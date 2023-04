Otros títulos para ver si te gustó “¿De quién huimos, mamá?”, la serie turca del momento en Netflix

Un enigmático dúo de madre e hija se registra en un hotel de lujo. Pese a sus esfuerzos por pasar desapercibidas, despiertan la curiosidad del personal y de los huéspedes.

¿De quién huimos, mamá? (Who Were We Running From?) es una serie turca de siete episodios basada en una novela de Perihan Magden y protagonizada por Melisa Sözen, una de las actrices más destacadas en la industria televisiva de su país. Se estrenó en Netflix este 24 de marzo y ya está hace parte del Top 10.

Te puede interesar: De qué se trata “Johnny”, la película polaca que es furor en Netflix

La historia se centra en una mujer y su hija que llevan un tiempo huyendo y alojándose en hoteles de lujo. Un día, los moteles sórdidos empiezan a remplazar a los hoteles de lujo, quedando claro que lo suyo no es un cuento de hadas. Y, al descubrirse la estela de muertos que dejan a su paso, se comprende que quizá la madre no es la presa, sino el cazador. ¿Cómo podrán escapar?

Producciones que todo suscriptor de Netflix debería ver al menos una vez en la vida. (Netflix)

Agente nocturno

Te puede interesar: Así es el thriller imperdible que está entre lo más visto de Netflix

Peter Sutherland (Gabriel Basso) responde una llamada de emergencia que lo sumerge en una conspiración de alto calibre que implica a un topo dentro de la Casa Blanca. “Sutherland trabaja en el sótano de la Casa Blanca pendiente de un teléfono que nunca suena... hasta la noche en que lo hace, lo que impulsa a una conspiración que le lleva hasta la Oficina Oval”, relata su sinopsis. Actualmente es otra de las series (thriller de acción) más populares de la plataforma.

Basado en la novela de Matthew Quirk, "El agente nocturno" es un sofisticado thriller de acción que se centra en un agente del FBI de bajo nivel que trabaja en el sótano de la Casa Blanca. (Netflix)

El vuelo de los ladrones

Película India de drama e intriga. Su historia comienza con un robo de diamantes en el aire seguido del secuestro de un avión con 150 pasajeros a bordo. En su sinopsis se lee que “una azafata y su novio deben robar unos diamantes para saldar una vieja deuda, pero su plan se sume en el caos cuando una banda de secuestradores también se sube al avión”. Actualmente es calificado como uno de los mejores filmes en lo que va del 2023.

Una azafata y su novio deben robar un cargamento de diamantes para saldar una vieja deuda. Pero su plan se complica cuando secuestran el avión en el que viajan.

Johnny

Película polaca basada en una historia real que recoge la vivencia de un exconvicto que encuentra una nueva vida de amor y rendición cuando se vincula con un sacerdote. “Tras ser enviado a trabajar en un hospicio por orden judicial, un excriminal entabla amistad con un compasivo sacerdote que le cambia la vida”. Este emotivo drama también hace parte de lo más visto de Netflix.

La historia de un ex convicto que es recibido por el sacerdote que le cambiará su vida.

Emergencia en el aire

Película surcoreana que presenta al capitán de una tripulación y un grupo de pasajeros que intentan sobrevivir en medio de una emergencia catastrófica. “Mientras investigan una amenaza terrorista que se vuelve viral en línea, las autoridades coreanas descubren que un sospechoso abordó recientemente un vuelo internacional con destino a los Estados Unidos. Cuando un pasajero saludable en el mismo vuelo muere repentinamente por causas desconocidas, el pánico estalla tanto en el vuelo como en tierra. Con la disminución constante del combustible y las negativas internacionales a ofrecer ayuda, el capitán y la tripulación se verán obligados a tomar medidas de emergencia sin precedentes en un intento por salvar la vida de sus pasajeros”, se lee en la sinopsis oficial.

Un investigador farmacéutico amenaza con matar a los pasajeros del avión en el que viaja, lo que da paso al caos, desesperación y miedo, no solo dentro del avión, también en el planeta.

Tríada

Serie de drama e intriga sobre una médico forense (Perroni) que deberá escudriñar en su pasado y en el de sus padres si desea resolver su nuevo caso: el asesinato de una mujer que físicamente es idéntica a ella. En su búsqueda por llegar a la verdad, la joven se encontrará con una bailarina exótica que también se luce como la protagonista. Será durante su investigación que ambas mujeres se enfrentarán a un peligro inminente. Alguien desea asesinarlas y ellas deberán sobrevivir, mientras buscan llegar al fondo de todo.

En Tríada, la tensión, la intriga y el drama vienen a la tercera potencia.

Seguir leyendo: