobre la vereda. El impacto le provocó heridas de gravedad y podría haberle costado la vida en una circunstancia totalmente fortuita. El episodio fue registrado en video y tuvo una alta circulación en redes sociales.

La fachada de este edificio revela un diseño contemporáneo, con numerosos departamentos distribuidos en varios niveles. El acceso principal se encuentra justo al lado del local donde ocurrió el accidente, mientras que un supermercado ocupa el extremo opuesto a la cafetería, por encima de ellos se despliega parte de la edificación.

Desde la vereda, se distinguen claramente los siete balcones superpuestos, todos protegidos por placas de vidrio que, hasta el incidente, parecían uniformes y seguras. De acuerdo con lo que se puede apreciar en las imágenes tomadas luego del accidente, el cuarto balcón presenta una alteración significativa luego de que se volaron los dos paneles de vidrio, ya que uno fue el que se desplomó y el otro fue retirado preventivamente por los bomberos tras el accidente.

El accidente fue registrado por cámaras de seguridad y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales, multiplicando la preocupación vecinal

La estructura metálica que sostiene estos cristales exhibe signos de deterioro. En las fotos exclusivas de este medio se puede ver en detalle que óxido en los soportes, factores que podrían haber contribuido al desprendimiento de la placa. La zona donde se produjo el hecho permanece encintada por la policía mientras se desarrolla la investigación para determinar las causas y responsabilidades.

El impacto del vidrio no solo alcanzó al vecino identificado como Pablo, sino que también dejó huella en el mobiliario de la cafetería. En otra de las fotos se puede ver cómo la mesa donde se encontraba la víctima resultó perforada y deformada por la violencia del golpe.

El frende del edificio (Adrián Escandar)

El hecho ocurrió días atrás, pero tomó notoriedad en las últimas horas porque el video, captado por cámaras de seguridad, se viralizó en las redes.

Lautaro, empleado del local, relató a TN que el estruendo los alertó de inmediato. “Nos encontrábamos en el fondo haciendo producción, haciendo nuestras tareas cotidianas. Escuchamos el golpe y nos acercamos rápidamente a ver qué había pasado. Fue un estruendo bastante importante”, afirmó el joven.

La estructura metálica de los balcones presenta óxido y deterioro, factores señalados como causantes probables del desprendimiento del vidrio (Adrián Escandar)

Al salir a la calle, observaron a Pablo “bastante desvanecido y aturdido”, lo que llevó a los empleados a protegerse bajo techo ante la posibilidad de que hubiera más desprendimientos.

El auxiliar y sus compañeros asistieron a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencia. De acuerdo al relato de Lautaro, Pablo presentaba sangre en el rostro, la cabeza, la espalda y un brazo. Fue sentado en una silla y recibió atención primaria para controlar la hemorragia, incluyendo un torniquete y la limpieza de las heridas. Las lesiones abarcaron la cabeza, la nuca, la espalda, el cuello y el brazo izquierdo, con cortes de diferente magnitud.

Un vecino, identificado como Julio, ofreció un parte alentador sobre el estado de salud de la víctima. En diálogo con C5N, indicó: “Está bien. Ya los 20 puntos de la cabeza se los sacaron”. Añadió que Pablo deberá afrontar rehabilitación por las secuelas en un brazo, ya que sufrió la sección de tres tendones.

La mesa en la que se encontraba sentado Pablo terminó agujereada y abollada (Adrián Escandar)

“Te digo todo esto porque estuve charlando con él ayer. Tiene mal el brazo, tiene tres tendones cortados y va a tener que hacer rehabilitación”, explicó Julio.

El accidente ocurrió durante una mañana ventosa, lo que suma un elemento de contexto a la investigación. El departamento del que se desprendió el vidrio pertenecería a una persona residente en Córdoba y sería usado en forma esporádica, motivo por el cual no se encontraba nadie en el inmueble al momento de los hechos.

La rápida intervención del encargado permitió ingresar al departamento y retirar el resto del cristal, acción ejecutada por los bomberos para evitar nuevas situaciones de riesgo.

La víctima sufrió cortes graves en cabeza, nuca, espalda, cuello y brazo izquierdo, debiendo someterse a rehabilitación por la sección de tres tendones (Adrián Escandar)

Posterior al incidente, el personal de la cafetería decidió modificar la disposición de las mesas para minimizar la exposición de los clientes a posibles peligros.

La zona afectada permanece acordonada y bajo investigación policial, mientras los habitantes y comerciantes del edificio esperan definiciones sobre las eventuales medidas de seguridad que podrían implementarse en el futuro.