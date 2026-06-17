Cómo el celular modificó los hábitos, según Conrado Estol: del aislamiento a la caída de la natalidad

El neurólogo Conrado Estol analizó cómo el smartphone y las plataformas digitales modificaron la conducta humana, afectando la natalidad y la salud mental

En su columna semanal en Infobae al Mediodía, el neurólogo Conrado Estol analizó cómo la irrupción del smartphone y las plataformas digitales modificaron la conducta humana, y afecta desde la natalidad hasta la salud mental y la vida en pareja.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol trazó un recorrido desde el lanzamiento del iPhone en 2007 hasta los efectos actuales del uso intensivo de celulares y redes sociales.

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“Hoy en día, para escaparnos del Internet, tenés que irte a la vida real”, sostuvo, marcando el cambio de paradigma que implicó la llegada del smartphone. Para el especialista, el celular “puede haber moldeado la conducta humana” y, al mismo tiempo, potenció fenómenos de soledad, aislamiento y problemas de salud mental.

Del aislamiento a la caída de la natalidad

En Infobae al Mediodía, Estol repasó desde el lanzamiento del iPhone en 2007 hasta los efectos actuales del uso intensivo de celulares y redes sociales

“El smartphone ha impuesto un cambio en la conducta humana”, afirmó Estol al explicar cómo la tecnología trasladó la vida social y la interacción cotidiana al plano digital. Recordó que, antes del iPhone, los teléfonos eran herramientas utilitarias, pero la irrupción del nuevo dispositivo integró todo en un solo aparato.

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“El StarTAC solo permitía abrirlo, cerrarlo y marcar un número. De pronto, apareció un dispositivo que reunía todo: era como tener una computadora con acceso a Internet”, señaló.

El neurólogo advirtió que la vida digital pasó a ser central en la experiencia cotidiana: “La gente vive en Internet, estamos rodeados por esa nube. El problema es que el celular probablemente ha cambiado y moldeado la conducta humana”.

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Según relató, el fenómeno del FOMO (miedo a quedarse afuera) y la presión de las plataformas sociales obligan a los jóvenes a permanecer conectados, aun cuando preferirían salir de ellas.

El especialista aseguró que el celular puede haber moldeado la conducta humana, potenciando fenómenos de soledad, aislamiento y problemas de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hasta los jóvenes quieren salir, pero están obligados a estar en esas plataformas que son las que moldean la personalidad y que aparte afectan negativamente”, advirtió Estol. Y enfatizó en la dificultad de autorregular el uso y cómo los algoritmos potencian la dependencia: “Todo está relacionado con la dopamina, la recompensa y el algoritmo, que se adapta a cada persona. Lo que mires te va a tentar, porque son exactamente las cosas que te interesan; saben perfectamente cuáles son tus intereses”, afirmó.

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Factores económicos y culturales en la caída de la natalidad

Consultado sobre la relación entre el uso del celular y la baja natalidad, Estol remarcó: “La natalidad empezó a disminuir antes de la aparición del celular y del iPhone. Esto se debe al costo de vida, a problemas económicos, a que las parejas se forman más tarde y a que, culturalmente, el matrimonio y la maternidad se han redefinido en el mundo”.

Sin embargo, no descartó la influencia de la tecnología en el aislamiento y la reducción de los encuentros presenciales: “El smartphone ha influido muchísimo en esto del aislamiento, la soledad, encuentros más virtuales que en persona. Se ve cuando se deja de usar. Aumenta la felicidad subjetiva, la concentración, las funciones cognitivas, la salud mental... La gente hace más ejercicio, se junta más, está más en la naturaleza. Esto es indiscutible”.

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El neurólogo ilustró la magnitud de la transformación social con datos globales: “Malasia, uno de los principales productores de caucho, también lidera la producción mundial de preservativos, con cinco mil millones al año, lo que representa el 20% del total global. Sin embargo, la venta de preservativos cayó un 30%. Esto se debe a la pandemia, a problemas de distribución y a un cambio en los hábitos de las relaciones y el consumo sexual”.

El fenómeno del FOMO y la presión de las plataformas sociales obligan a muchos jóvenes a permanecer conectados, aunque prefieran salir de ellas

Estol indicó que “una de las razones de la caída de la natalidad es que las relaciones sexuales y la formación de parejas disminuyeron de manera significativa en los últimos veinte años”. También advirtió sobre el impacto de la pornografía digital: “El consumo de pornografía es completamente distinto; antes era imposible acceder como ahora. Esa es una de las causas, sí”.

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Consecuencias sociales del consumo digital y propuestas de cambio

Durante la conversación, Estol subrayó que el uso excesivo del celular y las redes sociales genera soledad, aislamiento y problemas de salud mental. “Durante dos semanas aislaron una cantidad de personas de toda señal de Internet. Aumentó lo bueno”, puntualizó, en referencia a estudios que muestran una mejora de la salud mental y el bienestar subjetivo al reducir la exposición digital.

El neurólogo sostuvo la necesidad de recuperar el contacto físico y las relaciones reales. Destacó, además, que la tendencia al consumo compulsivo de pornografía impacta especialmente en los varones jóvenes, modificando la frecuencia y calidad de las relaciones sexuales.

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La columna completa del doctor Conrado Estol

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