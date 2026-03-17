Acto por el atentado a la embajada de Israel, en vivo: las últimas noticias y la participación de Javier Milei

La Embajada de Israel conmemora el aniversario del atentado en su sede en Buenos Aires (Foto: Jaime Olivos)

Con un fuerte operativo policial, la Embajada de Israel conmemora el 34º aniversario del atentado que destruyó su sede diplomática en Buenos Aires el pasado 17 de marzo de 1992. Del acto participará el presidente Javier Milei, en medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de los Estados Unidos para tratar de lograr una solución al conflicto en la región.

Bajo la campaña “La primera vez no se olvida” la iniciativa busca renovar el debate sobre la memoria colectiva y la preservación del registro histórico de un episodio que muchas veces fue catalogado como “el atentado olvidado”, según el comunicado.