10 años de “Black Mirror”: lo que se hizo realidad en la tecnología desde su lanzamiento

Inicialmente, a través de la cadena británica Channel 4 y después en Netflix, Black Mirror demostró que los horrores de la tecnología podían ser el centro narrativo de una serie antológica mayormente centrada en el Reino Unido. A casi 10 años de su primera emisión, el 4 de diciembre de 2011, la creación de Charlie Brooker continúa como una de las ficciones más vigentes, no solo por haber entregado capítulos inolvidables, sino por predecir –o exagerar– algunas situaciones que involucraría la vida real de la humanidad en tiempos modernos.

LA FRIALDAD DE LAS REDES SOCIALES

A la fecha, quizá el que más identificó a la audiencia fue “Nosedive” (episodio 1 de la temporada 3), protagonizado por Bryce Dallas Howard. En un futuro, los seres humanos viven en base a calificaciones hechas por otros, es decir, dependiendo de qué tan perfectos son percibidos desde fuera. Así se establece un grupo de los mejores calificados y otro que está muy por debajo, porque simplemente dejaron de ponerle atención a las opiniones de otros. Con una estética muy suave y de colores pasteles, el mundo de la protagonista, Lacie, evoca las mentiras de las redes sociales en las que todos hacen eco de su felicidad y muestran únicamente lo más bello. ¿Podremos alejarnos tanto de nosotros mismos algún día?

REALIDAD VIRTUAL Y ABEJAS ROBÓTICAS

De la tercera temporada también se puede hablar de “San Junipero” y “Hated in the Nation” como dos episodios que también –casi– se convirtieron en eventos muy cercanos a la realidad. En el primero, que se llevó un premio Emmy, encontramos que los ancianos tienen una segunda oportunidad de experimentar la vida de la forma cómo ellos siempre quisieron (ya sea enamorándose o dando rienda suelta a sus placeres) y, de hecho, sí existe una iniciativa similar. La compañía Rendever ha ayudado a personas muy mayores a combatir el aislamiento social con una terapia de realidad virtual que los deja volver a sus recuerdos de la infancia o del día en que se casaron.

Por otro lado, el segundo es más una extraña coincidencia, debido a que no se trata de abejas robóticas que asesinan gente por utilizar cierto tipo de hashtags en el internet… pero, en 2020, los científicos crearon unos robots bastante similares para polinizar las flores ante el temor de la desaparición de las abejas que podría desencadenar terribles eventos para la naturaleza y la supervivencia de los seres vivos en la Tierra.

LOS LENTES DEL FUTURO, LA MUERTE Y LA VIDA

De vuelta a las primeras entregas de Black Mirror, una historia que definitivamente marcó el camino de la serie inglesa fue “The Entire History of You” (episodio tres de la temporada 1), en el que el guionista Charlie Brooker pensaba –como en siguientes episodios– que los humanos tendríamos implantes de chips en el cerebro . En este caso, el dispositivo diminuto permitía que una persona pudiera grabar su vida entera y repasar sus memorias con exactitud. Hace dos años, Samsung patentó el desarrollo de esta tecnología para unos lentes de contacto, los cuales también podrían filmar video de todo lo que se viera a través de ellos.

“Be Right Back” (episodio 1 de la temporada 2), es otro clásico de la producción antológica y nos presenta a Domhnall Gleeson y Hayley Atwell en los roles de una pareja joven que recién se mudaron a una casa en medio del campo. Tras ir camino a devolver la camioneta alquilada al pueblo, él muere en un accidente. Y ella, al enterarse de que está embarazada, considera la posibilidad de traerlo a la vida por medio de una alternativa tecnológica. Como tal, hasta ahora no hay ningún robot que pueda reemplazar a los fallecidos, pero en 2017, Eugenia Kuyda desarrolló el proyecto personal The Roman Bot, luego de perder a su mejor amigo. Más tarde, la idea se transformó en Replika, un emprendimiento de inteligencia artificial para crear bots de otras personas para hablar por chat.

LOS VIDEOJUEGOS REALISTAS

Como parte del mundo tecnológico, los videojuegos no podían faltar en la historia de Black Mirror, y aunque el especial “Bandersnatch” es muy famoso por su opción interactiva, no es el más representativo de una industria que cada día se enfrenta a nuevas cuestiones propias de la mente humana. El episodio 1 de la temporada 5, titulado “Striking Vipers”, se abre la posibilidad a un encuentro sexual en los videojuegos , donde dos personas puedan sentir el placer con sus propios avatares. Actualmente, existen juegos en los que se puede interactuar de forma sexual con un sistema VR, pero ViRo Playspace es el que se acerca más al concepto de un espacio social en los que usuarios se pueden encontrar con otros para mantener relaciones sexuales.

LAS CITAS EN NÚMEROS

“Hang the DJ” (capítulo 4 de la temporada 4) inicia como una comedia romántica para introducirnos en el mecanismo tecnológico de una aplicación de citas que no solo se basa en compatibilidad, sino también en el tiempo de relación estimado. Este año se lanzó Birdy, una app de citas que empareja a sus usuarios en resultados de personalidad, aunque no cabe duda de que hoy muchos aún prefieren el viejo estilo de encontrar pareja conversando casualmente en algún lugar.

