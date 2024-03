Cuál es el estado de salud del adolescente de 14 años que sufrió una descarga eléctrica durante el temporal en Valentín Alsina

Temporal en AMBA: un menor de 14 años se electrocutó al tocar un poste de luz

El adolescente de 14 años que, sufrió una descarga eléctrica al tocar un poste de luz mientras caminaba por una calle inundada de la localidad de Valentín Alsina en medio del temporal, continúa internado en el área de cuidados intensivos del Hospital Evita de Lanús.

Te puede interesar: Murió un hombre en medio de la tormenta en Lanús: su cuerpo apareció flotando en una calle inundada

Según pudo saber Infobae de fuentes médicas, “el menor fue entubado” y sigue adelante con su recuperación. De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, su evolución en las últimas horas fue “muy buena”.

El hecho ocurrió el martes por la tarde en el cruce de las calles Haití y Membrillar, en donde el menor de edad tuvo contacto con un poste de luz y sufrió una descarga eléctrica. La ayuda de los vecinos, que le practicaron maniobras de RCP fue clave.

Te puede interesar: Un adolescente de 14 años sufrió una descarga eléctrica durante el temporal en Valentín Alsina: se encuentra en estado crítico

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad que capturó al joven mientras caminaba por la calle inundada y, en el momento que intentó regresar a la vereda, terminó desplomado en la calle al intentar sostenerse de la estructura metálica.

El testimonio del vecino que le hizo RCP al nene de 14 años que se electrocutó al tocar un poste de luz en Valentín Alsina

Los vecinos se percataron de lo ocurrido con el adolescente al escuchar gritos. Mientras que varios de los adultos que se encontraban en la cuadra salieron a asistirlo, uno de sus hermanos, quien estaba con él, se encargó de darle aviso a su madre sobre lo que había sucedido.

Te puede interesar: Se confirmó cómo murió el hombre que apareció flotando en una calle inundada de Valentín Alsina

Rodrigo fue unas de las personas que auxiliaron al chico. Ex policía de profesión, contó que cambió de rubro hace unos años y ahora trabaja remoto desde su domicilio. En eso estaba cuando advirtió la situación.

“Yo trabajo en mi casa, hago home office con la computadora, y de repente empecé a sentir gritos desde la ventana y a un nene que decía ‘por favor, no respira, ayúdenme, ayúdenme’. Y fueron dos segundos que yo bajé corriendo, y cuando abrí la puerta el nene estaba tirado y no respiraba”, aseguró el hombre en diálogo con C5N.

Producto de su pasado como agente policial, el vecino conoce al detalle las maniobras de RCP que se deben aplicar en casos de emergencia y eso fue de gran ayuda para mantener con vida al joven electrocutado.

“El hermano estaba desesperado. Lo primero que hice fue hacerle RCP porque conozco las maniobras, era policía antes de trabajar en mi casa, y no paré hasta que llegó la ambulancia. Y sentíamos que respiraba, pero no sé si era por el estímulo que le hacía yo o si el nene estaba bien. Pero por las dudas no paré”, explicó a los periodistas.

El lugar por donde transitaba el menor antes de sufrir la descarga eléctrica (Captura de Google)

Si bien Rodrigo notó inicialmente que el joven “estaba volado y no respiraba”, había momentos en los que la víctima “movía los brazos, pero estaba ido”. Y en esa línea, el vecino detalló: “Tenía los ojos abiertos pero no reaccionaba”.

“Mis hijas estaban acá en la puerta viendo todo, mi mujer llamando a la ambulancia y yo haciéndole RCP sin parar”, recordó Rodrigo con evidente angustia, luego de la impactante secuencia que observó junto a su familia.

En su afán por auxiliar al joven electrocutado, el hombre nunca reparó en el peligro que conllevaba su accionar, dado que él también podría haber sufrido una descarga eléctrica en pleno trabajo de resucitación.

“En el momento no lo pensé. Después mi mujer me decía ‘por ahí te daba una descarga a vos’. Estaba un poco más inundado que ahora, y mientras yo le hacía RCP con mi vecino de acá a la vuelta, de repente llega la ambulancia, frena y sube el agua porque venía rápido. Lo primero que atiné fue agarrarle la cabeza al nene para que el agua no le tapara la boca. Y lo primero que pensé fue ‘nos quedamos todos pegados’”, expresó.

El Hospital Evita de Lanús (Facebook)

El paciente fue ingresado al hospital “en paro cardíaco secundario a trauma por electrocución”.

“Realizamos reanimación cardiopulmonar, protección de vía aérea, sedación, analgesia y asistencia respiratoria mecánica. Actualmente estable, en terapia intensiva. Se brinda acompañamiento y contención familiar por todo el equipo interdisciplinario”, se comunicó esta mañana en un parte médico firmado por las autoridades del hospital.

Como consecuencia del temporal, en Valentín Alsina además se reportó la muerte de un hombre después de que testigos notaran que un cuerpo flotaba en la intersección de las calles Habana y Coronel Dulce.

El hombre ya fue identificado, información que “se dará a conocer una vez que se logre dar con su familia y anoticiarla”, indicaron fuentes judiciales a Infobae, que además informaron que la víctima murió electrocutado.

“Electrocución, insuficiencia cardíaca aguda y fibrilación auriculoventricular”, detalló el informe preliminar de la autopsia que le practicaron al cuerpo en la morgue de Ezpeleta.