Más de la mitad de las personas no consume las cantidades necesarias de nutrientes esenciales como calcio, hierro, y vitaminas C y E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación reciente ha encendido las alarmas sobre la deficiencia de nutrientes en la población mundial, revelando que más de la mitad de las personas no consume las cantidades necesarias de algunos esenciales como calcio, hierro, y vitaminas C y E. Este preocupante hallazgo, publicado en The Lancet Global Health, es fruto de un trabajo conjunto entre la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), la Harvard T.H. Chan School of Public Health y la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB).

La investigación muestra que un alarmante 68% de la población mundial no está ingiriendo suficiente iodo, un micronutriente crítico para la función tiroidea, que se encuentra en alimentos como mariscos, huevos y leche. Del mismo modo, el 67% no consume las cantidades adecuadas de vitamina E, mientras que el 66% carece de suficiente calcio, y el 65% no obtiene el hierro necesario. Esta crisis nutricional afecta a todos los niveles de ingresos y regiones, tanto en países desarrollados como en desarrollo, subrayando un problema global que no discrimina.

Ty Beal, especialista técnico sénior de GAIN, describió estos resultados como “alarmantes”. Según dijo a The New York Post, “la mayoría de las personas, más de lo que se pensaba anteriormente, en todas las regiones y países y en todos los niveles de ingresos, no están consumiendo suficientes nutrientes esenciales”.

Las consecuencias de una alimentación deficiente

Más de la mitad de las personas no consume las cantidades necesarias de nutrientes esenciales como calcio, hierro, y vitaminas C y E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las deficiencias de micronutrientes tienen efectos negativos en la salud. Por ejemplo, la falta de hierro es una de las deficiencias más comunes y puede llevar a la anemia, una condición caracterizada por la disminución de glóbulos rojos saludables, lo que impide que el cuerpo transporte suficiente oxígeno a los tejidos. Esta condición provoca síntomas como fatiga, debilidad y un sistema inmunológico debilitado, como se destaca en Healthline. A nivel mundial, más del 25% de la población sufre de deficiencia de hierro, con cifras que alcanzan el 47% en niños en edad preescolar y el 30% en mujeres en edad fértil debido a la pérdida de sangre menstrual.

La deficiencia de iodo también es crítica, afectando a casi un tercio de la población mundial. Este mineral es esencial para la producción de hormonas tiroideas, que regulan diversas funciones corporales, incluyendo el metabolismo y el crecimiento. La carencia de iodo puede llevar a bocio, una inflamación de la glándula tiroides, y causar problemas graves en el desarrollo mental y físico de los niños.

La leche ofrece una combinación única de nutrientes esenciales en cada etapa de la vida y es una bebida fundamental del iodo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que contribuyen a la deficiencia de micronutrientes

Varios factores exacerban la deficiencia de nutrientes en la dieta moderna. La calidad del suelo ha disminuido debido al uso intensivo de la agricultura industrial, que agota los minerales esenciales de la tierra. Como lo señala la revista Nutrition, la comparación de datos nutricionales del USDA entre 1950 y 1999 muestra una disminución de hasta un 38% en nutrientes como el calcio, hierro y riboflavina en frutas y verduras.

Además, el uso de fertilizantes sintéticos y pesticidas reduce aún más la calidad nutricional de los alimentos convencionales. Este problema se agrava con la cosecha prematura de frutas y verduras, que se recolectan antes de que estén completamente maduras para soportar largos tiempos de transporte. Como resultado, los alimentos pierden elementos esenciales antes de llegar al consumidor, lo que agrava la deficiencia de nutrientes en la dieta diaria.

Una gran cantidad de la población mundial no se alimenta con suficiente hierro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para mejorar la ingesta de micronutrientes

Optar por alimentos locales y orgánicos puede ser una solución, ya que estos suelen tener un mayor contenido nutricional debido a menores tiempos de transporte y prácticas agrícolas más sostenibles. Según Real Simple, alimentos como el yogur, que es una excelente fuente de calcio, vitamina D y potasio, pueden ayudar a cubrir estas deficiencias cuando se incluyen regularmente en la dieta.

El yogur es una excelente fuente de calcio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra recomendación es la suplementación, especialmente para aquellos que están en riesgo de deficiencia debido a restricciones dietéticas o condiciones de salud específicas. Sin embargo, es vital que la suplementación se realice bajo la supervisión de un profesional de la salud para evitar los riesgos asociados con el exceso de ciertos nutrientes, como el hierro, que en grandes cantidades puede ser tóxico.

El estudio subraya la necesidad de una respuesta coordinada a nivel global para abordar esta crisis nutricional. Esto incluye campañas de educación sobre la importancia de una dieta balanceada, mejoras en las prácticas agrícolas y la promoción de políticas que favorezcan el acceso a alimentos ricos en nutrientes. Chris Free, coautor del estudio y profesor de investigación en UCSB, destacó al Post: “Nuestro estudio es el primero en estimar la ingesta inadecuada de nutrientes para 34 grupos de edad y sexo en casi todos los países”.