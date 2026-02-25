Salud

Vivir cerca de centrales nucleares está relacionado con un mayor riesgo de muerte por cáncer

Healthday Spanish

MARTES, 24 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Cuanto más cerca vivas de una central nuclear, mayores serán las probabilidades de morir de cáncer, según ha concluido un nuevo estudio nacional.

Las personas que viven cerca de una central nuclear tienen un riesgo de muerte por cáncer que aumenta con la edad, alcanzando su punto máximo en la vejez tanto en mujeres como en hombres, según informaron investigadores el 23 de febrero en la revista Nature Communications.

El riesgo es mayor para quienes viven a pocos kilómetros de una central nuclear y disminuye drásticamente cuanto más lejos reside una persona de dicha instalación, según los investigadores.

"Nuestro estudio sugiere que vivir cerca de una central nuclear puede conllevar un riesgo medible de cáncer -- uno que disminuye con la distancia", dijo el investigador principal Petros Koutrakis en un comunicado de prensa. Es profesor de salud ambiental y ocupación humana en la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard en Boston.

Este estudio es el primero realizado en el siglo XXI que analiza el riesgo de cáncer en todas las centrales nucleares de Estados Unidos, según los investigadores.

Para el estudio, los investigadores analizaron datos de muertes por cáncer a nivel de condado desde 2000 hasta 2018, observando si estas muertes ocurrieron a menos de 200 kilómetros (124 millas) de una central nuclear.

El análisis utilizó modelos estadísticos avanzados que capturaron el impacto acumulado de todas las centrales nucleares cercanas, en lugar de solo una.

Los condados estadounidenses situados más cerca de centrales nucleares experimentaron tasas de mortalidad por cáncer más altas, incluso después de que los investigadores consideraran otras posibles explicaciones.

Unas 6.400 muertes por cáncer al año podrían atribuirse a vivir cerca de una central nuclear, con un total de aproximadamente 115.000 muertes durante todo el periodo del estudio, según los investigadores.

El grupo de edad de 65 a 74 años registró el mayor número de muertes, con un estimado de 13.976 entre mujeres y 20.912 entre hombres, según los resultados.

Sin embargo, los investigadores señalaron que su estudio no demuestra una relación directa de causa y efecto entre las centrales nucleares y el riesgo de cáncer, solo que existe una asociación.

Por ejemplo, el método que usaron solo rastreaba la proximidad a las centrales nucleares y no incorporaba mediciones directas de radiación desde las plantas.

Estos resultados indican que es necesario investigar más los riesgos de la energía nuclear, concluyeron los investigadores.

"Recomendamos que se realicen más estudios que aborden el problema de las centrales nucleares y los impactos en la salud, especialmente en un momento en que se promueve la energía nuclear como una solución limpia al cambio climático", dijo Koutrakis.

Más información

El Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre la radiación y el riesgo de cáncer.

FUENTES: Escuela de Salud Pública Harvard T.H. Chan, comunicado de prensa, 23 de febrero de 2026; Nature Communications, 23 de febrero de 2026

