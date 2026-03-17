Acto por el atentado a la embajada de Israel, en vivo: las últimas noticias y la participación de Javier Milei

Con un fuerte operativo policial, la Embajada de Israel conmemora el 34º aniversario del atentado que destruyó su sede diplomática en Buenos Aires el pasado 17 de marzo de 1992. Del acto participará el presidente Javier Milei, en medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de los Estados Unidos para tratar de lograr una solución al conflicto en la región.
Bajo la campaña “La primera vez no se olvida” la iniciativa busca renovar el debate sobre la memoria colectiva y la preservación del registro histórico de un episodio que muchas veces fue catalogado como “el atentado olvidado”, según el comunicado.
En medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de los Estados Unidos para tratar de lograr una solución al conflicto en la región, el presidente Javier Milei ratificará este martes su alineamiento geopolítico al participar una vez más del acto por el atentado a la Embajada de Israel, el segundo más grande que sufrió la Argentina en su historia, solo por detrás del de la AMIA.
La Embajada de Israel impulsó la campaña “La primera vez no se olvida” para conmemorar el 34º aniversario del atentado que destruyó su sede diplomática en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992. El acto central para su conmemoración se realizará mañana a partir de las 14.30, en Arroyo y Suipacha.