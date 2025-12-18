El Gobierno volvió a tener un triunfo parcial en Diputados: cómo fueron las gestiones para aprobar el Presupuesto

La maratónica sesión terminó con la media sanción de la "ley de leyes" (RS Fotos)

Luego de una sesión maratónica y de intensas negociaciones por parte tanto de las autoridades parlamentarias como del Ejecutivo, el Gobierno consiguió su primera victoria legislativa, aunque parcial, este jueves por la madrugada, al lograr que la Cámara de Diputados le diera media sanción al Presupuesto 2026, por lo que avanza así el proyecto que ahora será tratado por el Senado con el objetivo de que se convierta en ley antes de fin de año.

Con este triunfo, La Libertad Avanza pudo promover una iniciativa enviada por la Casa Rosada por primera vez desde febrero pasado, en esta ocasión gracias a un contexto más favorable tras el recambio en el recinto que dejó al oficialismo más fuerte y al kirchnerismo, más debilitado.

No obstante, fracasó en su intento de derogar el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, ante el rechazo de las provincias a dar de baja esas normas que el Congreso aprobó meses atrás.

A pesar de que las condiciones eran mejores que a principio de año, cuando -también en extraordinarias- el oficialismo consiguió los votos para la suspensión de las PASO y el juicio en ausencia, entre otras medidas, el presidente Javier Milei no quiso dejar nada librado al azar y ordenó llevar adelante todas las gestiones necesarias para garantizar el triunfo.

Desde el lunes, el ministro del Interior, Diego, Santilli, prácticamente se instaló en el despacho del titular de la Cámara, Martín Menem, para coordinar juntos la estrategia de cara a esta sesión.

En estos días previos a la votación, el funcionario se dedicó a llamar a varios gobernadores, entre ellos, Osvado Jaldo (Tucumán), Claudio Vidal (Santa Cruz), Jorge Macri (CABA), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), que en mayor o menor medida tienen influencia legislativa.

Santilli estuvo en conversaciones permanentes con gobernadores

Si bien ya se había reunido semanas atrás con ellos para escuchar sus reclamos, “El Colo” retomó las comunicaciones recientemente para ratificar el acompañamiento y solucionar algunos imprevistos que iban surgiendo.

“Creo que lo tiene todo bastante ordenado. La Casa Rosada consolidó a los aliados electorales, están bien con los peronistas no K y seguramente Provincias Unidas se abstenga”, vaticinaba antes de la media sanción una persona al tanto de las negociaciones.

En paralelo, Menem llevó adelante el diálogo con los principales representantes de las otras fuerzas, fundamentalmente para impedir una maniobra de la oposición que buscaba sostener las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

En el artículo 75 del proyecto, el Poder Ejecutivo establece la derogación de ambas normas que fueron aprobadas hace algunos meses y que en su momento incluso tuvieron el respaldo de algunos espacios cercanos al oficialismo.

Después de algunos intercambios en el recinto, el jefe de bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso una moción para que el texto se vote más tarde por capítulos, lo que dificultaba el rechazo de ese apartado.

Al mismo tiempo, la jugada también les dio a los otros partidos una excusa para dejar sin efecto dos leyes que previamente ellos mismos habían impulsado, ya que si votaban en contra del Capítulo “Disposiciones Generales”, que es el que contiene estas derogaciones, también iban a ir contra la actualización trimestral de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con Discapacidad, entre otras cuestiones.

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de LLA (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La idea de Bornoroni prosperó con la colaboración de Fuerza del Cambio, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Elijo Catamarca e Independencia, y la abstención de Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.

A su vez, Santilli había logrado el martes un acuerdo con el PRO, que estaba molesto porque no se había incluido en el Presupuesto ninguna mención a la deuda que la Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires por el recorte de la coparticipación que sufrió en el 2020.

El ministro del Interior se reunió con el jefe de esa bancada, su ex compañero, Cristian Ritondo, y aceptó agregar un artículo en el que se facultaba a la Casa Rosada a ajustar las partidas para hacer frente a ese gasto.

De esta manera, pretendía que Fuerza del Cambio, interbloque en el que también está la UCR, el MID y Adelante Buenos Aires, ratificara el apoyo a la iniciativa.

Cuando en la Cámara continuaban las negociaciones frenéticas, Milei se dirigía al canal de streaming oficialista Carajo para participar del programa “La Misa” que conduce Daniel “El gordo Dan” Parisini, cercano al asesor Santiago Caputo, quien movilizó a una importante cantidad de militantes a la puerta del estudio para recibir al Presidente.

Javier Milei en Carajo (RS Fotos)

Mientras tanto, en los alrededores del Congreso seguía la fuerte protesta contra el Presupuesto y la reforma laboral -que se estaba tratando en comisión en el Senado- encabezada por partidos de izquierda y opositores, que más temprano habían generado algunos disturbios.

Los manifestantes se robaron cuatro vallas de contención, por lo que los efectivos policiales que se encontraban en el lugar intentaron disuadirlos con la ayuda de un camión hidrante

“Un puñado de violentos identificados como Club Antifascista, ya denunciados por el Ministerio, derrumbaron el vallado y atacaron a las fuerzas. Y como dice la doctrina de Seguridad y Orden: la manifestación debe ser pacífica. Si hay violencia, las fuerzas actuarán. El protocolo está vigente”, remarcó la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X.

Aunque originalmente estaba previsto que el proyecto se votara pasadas las 20:00, cuando llegó ese horario hubo complicaciones porque algunos de los gobernadores dieron vuelta su apoyo por estar en desacuerdo con el artículo 75.

En el recinto, de hecho, estuvo el propio Nacho Torres, que tiene como alfil a Jorge Ávila, uno de los integrantes de Provincias Unidas, grupo que estaba analizando rechazar el Capítulo XI, de “Disposiciones generales”.

En el entorno del chubutense reconocían que había conflictos por algunos puntos de la iniciativa y que a esa hora no tenían las voluntades necesarias como para avanzar con el texto y todo se demoró.

Nacho Torres estuvo en el Congreso (Jaime Olivos)

En paralelo, la tensión con el PRO volvió cuando las autoridades parlamentarias precisaron que el pago de la deuda a la Ciudad se iba a incluir en el capítulo en disputa, lo que volvió a provocar cruces con Ritondo, que protestó.

Finalmente, el proyecto fue aprobado en general en la madrugada del jueves con 132 votos positivos, 97 negativos y 19 abstenciones (entre las cuales hubo algunos habituales aliados del Gobierno.

No obstante, cuando se trató en particular, la oposición rechazó el Capítulo XI, por lo que no prosperó el artículo 75, pero tampoco los fondos para el territorio porteño.

Con la media sanción en Diputados, ahora el proyecto será enviado al Senado, donde la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, ya lo espera para incluirlo en el temario de asuntos a discutir esta misma semana en comisiones.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes parlamentarias, la idea es que la iniciativa ingrese antes del viernes o, a más tardar, ese mismo día, para que pueda tener dictamen lo antes posible.

La ex ministra de Seguridad quiere que el Presupuesto sea tratado el 26 de diciembre, en la sesión en la que también se debatirá la reforma laboral y las modificaciones a la ley de glaciares, por lo que se prevé otra jornada maratónica.