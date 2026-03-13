El Ministerio de Seguridad estableció un nuevo programa de control en eventos deportivos

La medida establece un protocolo nacional para la detección de objetos prohibidos, estupefacientes y personas en situación irregular durante el traslado de participantes a espectáculos deportivos y partidos de fútbol

El Ministerio de Seguridad Nacional estableció el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED). Esta medida es una nueva herramienta que refuerza la vigilancia y logística en los traslados de hinchadas y participantes hacia y desde los estadios, de acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 13 de marzo de 2026.

Esta incitativa tiene el objetivo de prevenir hechos de violencia y delitos en espectáculos deportivos. El decreto permitirá a las autoridades interceptar y controlar a personas en ruta hacia eventos deportivos, así como aplicar retenes y dispositivos preventivos en rutas nacionales y accesos interurbanos con el objetivo de anticipar posibles riesgos a la seguridad pública.

En reiteradas fiscalizaciones previas realizadas por la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, según consta en el mismo Boletín Oficial, se constató el hallazgo de armas de fuego, armas blancas de considerable longitud, estupefacientes y la presencia de personas en estado de intoxicación alcohólica durante los operativos de control en los traslados de parcialidades hacia los estadios. Esto representaría un “riesgo para la seguridad pública”, afectando el desarrollo pacífico de los encuentros deportivos.

El PROFERED funcionará bajo la órbita de la Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional, conforme lo dispuesto en la Resolución RESOL-2024-1009-APN-MSG.

Su función principal será la articulación, planificación y ejecución de los traslados de parcialidades que cruzan diferentes jurisdicciones en ocasión de partidos u otros eventos deportivos. De este modo, la política de prevención no se limitará a lo que sucede en los estadios, sino que extenderá la actuación federal a rutas, terminales, aeropuertos y pasos fronterizos.

Sostiene además que este programa federal busca promover la coordinación multiagencial entre organismos nacionales, provinciales, locales y la sociedad civil, abordando de manera integral la gestión de los riesgos asociados a las concentraciones deportivas.

Los detalles del nuevo programa

La resolución expresa que los agentes de prevención podrán impedir la llegada de objetos cuya portación pueda ser interpretada como un riesgo, aun en los casos en que no constituyan delito según la ley, como herramientas o mástiles.

El protocolo de inspección, basado en la presunción de concurrencia al evento deportivo, posibilitará también la revisión de automóviles particulares, ómnibus, motovehículos, así como la detección de personas con sustancias prohibidas, armas o en situación migratoria irregular.

Una de las novedades del esquema operativo radica en la responsabilidad asignada al Jefe de Seguridad de cada club, quien deberá informar de manera previa y fehaciente la cantidad aproximada de personas que se trasladarán en ómnibus desde y hacia los estadios. Permitiendo así optimizar la asignación de recursos y la planificación de los dispositivos de control.

La medida, firmada por la ministra Alejandra Susana Monteoliva, determina que la implementación del PROFERED no implicará un gasto extraordinario para el Estado nacional, al integrarse dentro de las estructuras y recursos existentes. Además, encomienda a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) y a la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos la elaboración de un protocolo operativo específico dentro de cada jurisdicción, ajustado a la normativa vigente y a las particularidades de cada traslado.

El PROFERED entra en vigencia desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, formalizando así una serie de prácticas preventivas que, hasta el momento, habían funcionado solo de manera dispersa o bajo protocolos específicos para eventos puntuales. Con su adopción, se institucionaliza un marco operativo único para los traslados de parcialidades a espectáculos deportivos, con la finalidad de garantizar la seguridad y el orden en todo el circuito previo al evento.