La cuarta temporada de Bridgerton explora romance y realidad

Yerin Ha se inclina para oler flores blancas en un exuberante jardín lleno de lavanda en una escena de Bridgerton (Netflix)

La cuarta temporada de Bridgerton, una de las franquicias emblemáticas de Netflix y Shondaland, apostó por un enfoque de cuento de hadas en torno a Benedict Bridgerton y su búsqueda del amor, con la primera parte ya disponible y una segunda fijada para el 26 de febrero de 2026. En palabras de la showrunner Jess Brownell a Tudum, “Benedict vive en un mundo de fantasía. Sophie vive en una realidad dura. Tienes a dos personajes en extremos opuestos, y, en vez de que uno cambie completamente al otro lado, ambos necesitan avanzar hacia el centro. Entre la fantasía y la realidad, el verdadero amor se encuentra en el medio; ninguno de los dos mundos crea las circunstancias ideales para que florezca el romance. Tienes que aceptar un poco de ambos.”

Brownell detalló que esta entrega partió del tercer libro de Julia Quinn, “An Offer from a Gentleman”. “Sophie en la cuarta temporada es muy parecida a la Sophie del libro. No es una simple damisela en apuros ni en la novela ni aquí: es ingeniosa y resistente. Es una estratega, una superviviente. A veces eso juega en su contra, porque le cuesta salir del modo de supervivencia y permitirse disfrutar del amor, la diversión o la alegría. Por suerte, eso es justamente lo que Benedict sabe aportar”, afirmó la showrunner a Tudum.

La actriz Yerin Ha, con un sofisticado antifaz de encaje y pedrería, encarna a Sophie Baek en una escena clave de un baile misterioso, evocando el universo de Bridgerton (Netflix)

Según Brownell, la nueva temporada tampoco repitió la estructura narrativa de los ciclos anteriores, sino que integró ambientes y personajes inéditos, además de expandir las locaciones en los estudios Shepperton con nuevas réplicas de arquitectura georgiana y regencia sobre una extensión de casi 0,8 hectáreas (2 acres). El equipo liderado por la diseñadora de producción Alison Gartshore, Anthony Cartlidge y Adam David Grant diseñó un backlot que permitió recrear Mayfair, casas señoriales y edificios icónicos.

Respecto al desarrollo central, Luke Thompson, quien volvió a encarnar a Benedict Bridgerton, sostuvo ante Tudum que el atractivo radicó en el choque entre “un cuento de hadas con todo su romance y la realidad concreta del mundo”. Explicó: “Hay que tener ambas cosas —el romance y la realidad— presentes. En su mejor versión, el ‘verdadero amor’ sucede justo en medio de eso”.

El póster oficial de Bridgerton en un tierno abrazo junto a un lago, anticipando la próxima entrega de la popular serie de Netflix (Netflix)

En ese cruce de universos, Yerin Ha, la actriz encargada de dar vida a Sophie Baek, reconoció que, al audicionar, encontró en los guiones una cualidad “lúdica, de obra de teatro”. Ha manifestó a Tudum: “Lo que me atrajo de Sophie fue que desde el principio enfrenta obstáculos, algo a lo que siempre debe sobreponerse, ya sea el conflicto sobre su estatus social o el hecho de tener que ocultar sus sentimientos hacia Benedict”.

La preparación del vínculo principal entre ambos protagonistas implicó un proceso poco común. Ha relató que el primer encuentro ocurrió durante una cena en casa de Brownell y que Luke Thompson se mostró abierto y relajado, lo que “le permitió concentrarse de verdad en la conexión en pantalla”. La actriz reveló que ensayos “especiales y muy vulnerables” formaron parte del proceso y que en ocasiones el entrenamiento de baile “parecía parte del viaje de los personajes”.

Michelle Mao, Isabella Wei y una tercera figura posan con elaborados disfraces de época y máscaras en un opulento baile de salón, un evento emblemático de la serie Bridgerton (netflix)

Brownell también profundizó sobre la incorporación de nuevos personajes a la trama, como Lady Araminta Gun (Katie Leung), viuda dos veces y madre de Rosamund Li (Michelle Mao) y Posy Li (Isabella Wei), quienes hacen su debut en la temporada social, con estrategias propias para lograr una posición destacada. “Mientras que Rosamund se ha convertido en el reflejo de su madre —una jugadora profesional en el mercado matrimonial—, Posy es soñadora y poco seria, algo que su madre desaprueba seguido”, indicó Brownell en Tudum, añadiendo que para Araminta y Rosamund el apellido Bridgerton no representaba inicialmente algo relevante, salvo que Benedict resultaba ser “un partido muy codiciado esta temporada”.

El equipo creativo quedó conformado nuevamente por Brownell en el rol de showrunner y productora ejecutiva, junto a Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen. Thompson consideró ante Tudum que, después de cinco años al frente del drama, “tengo la suerte de trabajar con algunas de las mejores y más agradables personas. Liderar una serie consolidada y estar rodeado del elenco, el equipo creativo y los técnicos que conozco solo me hace pensar: ‘¿Por qué debería ponerme nervioso?’”

Nicola Coughlan, en el papel de Penelope Bridgerton, se presenta en un opulento salón frente a otros personajes, luciendo un elaborado vestido de época (Netflix)

En cuanto al estreno global y la respuesta, la sinergia entre la plataforma y la propiedad intelectual generó productos derivados y experiencias inmersivas que transformaron a Bridgerton en una marca demandada, con eventos en vivo como The Queen’s Ball y aperturas previstas de espacios temáticos en Filadelfia y Dallas para finales de 2025.

Ha afrontó la construcción de Sophie en pantalla con una visión compleja: “En el libro, Sophie tiene un descaro, pero también una parte frágil y vulnerable. Me esforcé mucho en llevar eso a la serie”, explicó la actriz a Tudum.

El impacto de la franquicia se reflejó en los datos de audiencia: cada una de las tres temporadas anteriores se posicionó entre las más vistas de la plataforma, y la precuela La reina Charlotte: una historia de Bridgerton dominó el Top 10 mundial. Las nuevas entregas de la cuarta temporada seguirán sumando contenidos, con ocho episodios para este ciclo.

Adjoa Andoh como Lady Danbury y Ruth Gemmell como Lady Violet Bridgerton aparecen juntas en un evento social de la exitosa serie de Netflix, Bridgerton (Netflix)

Thompson anticipó a Tudum que “me emociona la cantidad de giros inesperados que verán en la temporada cuatro”.

Ha expresó su entusiasmo por la visión romántica: “Recuerdo que de niña me contaban esos cuentos —su magia y su romance—. Es muy emocionante tener eso integrado en el universo de Bridgerton. Es una gran historia y, espero, muy cercana a quien la vea”.