“Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes” ya tiene tráiler oficial

La saga explora sus orígenes en esta película que retrata la décima edición de los Juegos del Hambre, donde Lucy Gray Baird se convierte en un tributo y Coriolanus Snow en su mentor. (Lionsgate)

El icónico universo distópico estará de regreso este año con una precuela titulada Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes). El largometraje será protagonizado por Rachel Zegler (Amor sin barreras) y Tom Blyth (Billy the Kid) en los roles respectivos de Lucy Gray Baird y Coriolanus Snow (quien fue interpretado por Donald Sutherland en la franquicia original).

Ambientada mucho tiempo antes de los eventos del film de 2012, esta historia transcurre durante la décima edición de los Juegos del Hambre en Panem. En ese entonces, Snow (Blyth) tenía 18 años y sólo tenía como propósito devolver el prestigio a su familia que había perdido su poder tras la guerra del Capitolio. Él se convertirá en uno de los mentores de un tributo muy interesante, la humilde joven Lucy (Zegler).

Rachel Zegler y Tom Blyth son los protagonistas de "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes". (Lionsgate)

Ambos formarán un equipo que encantará al público de la competencia mortal y ella, gracias a sus dotes artísticos, será adorada por millones en este espectáculo macabro. Sin embargo, como en la trilogía original, todas las decisiones se toman en base al beneficio propio y es imposible olvidar que el protagonista de esta aventura es quien será el despiadado enemigo de Katniss Everdeen en el futuro.

La adaptación del último libro de la saga

La nueva película de Los juegos del hambre está basada en la novela del mismo nombre de Suzanne Collins que se publicó en 2020. Desde su primer anuncio, el libro provocó gran expectativa entre los fanáticos de la saga, porque sería la primera vez que se contaría el origen del presidente Coriolanus Snow. ¿Qué lo llevó a convertirse en un hombre cruel o es que siempre lo fue después de todo?

La película tendrá su estreno a nivel mundial en noviembre de este año. (Lionsgate)

La adaptación cinematográfica estuvo a cargo de Francis Lawrence, cineasta que trabajó anteriormente en Los juegos del hambre: en llamas y las dos partes de Los juegos del hambre: sinsajo. El guion fue escrito por Michael Arndt y Michael Lesslie; y la producción es distribuida por la compañía Lionsgate, que actualmente posee los derechos de la franquicia.

Además de Rachel Zegler y Tom Blyth, el elenco está integrado por Hunter Schafer como Tigris Snow, la prima Coriolanus; Jason Schwartzman como Lucretius Lucky Flickerman, el anfitrión de los juegos de ese año; Peter Dinklage como Casca Highbottom, el decano de la academia y co-creador de la competencia mortal; Viola Davis como la doctora Volumnia Gaul, la jefa de las dinámicas de los juegos; Burn Gorman como el comandante Hoff; Fionnula Flanagan como la abuela de la familia Snow; Ashley Liao como Clemensia Dovecote, una amiga cercana de Coriolanus; entre otros más.

Póster oficial de la precuela basada en la novela de Suzanne Collins. (Lionsgate)

Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes llegará a los cines de EE.UU. el 17 de noviembre de 2023.

