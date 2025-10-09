Sociedad

Continúan las tareas para combatir dos incendios de gran magnitud que se desataron hace semanas en Salta

Las zonas afectadas corresponden a Hipólito Yrigoyen, Orán y Colonia Santa Rosa. Hay más de 2000 hectáreas afectadas. El SMN indicó están bajo riesgo extremo por falta de humedad

Guardar
Los brigadistas continúan trabajando para
Los brigadistas continúan trabajando para combatir los incendios (Foto: Defensa Civil Salta)

Desde fines de septiembre los equipos de bomberos de la provincia de Salta, trabajan incansablemente para contener al menos dos focos ígneos de gran magnitud que se desataron en la zona de Hipólito Yrigoyen y Orán, un área que comprende también a la localidad de Colonia Santa Rosa.

Los trabajos se intensificaron en los últimos días, al tiempo que se sumaron refuerzos. Según informó Defensa Civil provincial, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) realiza tareas por tierra; mientras que los equipos provenientes de la Brigada NEA, con base en Apóstoles, Misiones, disponen de apoyo logístico, herramientas manuales y equipos de comunicación. A su vez, la Brigada Nacional Centro, procedente de San Luis, trabaja de manera coordinada con los equipos provinciales. En total hay más de 40 brigadistas, que desempeñan tareas sobre una superficie que ya ha consumido casi 1.800 hectáreas en Hipólito Yrigoyen, y otras 200, en Colonia Santa Rosa.

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, informó que desde el organismo se coordina diariamente el operativo integral para controlar los focos de incendio que afectan sectores rurales. Las tareas incluyen una planificación conjunta, donde se evalúan las condiciones climáticas, entre ellas altas temperaturas, vientos y escasa humedad, tres factores que dificultan el control y la extinción del fuego.

Hay al menos 2300 hectáreas
Hay al menos 2300 hectáreas en total consumidas (Foto: Defensa Civil Salta)

En el operativo se utilizan autobombas, camiones cisterna, camionetas de ataque rápido, reservorios de agua y topadoras, a lo que se suma la intervención de dotaciones de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios y personal del Municipio de Orán. Por vía aérea, los trabajos cuentan con el refuerzo por parte de un avión hidrante, un avión observador y un helicóptero equipado con helibalde.

Según lo informado por el portal El Tribuno, las dotaciones mantienen acciones de contención en otros puntos de la jurisdicción afectada. En este contexto, el director General de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, supervisa el desarrollo de las actividades junto al coordinador Regional NOA de la AFE, Lautaro Vázquez, y el equipo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Este último desplegó 30 combatientes de las Brigadas Nacionales Centro y NEA, a los que se sumó una nueva aeronave turbohélice con capacidad de más de 3000 litros para reforzar las tareas aéreas.

Estos apoyan la labor de la totalidad de los integrantes de la Brigada Forestal provincial, personal del Departamento de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios. El equipamiento utilizado abarca vehículos livianos, camionetas con ataque rápido, autobombas forestales, camiones cisterna y maquinaria pesada como topadoras.

Las zonas afectadas son Hipólito
Las zonas afectadas son Hipólito Yrigoyen, Orán y Colonia Santa Rosa (Foto: Defensa Civil Salta)

En tanto, las condiciones meteorológicas recientes favorecieron los trabajos y permitieron avanzar en las acciones de mitigación, aunque la situación aún demanda extremo cuidado y atención. Por esta razón, las autoridades locales insistieron en la necesidad de prevenir nuevos focos ígneos. Entre las recomendaciones dirigidas a la población, se recuerda no realizar fogatas en espacios abiertos, no quemar basura ni pastizales, y evitar arrojar colillas de cigarrillo o fósforos en campos y bosques. Estas conductas pueden provocar incendios forestales que terminan generando daños ambientales de gravedad.

Ante la detección de nuevos eventos de este tipo, las autoridades solicitaron que los vecinos reporten inmediatamente la situación al Sistema de Emergencia 911 para posibilitar una respuesta rápida que colabore con las acciones de contención y extinción en desarrollo.

