Calor, viento e inestabilidad: cómo sigue el tiempo en el AMBA y la Provincia

El Servicio Meteorológico Nacional indicó también que la provincia de San Luis está bajo alerta amarilla por temperatura extrema de calor

El SMN indicó para hoy
El SMN indicó para hoy temperaturas de hasta 34°C (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comenzó el jueves con cielo despejado y una temperatura de 22.4℃, además de la baja humedad (57%).

Durante la mañana, con cielo despejado, se espera que la estabilidad continúe y la temperatura alcance los 27℃ en las horas centrales. A lo largo de la tarde, el termómetro se elevará hasta los 34℃ y mantener valores elevados hasta la noche, donde el registro proyectado es de 29℃. El viento sopla desde el norte a una velocidad promedio de 15 km/h, mientras que a lo largo de la jornada se estiman ráfagas de hasta 59 km/h.

El clima extendido para el
El clima extendido para el AMBA.

El viernes seguirá el patrón cálido, con marcas que oscilarán entre 22℃ y 31℃, con un firmamento que irá desde parcial a algo nublado y sin probabilidades de lluvias.

Para el sábado se prevé condiciones de inestabilidad, con máximas de 27℃ y mínimas de 22℃ y con tormentas aisladas en el primer tramo del día. Para el domingo, el cielo estará completamente cubierto, mínima de 22° y máxima de 29°, con una muy baja posibilidad de lluvias del 10% durante toda la jornada.

El tiempo para la provincia de Buenos Aires

El organismo climatológico señaló que, para estas primeras horas del miércoles, hay nubosidad variable en casi todo el territorio bonaerense, con excepción del norte, donde está despejado. Por la tarde, el sector suroeste estará carente de nubes y, en la noche, se prevé un frente ventoso en el sureste y este.

Para mañana se anticipan fuertes vientos en el suroeste y este en las primeras horas del día. Por la tarde, los vientos mutarán en tormentas y afectarán dichas zonas hasta la noche.

El fin de semana continuará la inestabilidad porque, el sábado, el frente tormentoso se trasladará hacia el este, afectando también a localidades del centro bonaerense durante la mañana. En la tarde y noche, habrá tormentas aisladas en una pequeña parte de la costa bonaerense, específicamente en Necochea, Miramar y Mar del Plata. Y también en otras localidades cercanas como Maipú, Balcarce y Tandil.

El domingo contará con lluvias y actividad eléctrica en el norte durante la madrugada y la mañana. Luego, las precipitaciones cesarán, dando lugar a la nubosidad variable en toda la provincia.

Las alertas por tormentas en
Las alertas por tormentas en el centro del país y por fuertes vientos al oeste.

Las alertas en el resto del país

El SMN indicó que para hoy no rige ningún tipo de alerta en todo el país. Sin embargo, para mañana hay alerta amarilla por tormentas en San Luis y Córdoba. En estos casos, se recomienda:

  • Evitá salir.
  • No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
  • Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
  • Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
  • Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alertas por temperatura extrema de
Alertas por temperatura extrema de calor en San Luis.

También hay alerta amarilla por fuertes vientos en Neuquén y por viento Zonda en Mendoza.

A su vez, el SMN estableció que se mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas de calor en el sector este de San Luis, que afectará durante todo el día a Villa Mercedes y las localidades del partido de General Pedernera. En este punto, se recomienda:

  • Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerí frutas y verduras.
  • Reducí la actividad física.
  • Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:

  • Solicitar de inmediato asistencia médica.
  • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

