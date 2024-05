Una argentina es reconocida por la OMS en su labor para el control del tabaco: “Buscamos promover las mejores políticas de salud”

La OMS reconoció la destacada labor de Gianella Severini en su carta oficial, resaltando su influencia en cuestiones legales relacionadas con el control del tabaco en varios países de América Latina, incluyendo Argentina, Brasil y México

En la ciencia y en la salud hay mentes brillantes que se caracterizan por su dedicación y, especialmente, por el impacto global de su labor. Sin dudas, ese es el caso de la argentina Gianella Severini, quien fue galardonada con un premio especial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por sus logros en el área del control del tabaco. Qué sensaciones le generó el reconocimiento y cuáles son sus próximos desafíos, son solo algunos de los temas que adelantó a Infobae.

Esta distinción, llamada Premio del Día Mundial Sin Tabaco, resalta sus significativas contribuciones a la salud pública tanto en América Latina como a nivel mundial, siendo que el máximo ente sanitario internacional reconoce a individuos y organizaciones en cada una de sus seis regiones por sus logros en el control deesta sustancia. La ceremonia de entrega se llevará a cabo en Buenos Aires el 30 de mayo de 2024 y es organizada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Severini, que es abogada y consultora de larga data de Campaign for Tobacco-Free Kids, se une a las filas de distinguidos galardonados como el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Este reconocimiento se otorga en el marco de la celebración del Día Mundial Sin Tabaco, que es el 31 de mayo.

La OMS otorgó este premio especial del Director General en años anteriores a entidades como FIC Argentina, en 2019, y el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), en 2018. Ahora, Severini, a sus 32 años, es una de las personas más jóvenes en recibir este honor, el cual la destaca como una líder prominente en su área en el territorio de América Latina.

La argentina recibió una carta en la que se pueden ver algunos de los motivos de su premiación: “(Severini) se ha destacado como una mujer líder prominente en América Latina, convirtiéndose en una de las personas más influyentes en cuestiones legales relacionadas con el control del tabaco en Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México, Perú, Uruguay y otros países. Su asesoramiento estratégico sobre legislación y litigios para el control del tabaco ha sido crucial para defender las leyes y resistir la interferencia de la industria tabacalera en varios países”.

“Mi rol es como abogada y coordinadora legal en la organización Campaign for Tobacco-Free Kids. Buscamos promover las mejores políticas en temas de salud y en este caso, en control del tabaco, como por ejemplo que no se pueda fumar en espacios cerrados. Hoy está establecido, pero hace no tanto tiempo se podía fumar en un avión, por ejemplo, y ya no se puede hacer gracias a una ley”, le dijo Severini a Infobae en primer lugar, aún con la emoción a flor de piel por el reconocimiento.

Y sumó: “Estoy muy contenta. En el ámbito profesional y en el personal he recibido muchas muestras de cariño. Este premios es para el trabajo del equipo, aunque me lo den a mí. Es principalmente por el trabajo que hacemos en la organización. Se trata de una labor multidisciplinaria: médicos, investigadores, nutricionistas, comunicadores, economistas, etcétera. Tenemos muchos equipos de trabajo y tratamos de que el abordaje de la temática sea multidisciplinario”.

Severini es oriunda de Neuquén y se graduó como abogada en la Universidad Nacional de Córdoba

Gianella es oriunda de Neuquén, en la Patagonia, y ha dedicado su carrera a la defensa del derecho a la salud. Se graduó como abogada en la Universidad Nacional de Córdoba y completó estudios de extensión universitaria en la Universidad de París. También es periodista por TEA y Deportea. Además, obtuvo un Magíster en Derecho a la Salud Global por la Universidad de Georgetown, con especialidad en Derechos Humanos y Comercio Internacional.

Cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) “honra a personas y organizaciones excepcionales en sus seis regiones por sus destacadas contribuciones al control del tabaco a través de los prestigiosos Premios del Día Mundial Sin Tabaco”, informan desde el sitio oficial de la entidad con respecto al galardón y, desde 2024, Severini integra este selecto grupo.

“Desde la organización trabajamos en promover leyes que restrinjan la actividad de la industria tabacalera o de las personas que fuman para que eso no afecte a terceros. Ayudamos a escribir leyes y aportamos nuestro conocimiento en algunos juicios que hay contra la industria tabacalera para que se cumpla cierta normativa. A su vez, fortalecemos capacidades, formando a abogados en la temática del control del tabaco y del derecho a la salud”, amplió la argentina.

Como co-coordinadora de la región de las Américas para la Alianza Global de Control de Tabaco, Gianella Severini coordina acciones de la sociedad civil para las Conferencias de las Partes del tratado internacional sobre control del tabaco (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde sus inicios, esta especialista ha centrado su trabajo en derechos humanos, con un enfoque especial en la salud y las enfermedades crónicas no transmisibles. Anteriormente, trabajó en organizaciones como FUNDEPS y FIC Argentina, y en el O’Neill Institute for National and Global Health Law en Georgetown University. Actualmente, es coordinadora legal en Campaign for Tobacco-Free Kids y el Global Health Advocacy Incubator (GHAI). En este rol, brinda asesoramiento legal a organizaciones de la sociedad civil y gobiernos, ayudándoles en todas las etapas de la promoción de políticas públicas.

