Política

La oposición a Furlán en la UOM Zárate-Campana denunció un ataque intimidatorio con armas de fuego, golpes y amenazas

Angel Derosso acusó al líder metalúrgico por la irrupción de dos desconocidos en la sede de su agrupación opositora, que hirieron a un dirigente. Cerca de Furlán negaron que haya tenido que ver con la agresión

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Edificio de una planta con fachada amarilla y gris, un gran portón de metal negro en el centro, y un letrero amarillo y azul en el techo que dice "Azucena Villaflor"
La sede de la agrupación Azucena Villaflor de la UOM Zárate-Campana, donde dos personas atacaron a sus dirigentes

El candidato opositor de la UOM Zárate-Campana, Angel Derosso, denunció que dos desconocidos entraron este lunes en la sede de su agrupación en actitud intimidatoria (uno de ellos con un arma de fuego), golpearon a un activista con una llave inglesa y les advirtieron que “bajen la lista” que compitió contra Abel Furlán, el titular de esa seccional, en las elecciones de principios de marzo.

El dirigente, que encabezó la única lista opositora e impugnó la votación ante la Justicia por presuntas irregularidades, relató que cerca del mediodía de este lunes dos jóvenes ingresaron repentinamente a la sede de su agrupación, Azucena Villaflor, en Campana, donde él y otros dirigentes estaban reunidos. Uno de los agresores portaba un revólver y llevaba un casco de moto que le cubría el rostro, mientras que el otro, a cara descubierta, llevaba una llave inglesa a manera de arma.

Según Derosso, luego de que identificaron a uno de los presentes, uno de los atacantes le pegó en una rodilla con la llave inglesa mientras lo amenazó: “Bajen la lista; si no, va a ser peor”. En ese momento, uno de los activistas de la lista opositora logró escaparse, lo que provocó que los agresores se retiraran precipitadamente tras permanecer en el lugar entre 5 y 10 minutos. Antes de irse, les advirtieron: “No llamen a la policía”.

Angel Derosso, un hombre calvo con camiseta negra y jeans, de pie con los brazos cruzados, habla ante un grupo de hombres en una sala con el logo de UOMRA
Angel Derosso, candidato opositor de la UOM Zárate-Campana

El agredido sufrió un edema en la rodilla producto del golpe, aunque su estado no reviste gravedad.

En diálogo con Infobae, Derosso apuntó directamente a la interna gremial como causa del ataque y acusó a Furlán como su “responsable directo” y explicó que el hecho responde a la escalada de tensión por las impugnaciones a la elección en la UOM Zárate-Campana y al congreso metalúrgico nacional del 18 de marzo pasado.

El sindicalista aseguró que ya se hicieron las correspondientes denuncias policiales por el episodio y que las lesiones que sufrió el otro miembro de su agrupación fueron constatadas por médicos del Hospital Municipal San José, ubicado en Campana.

Abel Furlán, en polo amarillo, habla por micrófono en una mesa. Otros líderes de la UOM lo acompañan sentados y de pie, frente a un banner azul de la organización
Abel Furlán, tras su reelección como secretario general de la UOM en un congreso del gremio

Derosso reveló que el clima de amenazas motivó que un integrante de la agrupación Azucena Villaflor hiciera el 26 de marzo una presentación ante la Justicia debido a la sospecha de “actos de violencia física” en contra de él y de otros miembros de la lista opositora a Furlán.

Tras esa presentación judicial, la fiscalía de Campana dispuso custodia policial para 2 de los integrantes de la agrupación, incluyendo al dirigente agredido en el episodio de este lunes. “Ya nos habíamos enterado que iba a pasar algo de esto“, señaló Derosso.

Por su parte, allegados a Furlán dijeron que “no tienen conocimiento” del hecho intimidatorio sufrido por sus rivales y al ser consultados sobre la acusación de Derosso contra el líder del sindicato metalúrgico enfatizaron: “Es mentira. No podemos desmentir algo que no existió”.

Angel Derosso y dirigentes de UOM Campana
La Agrupación Azucena Villaflor presentó la Lista Naranja en las elecciones de la UOM Zárate-Campana

El 17 de marzo pasado, tras tras la denuncia por presuntas irregularidades en los comicios de la seccional, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación y toma de posesión de las autoridades electas en la UOM Zárate-Campana y pospuso la elección de la conducción del sindicato a nivel nacional en el congreso metalúrgico, que se hizo igual en abierto desafío al fallo de la Justicia y en el que Furlán logró la reelección como secretario general del gremio con el voto del 80% de los 270 delegados presentes.

En su sentencia, los jueces de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo María Dora González y Víctor Arturo Pesino se pronunciaron ante una presentación de la oposición a Furlán en la Seccional Zárate-Campana, que denunció irregularidades en el acto electoral y solicitó la suspensión del proceso, así como la nulidad absoluta de los comicios.

Un grupo de policías con uniformes militares, chalecos y escudos marchan por una calle, junto a un coche plateado y edificios azules con rejas al fondo
Fuerte presencia policial en las elecciones de la UOM Zárate-Campana

Mientras, el Gobierno decidió que no intervendrá en el conflicto desatado en la UOM luego de que Furlán realizó el congreso para elegir autoridades nacionales sin acatar la suspensión ordenada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Según fuentes oficiales, la Secretaría de Trabajo no cederá ante las presiones de los opositores a Furlán para que se declare la acefalía de la UOM ni ante la intención del líder metalúrgico de que le extiendan el certificado de autoridades para darle legitimidad a su designación.

En el entorno de Julio Cordero, el titular de Trabajo, consideran que el conflicto en la UOM nacional está judicializado y por eso decidieron esperar una decisión de los magistrados laborales en un sentido o en otro antes de dictar alguna resolución acerca de la validez del congreso nacional de los metalúrgicos.

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