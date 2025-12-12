Los padres pueden transmitir la depresión a los niños a través de un síntoma específico, según los expertos

JUEVES, 11 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Los hijos de padres deprimidos tienen más probabilidades de desarrollar depresión ellos mismos, y un nuevo estudio sugiere que este riesgo podría estar relacionado con un síntoma específico de la depresión.

Ya se sabe que la depresión en los padres puede afectar cómo el cerebro de los niños responde a la retroalimentación positiva y negativa, según los investigadores.

Eso podría deberse a un síntoma depresivo llamado anhedonia, o a una pérdida de interés o placer por las cosas, escriben los investigadores en el número de febrero de 2026 del Journal of Experimental Child Psychiatry.

"Si los padres están experimentando formas de depresión en las que no disfrutan de las cosas ni les interesan, eso parece estar afectando cómo sus hijos responden a lo que ocurre a su alrededor", dijo el investigador principal Brandon Gibb, director del Instituto de Trastornos del Estado de Ánimo de la Universidad de Binghamton, en un comunicado de prensa.

"Son menos reactivos a cosas positivas y negativas", continuó. "Parece que las experiencias de los padres con la anhedonia son la característica clave de la depresión que afecta a cómo responden los cerebros de los niños, al menos en nuestro estudio, en lugar de otros síntomas comunes de la depresión."

Para el nuevo estudio, los investigadores realizaron un experimento de laboratorio con más de 200 padres y niños de entre 7 y 11 años.

El experimento fue diseñado para ver cómo los síntomas anhedónicos de los padres afectan a las respuestas cerebrales de los niños ante la retroalimentación positiva y negativa.

"La idea es que si tienes este factor de riesgo de estar menos interesado, menos implicado o encontrar las cosas menos agradables, quizá eso se refleje en cómo responde tu cerebro a la retroalimentación ambiental", dijo la investigadora principal Alana Israel, estudiante de doctorado en la Universidad de Binghamton, una rama de la Universidad Estatal de Nueva York.

"Los hijos de padres que presentan niveles más altos de síntomas anhedónicos depresivos deberían mostrar una respuesta reducida, mientras que otros síntomas depresivos teóricamente no deberían estar tan relacionados con esta respuesta cerebral específica", explicó Israel en un comunicado de prensa.

En el experimento, a los niños se les presentaban dos puertas y se les pedía que adivinaran cuál tenía un premio detrás. Si elegían la puerta correcta, ganaban dinero; si elegían mal, perdían dinero.

Los resultados mostraron que la respuesta de los niños ante ganar o perder dinero se mitigaba si sus padres presentaban niveles más altos de síntomas anhedónicos.

"Eso nos dice que hay algo específico en la anhedonia de los padres que puede afectar a las respuestas neuronales de los niños", dijo Israel. "Además, especifica un grupo de niños que podrían estar en mayor riesgo de pérdida de interés o placer y falta de implicación, que es una característica central de la depresión."

Las investigaciones futuras deberían investigar cómo podría cambiar la dinámica familiar si los padres con síntomas anhedónicos reciben tratamiento o empiezan a sentirse mejor, según el equipo.

Los investigadores señalaron que también es importante examinar si las respuestas de los niños a otros tipos de retroalimentación, como la retroalimentación social de los compañeros, también se ven afectadas por la depresión de los padres.

"Hay investigadores que estudian intervenciones diseñadas para aumentar el estado de ánimo positivo, la participación positiva y las relaciones positivas entre padres e hijos", dijo Israel. "Será importante ver si estos hallazgos pueden identificar a las familias que podrían beneficiarse más de ese tipo de intervenciones."

FUENTE: Binghamton University, comunicado de prensa, 4 de diciembre de 2025