Campaign for Tobacco-Free Kids es una organización sin fines de lucro que, mediante comunicaciones estratégicas y campañas de promoción de políticas, busca modificar las actitudes del público sobre el tabaco y promover políticas comprobadas que sean efectivas para reducir su consumo y salvar vidas.

Aquí, la labor de Severini incluye desde la orientación estratégica sobre el desarrollo y redacción de legislación, hasta el asesoramiento en estrategias de litigios y la colaboración en la realización de talleres de capacitación. Su trabajo ha sido fundamental, en la colaboración con la OPS/OMS y otros socios, proporcionando apoyo crucial a los esfuerzos de control del tabaco en varios países.

Según la abogada, uno de los estándares más altos de su rubro “es que esté prohibida la publicidad”. “Hay otras medidas, como el empaquetado neutro de los cigarrillos, que lo adoptó Uruguay. Esto elimina por completo la publicidad del paquete. No se puede ver nada de publicidad: solo dice la marca, la advertencia sanitaria y no hay publicidad. Eso busca que se vea más la advertencia de salud del paquete de cigarrillos”, contó.

La abogada neuquina es reconocida por sus colegas en EE.UU. y en muchos otros países como una incansable activista y un brillante ejemplo del impulso y la visión necesarios para crear cambios a nivel global en el control del tabaco y la salud pública

Severini coordinó al menos seis talleres jurídicos latinoamericanos sobre control del tabaco, así como dos talleres globales en África. A su vez, asesoró a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en sus esfuerzos por fortalecer las leyes y políticas de control del tabaco, y en cómo responder a los desafíos legales en torno a la industria.

“En Latinoamérica, la situación varía de país a país. Argentina no ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que es el tratado internacional que rige en la materia. Lo ratificaron 183 países. Tampoco lo ratificaron República Dominicana, Cuba y Haití”, repasó Severini.

Al tiempo que remarcó: “Se ha avanzado en diversas medidas de control de tabaco: Sudamérica es libre de humo con leyes que prohíben fumar en espacios cerrados, lo cual es un logro y un trabajo de muchos años. En lo que hace a la publicidad, hay algunos países en la región que la han prohibido de manera completa y no se puede publicitar por ningún medio”.

Severini propone trabajar en la regulación de productos emergentes como cigarrillos electrónicos, apoyando a los gobiernos para avanzar en los mejores estándares y regular su comercialización y publicidad (Getty)

Otro tema al que se refirió Severini en la conversación con Infobae fue “la introducción de nuevos productos emergentes, como cigarrillos electrónicos, bolsitas de nicotina (estos últimos están más en boga en Europa) y productos de tabaco calentado, que la industria los está vendiendo con el falso mensaje de que son menos dañinos”.

“Buscamos apoyar a los gobiernos para avanzar en los mejores estándares y regular la situación de estos productos emergentes. La regulación puede ser una prohibición o restricción de comercialización. Que tengan restricciones quiere decir que no se publiciten, que no se vendan a menores de edad, que tengan advertencias sanitarias, entre otras”, detalló.

Como co-coordinadora de la región de las Américas para la Alianza Global de Control de Tabaco, la argentina lidera las acciones de la sociedad civil de la región de cara a las Conferencias de las Partes del tratado internacional que regula la temática de control de tabaco. Su rol incluye el trabajo intersesional en el Convenio Marco para el Control del Tabaco.

Severini es una fuerza impulsora en la creación de la red de jóvenes latinoamericanos CREA, enfocada en los derechos humanos y el control del tabaco. Su liderazgo se extiende también a la Asociación Regional de Alumni Latinoamericanos del Instituto O’Neill de Georgetown University.

Su aporte ha sido fundamental en la colaboración con la OPS/OMS y otros socios, proporcionando apoyo crucial a los esfuerzos de control del tabaco en varios países, incluyendo la orientación estratégica sobre el desarrollo y redacción de legislación

Además de su trabajo en el control del tabaco, la argentina ha sido profesora invitada en universidades como Georgetown University, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Di Tella. Su labor académica, en tanto, incluye numerosas publicaciones en revistas internacionales sobre la alimentación saludable. “En la organización trabajamos otros temas como alimentación saludable y seguridad vial”, recalcó.

“Este premio refuerza mi compromiso y las ganas de continuar en este camino. Quiero seguir trabajándolo a nivel local en Argentina, apoyando con la experiencia que tuve en otros países”, cerró Severini, quien además, recientemente, fue reconocida por la Legislatura de Neuquén por su labor.

Con motivo del reconocimiento, Yolonda C. Richardson, presidenta de Campaign for Tobacco-Free Kids, declaró: “Durante su tiempo en Campaign for Tobacco-Free Kids, Severini ha ayudado a los actvistas a responder a los desafíos legales de multinacionales de tabaco y a navegar por las complejidades de regular productos adictivos dirigidos a niños, niñas y adolescentes de América Latina y de todo el mundo”.

“Severini es reconocida por sus colegas en los EE.UU. y en muchos otros países como una incansable activista y un brillante ejemplo del impulso y la visión necesarios para crear cambios a nivel global. Campaign for Tobacco-Free Kids se complace en ver su trabajo reconocido por la OMS y se une a la celebración de sus destacadas contribuciones al control del tabaco, a la salud pública y a nuestra organización”, firmó Richardson.