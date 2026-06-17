Salud

Cómo el celular modificó los hábitos, según Conrado Estol: del aislamiento a la caída de la natalidad

En su columna semanal en Infobae al Mediodía, el neurólogo analizó el impacto de los dispositivos inteligentes y el uso de redes sociales en los vínculos personales, la salud emocional y los hábitos reproductivos

Guardar
Google icon
El neurólogo Conrado Estol analizó cómo el smartphone y las plataformas digitales modificaron la conducta humana, afectando la natalidad y la salud mental

En su columna semanal en Infobae al Mediodía, el neurólogo Conrado Estol analizó cómo la irrupción del smartphone y las plataformas digitales modificaron la conducta humana, y afecta desde la natalidad hasta la salud mental y la vida en pareja.

En una charla con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Estol trazó un recorrido desde el lanzamiento del iPhone en 2007 hasta los efectos actuales del uso intensivo de celulares y redes sociales.

PUBLICIDAD

“Hoy en día, para escaparnos del Internet, tenés que irte a la vida real”, sostuvo, marcando el cambio de paradigma que implicó la llegada del smartphone. Para el especialista, el celular “puede haber moldeado la conducta humana” y, al mismo tiempo, potenció fenómenos de soledad, aislamiento y problemas de salud mental.

Del aislamiento a la caída de la natalidad

En Infobae al Mediodía, Estol repasó desde el lanzamiento del iPhone en 2007 hasta los efectos actuales del uso intensivo de celulares y redes sociales
En Infobae al Mediodía, Estol repasó desde el lanzamiento del iPhone en 2007 hasta los efectos actuales del uso intensivo de celulares y redes sociales

“El smartphone ha impuesto un cambio en la conducta humana”, afirmó Estol al explicar cómo la tecnología trasladó la vida social y la interacción cotidiana al plano digital. Recordó que, antes del iPhone, los teléfonos eran herramientas utilitarias, pero la irrupción del nuevo dispositivo integró todo en un solo aparato.

PUBLICIDAD

“El StarTAC solo permitía abrirlo, cerrarlo y marcar un número. De pronto, apareció un dispositivo que reunía todo: era como tener una computadora con acceso a Internet”, señaló.

El neurólogo advirtió que la vida digital pasó a ser central en la experiencia cotidiana: “La gente vive en Internet, estamos rodeados por esa nube. El problema es que el celular probablemente ha cambiado y moldeado la conducta humana”.

Según relató, el fenómeno del FOMO (miedo a quedarse afuera) y la presión de las plataformas sociales obligan a los jóvenes a permanecer conectados, aun cuando preferirían salir de ellas.

Pintura en acuarela de una mujer con expresión de tristeza y un hombre con barba mirando su teléfono, sentados en un sofá.
El especialista aseguró que el celular puede haber moldeado la conducta humana, potenciando fenómenos de soledad, aislamiento y problemas de salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Hasta los jóvenes quieren salir, pero están obligados a estar en esas plataformas que son las que moldean la personalidad y que aparte afectan negativamente”, advirtió Estol. Y enfatizó en la dificultad de autorregular el uso y cómo los algoritmos potencian la dependencia: “Todo está relacionado con la dopamina, la recompensa y el algoritmo, que se adapta a cada persona. Lo que mires te va a tentar, porque son exactamente las cosas que te interesan; saben perfectamente cuáles son tus intereses”, afirmó.

Factores económicos y culturales en la caída de la natalidad

Consultado sobre la relación entre el uso del celular y la baja natalidad, Estol remarcó: “La natalidad empezó a disminuir antes de la aparición del celular y del iPhone. Esto se debe al costo de vida, a problemas económicos, a que las parejas se forman más tarde y a que, culturalmente, el matrimonio y la maternidad se han redefinido en el mundo”.

Sin embargo, no descartó la influencia de la tecnología en el aislamiento y la reducción de los encuentros presenciales: “El smartphone ha influido muchísimo en esto del aislamiento, la soledad, encuentros más virtuales que en persona. Se ve cuando se deja de usar. Aumenta la felicidad subjetiva, la concentración, las funciones cognitivas, la salud mental... La gente hace más ejercicio, se junta más, está más en la naturaleza. Esto es indiscutible”.

El neurólogo ilustró la magnitud de la transformación social con datos globales: “Malasia, uno de los principales productores de caucho, también lidera la producción mundial de preservativos, con cinco mil millones al año, lo que representa el 20% del total global. Sin embargo, la venta de preservativos cayó un 30%. Esto se debe a la pandemia, a problemas de distribución y a un cambio en los hábitos de las relaciones y el consumo sexual”.

El fenómeno del FOMO y la presión de las plataformas sociales obligan a muchos jóvenes a permanecer conectados, aunque prefieran salir de ellas
El fenómeno del FOMO y la presión de las plataformas sociales obligan a muchos jóvenes a permanecer conectados, aunque prefieran salir de ellas

Estol indicó que “una de las razones de la caída de la natalidad es que las relaciones sexuales y la formación de parejas disminuyeron de manera significativa en los últimos veinte años”. También advirtió sobre el impacto de la pornografía digital: “El consumo de pornografía es completamente distinto; antes era imposible acceder como ahora. Esa es una de las causas, sí”.