Hace dos semanas, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una advertencia por el riesgo de incendios forestales en el norte y sur del país debido a la falta de humedad en el suelo. Junto con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), difundieron diversos mapas que señalaron la gravedad de la situación. Según las proyecciones oficiales actualizadas diariamente, las zonas con riesgo extremo se ubican principalmente en Salta, Jujuy y el sur de Santiago del Estero, aunque la amenaza también alcanza a sectores del Chaco, Formosa, norte de Córdoba, La Rioja, Tucumán y Catamarca, donde el índice es alto o muy alto.

En respuesta, la Secretaría de Seguridad y la Subsecretaría de Defensa Civil mantuvieron una reunión con el intendente de San Ramón de la Nueva Orán, Baltazar Lara Gross, para analizar y coordinar acciones frente a los focos ígneos que afectan la región. Como parte de las medidas de control, Defensa Civil informó la apertura de caminos alternativos mediante maquinaria pesada y la instalación de dos reservorios de agua en el Aero Club, con capacidad de hasta 23.000 litros cada uno, destinados a abastecer al avión hidrante del SNMF.

Temas Relacionados

incendiosSaltaOránhectáreasfocos ígneosbrigadistasúltimas noticias

Últimas Noticias

Ofrecieron una recompensa de $10 millones por datos sobre una mujer condenada por matar al novio de su hija

Se trata de una fugitiva que fue sentenciada el 26 de mayo por homicidio agravado por uso de arma de fuego. El crimen sucedió el 11 de diciembre de 2018

Ofrecieron una recompensa de $10

El abogado del detenido por el femicidio de Daiana Mendieta lo desligó del caso: “Una causa intrascendente”

Luego de que la Justicia de Entre Ríos ordenara 90 días de prisión preventiva para el principal sospechoso, el abogado del detenido sostuvo que su cliente solo enfrenta cargos por resistencia y amenazas, descartando cualquier relación con el asesinato

El abogado del detenido por

Destrozaron un merendero en Córdoba durante un robo y se llevaron hasta los cubiertos

El robo ocurrió en el local de la calle Manuel Amuchástegui 1040 del barrio Colinas del Cerro de la capital provincial. El comedor asiste a cerca de 70 chicos

Destrozaron un merendero en Córdoba

El abuelo de 83 años que hace cinturones a mano y el gesto de dos hermanas emprendedoras: “Me dieron motivos para seguir viviendo”

El hombre comercializaba sus productos de cuero “puerta a puerta” sin mucho éxito. Camila y Luciana le abrieron su local y las redes sociales. Publicaron la historia del “abuelo Juan” en Tik Tok y las ventas estallaron. Hoy no solo forjaron una relación comercial sino también una amistad inesperada

El abuelo de 83 años

La sonrisa de las chicas, hamburguesas para los asesinos y el cruel relato de la arrepentida a la que no se le cayó una lágrima

Todo lo que declaró Celeste Magalí González Guerrero ante la Justicia sobre lo que sucedió en su casa de Florencio Varela y cómo fueron los femicidios de Brenda, Lara y Morena

La sonrisa de las chicas,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ofrecieron una recompensa de $10

Ofrecieron una recompensa de $10 millones por datos sobre una mujer condenada por matar al novio de su hija

Prohibieron el ingreso a las canchas a hinchas de Colón tras los disturbios que dejaron a un jugador herido

Patricia Bullrich habló de la Boleta Única de Papel: “Nadie pensó que se podía bajar un candidato”

Gregorio Luri Medrano explica el arte de las familias imperfectas: la sobreprotección, el valor del aburrimiento y el desafío de soltar a los niños

El abogado del detenido por el femicidio de Daiana Mendieta lo desligó del caso: “Una causa intrascendente”

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército israelí anunció que

El Ejército israelí anunció que comenzaron los preparativos para retirar parcialmente sus tropas de Gaza

Punto por Punto: en qué consiste el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

Multitudes celebraron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv el acuerdo de alto el fuego en Gaza

El comunicado con el que Hamas confirmó el acuerdo de alto el fuego con Israel

El duelo como motor de deseo y reconstrucción vital en camino hacia el futuro

TELESHOW
Mariana Brey: “Era casado y

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título

El fanatismo oculto de Yanina Latorre por la Navidad: “Tengo papel higiénico y repasadores de Papa Noel”

Los hijos de Sabrina Rojas criticaron a su madre por cómo lucía cuando los fue a buscar al colegio: “No te conozco”

Cami Mayan causó furor en las redes con un look veraniego y una microbikini verde: “Ojalá no se cansen”