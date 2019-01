La dieta también reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero a niveles compatibles con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, al tiempo que disminuiría la pérdida de biodiversidad y el uso de fósforo, y limitaría la demanda de tierras, agua y nitrógeno por parte de la agricultura.

El Acuerdo de París, aunque se centra en el cambio climático a nivel global, también aborda los efectos en la salud humana. Además, no es posible alcanzar el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a menos de 2 ° C, con el objetivo ideal de 1,5 ° C, solamente descarbonizando el sistema energético mundial.