Consecuencias sociales del consumo digital y propuestas de cambio

Durante la conversación, Estol subrayó que el uso excesivo del celular y las redes sociales genera soledad, aislamiento y problemas de salud mental. “Durante dos semanas aislaron una cantidad de personas de toda señal de Internet. Aumentó lo bueno”, puntualizó, en referencia a estudios que muestran una mejora de la salud mental y el bienestar subjetivo al reducir la exposición digital.

El neurólogo sostuvo la necesidad de recuperar el contacto físico y las relaciones reales. Destacó, además, que la tendencia al consumo compulsivo de pornografía impacta especialmente en los varones jóvenes, modificando la frecuencia y calidad de las relaciones sexuales.

La columna completa del doctor Conrado Estol

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

  • De 7 a 9: Infobae al Amanecer – Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.
  • De 9 a 12: Infobae a las Nueve – Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
  • De 12 a 15: Infobae al Mediodía – Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.
  • De 15 a 18: Infobae a la Tarde – Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.
  • De 18 a 21: Infobae al Regreso – Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

Actualidad, charlas y protagonistas en vivo. Seguinos en nuestro canal deYouTube@infobae.

Temas Relacionados

Conrado EstolSaludInfobae en VivoInfobae al MediodíaÚltimas noticiasNatalidadCelulares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hantavirus en Argentina: la letalidad alcanzó un récord histórico en la temporada 2025-2026

Según informó el último Boletín Epidemiológico Nacional, la tasa de fallecimientos trepó al 33,3% en el país, superando el registro más alto, ocurrido en 2018. En lo que va del año se confirmaron 48 casos y alertan que la enfermedad se expandió a regiones donde no solía presentarse

Hantavirus en Argentina: la letalidad alcanzó un récord histórico en la temporada 2025-2026

Vitamina D y calcio para la salud ósea: advierten que su indicación debe ser personalizada

Tras la difusión de un estudio de metaanálisis que indicó que hay poco o ningún beneficio del calcio y la vitamina D para prevenir fracturas y caídas en adultos, especialistas señalaron que el dosaje y la suplementación dependen del riesgo individual y de la existencia de un déficit comprobado

Vitamina D y calcio para la salud ósea: advierten que su indicación debe ser personalizada

Carcinoma y melanoma: las diferencias clave entre los dos cánceres de piel más frecuentes

Detectar a tiempo las señales poco evidentes y consultar ante cualquier cambio puede marcar la diferencia en el futuro de quienes afrontan este diagnóstico

Carcinoma y melanoma: las diferencias clave entre los dos cánceres de piel más frecuentes

Las siestas largas aumentan el peligro de hígado graso, según un estudio global

Un meta-análisis internacional reveló que descansar más de media hora durante el día se asocia a mayor prevalencia de enfermedad hepática, sobre todo en personas con diabetes tipo 2

Las siestas largas aumentan el peligro de hígado graso, según un estudio global

El doctor Daniel López Rosetti explicó cómo el estrés del fútbol puede desencadenar infartos

El médico cardiólogo desarrolló en Infobae a las Nueve el impacto fisiológico del estrés en contextos de alta carga emocional, tomando como ejemplo el mundial de Francia 98 y el aumento de infartos en Inglaterra tras la eliminación por penales

El doctor Daniel López Rosetti explicó cómo el estrés del fútbol puede desencadenar infartos

DEPORTES

Con Cristiano Ronaldo, Portugal defraudó en su debut en el Mundial y empató 1-1 con RD Congo

Con Cristiano Ronaldo, Portugal defraudó en su debut en el Mundial y empató 1-1 con RD Congo

El jugador de la selección argentina que Mourinho puso como refuerzo prioritario para el Real Madrid

“La pelota de los tres goles de Messi”: el video que publicó Claudio Tapia tras el triunfo de Argentina y el detalle que hizo furor

“Es un demente”: el posteo viral de Erling Haaland tras la actuación de Lionel Messi frente a Argelia en el Mundial 2026

La impactante caravana de los hinchas de Croacia antes del debut frente a Inglaterra: la influencer que comandó la marcha

TELESHOW

Las primeras fotos de Ian Lucas con su nueva novia en el debut de la selección

Las primeras fotos de Ian Lucas con su nueva novia en el debut de la selección

Evangelina Anderson festejó el triunfo de Argentina en el Mundial con una exigente rutina de entrenamiento

Love is blind Argentina ya tiene fecha de regreso con Wanda Nara y Darío Barassi: los participantes elegidos

En el living de casa o a pura ternura en Kansas City: los bebés de las famosas y la emoción del primer mundial

El contundente descargo de Juana Viale ante las versiones de coqueteo a Manu Urcera: “Hay que madurar un poco”

INFOBAE AMÉRICA

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos cayeron a mínimos históricos

Cómo Colombia construyó una de las mayores flotas de helicópteros del continente y por qué atraviesa una crisis operativa

Millones de personas recibirán cheques de hasta USD 1.500 en Nueva York: ¿quiénes califican?

Costa Rica: infraestructura del Hospital Nacional de Niños acumula trece órdenes sanitarias

Honduras y Japón exploran nuevas inversiones en turismo y patrimonio cultural