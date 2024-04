Hace repartos en monopatín y se hizo viral porque gana $260 mil por semana: sus trucos para duplicar ganancias con las apps

Hace repartos en monopatín y se hizo viral porque gana $260 mil por semana: brinda trucos para duplicar ganancias con las apps

“¿Querés saber cuánto gana un repartidor en una semana? Más de $260 mil aproximadamente”, admitió Lucas González, quien se gana la vida haciendo delivery con su monopatín por la Ciudad de Buenos Aires y se hizo viral por un video que publicó en Tik Tok.

Lo más sorprendente es que esa cifra es “sin contar la propina en mano”, aclaró el joven de 29 años oriundo del barrio porteño de Flores, que trabaja 9 horas por día y recorre unos 75 kilómetros cada jornada.

Y mucho más asombroso es que esa ganancia la obtuvo en el mes de febrero y ya quedó desactualizada. “Ahora gano mucho más porque ese video que viralizó es de febrero. Pensá que de diciembre a marzo es época de vacaciones, hay menos gente en CABA y el consumo a través de las aplicaciones baja también”, aclaró Lucas al ser entrevistado por Infobae.

“Hay que estar, dedicarle tiempo. No es un laburo para cualquiera”, reconoció el repartidor al referirse a las inclemencias climáticas, las complicaciones con el tránsito y la constancia que hay que tener para que el trabajo resulte rentable. “Yo me pongo metas para estar motivado. Actualmente estoy haciendo un mínimo de $300 mil por semana y mi objetivo es llegar a los $450 mil”, admitió.

Con un ingreso que arranca en $1,2 millones mensuales, Lucas contó que casi duplica lo que cobraba en el mes de diciembre de 2023 como analista de datos en una empresa del microcentro porteño. Trabajaba de lunes a viernes, también 9 horas diarias, con un día de home office y cada tanto una guardia nocturna.

Lucas González (29) trabajó hasta diciembre de 2023 como analista de datos en una empresa de telecomunicaciones del microcentro

Tras abandonar la carrera de Ingeniería en Sistemas en la Universidad de La Matanza, Lucas hizo un tecnicatura en Desarrollo Web y sus conocimientos lo llevaron a zambullirse en el mundo de las aplicaciones de delivery. Primero lo hizo por curiosidad y después como deporte.

“Como a mí me gusta mucho andar en bicicleta, uno de los chicos del grupo de ciclismo me comentó la idea de hacer delivery -mientras salía a pedalear por diversión- para generar un extra. Y así empecé en paralelo. Obviamente seguía con mi trabajo de sistemas, hasta que después hice un balance y llegué a la conclusión de que era más rentable dedicar todo el día a la bicicleta que estar sentado detrás de la computadora”, aseveró. Y a eso se sumó “la necesidad de hacer un stop después de permanecer 6 años en relación de dependencia”.

A diferencia de otros repartidores, que suelen trabajar siempre para una misma aplicación, Lucas prueba una por semana para analizar los pros y los contras y luego subir una reseña a su canal de Youtube Repartiendo En Bici. “Hice videos de lo que podés ganar caminando, en bicicleta, y en monopatín. También probé trabajar los días de lluvia y tiré varias ideas para generar más ganancias ya que esos días la gente no quiere salir de su casa y utiliza más las apps. Es cuando más hay que exprimirlas”, detalló.

La autonomía de su monopatín le permite hacer 60 kilómetros en 4 horas a una velocidad de 40 km/hora aproximadamente. “Lo pongo a cargar en los locales o cuando para para almorzar. Tarda unas 4 horas en cargar de cero al cien”, especificó. Y también suele ponerle un candado para que no se lo roben cuando tiene que estacionarlo para hacer una entrega.

Lucas trabaja en monopatín y recorre aproximadamente 75 km en 9 horas diarias

“En mi caso particular, los días lluviosos trato de aprovecharlos al máximo. Puedo llegar a trabajar 10 horas y los días siguientes bajo a 4 horas para mantener la ganancia semanal proyectada de antemano”, aclaró.

Lucas precisó que el pago de cada envío “depende mucho de las categorias del repartidor y los horarios de entrega pero en promedio oscilan entre $800 y $1.400″. Esa tarifa, por ejemplo, aplica para el delivery de un combo de comidas rápidas.

En cuanto a las categorías de cada repartidor, precisó que “no todos trabajan de la misma forma” y que las aplicaciones “premian siempre al que cumple”. ¿Esto que significa? “El que cumple con todos las métricas se mantiene en los rangos más altos y cobra más por cada entrega. Es decir, si digo que voy a estar activo entre las 12 y las 20 tengo que estar sí o sí conectando haciendo entregas y tampoco puedo rechazar las entregas. Si las rechazo me bajan la calificación y cobro menos. Me tomo este trabajo con responsabilidad y seriedad y he llegado a hacer hasta 9 delivery por hora”, enfatizó el joven que suele conectarse en los horarios de mayor demanda (aparecen detallados en la app).

Lucas asegura que sus ingresos mensuales no bajan de $1,2 millones

Consciente de que la situación económica empeoró y que el consumo también bajó, Lucas trata de “equilibrar” los días que le va súper bien con los que le va mal, y se muestra dispuesto a hacer algunas horas de más para llegar a su meta. “Siempre estoy atento a los desafíos que proponen las app. Actualmente hay una que te ofrece ganar hasta $450 mil por semana si cumplís con todos los parámetros y requisitos. Así que ese es mi objetivo actual. Hubo chicos que me compartieron capturas recientes y es posible”, agregó.

Al momento aconsejar a jóvenes que recién arrancan, Lucas pidió prestar atención en los requisitos que exige cada app. “Hay algunas que te piden Monotributo y controlan mucho el tema de la mayoría de edad cuando hay otras que son más flexibles en ese sentido”, precisó.

“También están las que te piden un permiso para transportar sustancias alimenticias, que otorga el Gobierno de la Ciudad. Eso es muy importante si repartís en CABA porque a varios chicos les retuvieron el registro y los multaron por no tenerlo. Otra cuestión que muy pocos saben es que hay que pagar Ingresos Brutos y eso no todos te lo avisan”, añadió.

Lucas se puso como objetivo obtener una ganancia de $450 mil por semana

En el corto plazo, Lucas tiene planeado empezar a trabajar con su moto nueva -una vez que le llegue la patente- y grabar los videos para compartirlos con sus seguidores. “Un compañero hizo $540 mil en una semana laburando entre 12 y 14 horas. Pero a eso hay que descontarle la nafta, el seguro y el estacionamiento medido en algunas zonas”, enfatizó.

Pero más allá de esos gastos extras que deberá afrontar, es consciente de que podrá aumentar sus ingresos y llegar a cumplir su sueño: comprar un casa y dejar de alquilar.