Política

Acto por el atentado a la embajada de Israel, en vivo: las últimas noticias y la participación de Javier Milei

Bajo la campaña “La primera vez no se olvida”, la institución conmemorará el 34° aniversario del ataque que dejó 29 víctimas fatales

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La Embajada de Israel conmemora
La Embajada de Israel conmemora el aniversario del atentado en su sede en Buenos Aires (Foto: Jaime Olivos)

Con un fuerte operativo policial, la Embajada de Israel conmemora el 34º aniversario del atentado que destruyó su sede diplomática en Buenos Aires el pasado 17 de marzo de 1992. Del acto participará el presidente Javier Milei, en medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de los Estados Unidos para tratar de lograr una solución al conflicto en la región.

Bajo la campaña “La primera vez no se olvida” la iniciativa busca renovar el debate sobre la memoria colectiva y la preservación del registro histórico de un episodio que muchas veces fue catalogado como “el atentado olvidado”, según el comunicado.

16:44 hsHoy

Fuerte operativo policial en la Embajada de Israel

Fuerte operativo policial
Fuerte operativo policial
16:18 hsHoy

Javier Milei reafirma su posicionamiento contra Irán y participará del acto por el atentado a la Embajada de Israel

El Presidente y la plana mayor del Gabinete asistirán mañana al evento que se realizará en el lugar donde se encontraba la sede diplomática. El mandatario viene de dar fuertes discursos en los que reiteró que aquel país es “el enemigo” de la Argentina

El mandatario argentino, durante una
El mandatario argentino, durante una de sus visitas a Israel

En medio de las tensiones en Medio Oriente, los ataques de Irán y las gestiones de los Estados Unidos para tratar de lograr una solución al conflicto en la región, el presidente Javier Milei ratificará este martes su alineamiento geopolítico al participar una vez más del acto por el atentado a la Embajada de Israel, el segundo más grande que sufrió la Argentina en su historia, solo por detrás del de la AMIA.

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16:18 hsHoy

La Embajada de Israel convoca a conmemorar el 34° aniversario del atentado a su sede diplomática bajo la campaña “La primera vez no se olvida”

El acto central será mañana desde las 14.30, en Arroyo y Suipacha

34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel

La Embajada de Israel impulsó la campaña “La primera vez no se olvida” para conmemorar el 34º aniversario del atentado que destruyó su sede diplomática en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992. El acto central para su conmemoración se realizará mañana a partir de las 14.30, en Arroyo y Suipacha.

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