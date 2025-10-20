Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

El 26 de octubre, la ciudadanía votará para renovar desde el 10 de diciembre la Cámara de Diputados y la de Senadores

A voter casts their ballot
A voter casts their ballot during legislative provincial elections in La Plata, Argentina, Sunday, Sept. 7, 2025. (AP Photo/Gustavo Garello)

Argentina atraviesa un año marcado por el proceso electoral. Tras las recientes elecciones en la provincia de Buenos Aires, la atención nacional se dirige a los comicios legislativos programados para el 26 de octubre de 2025. Esta elección definirá la conformación de la Cámara de Diputados y el Senado, cumpliendo con lo establecido por la Constitución respecto a la renovación y representación federal en el Congreso.

Ese día, los ciudadanos votarán para escoger nuevos miembros del Parlamento nacional, ya que se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados, lo que representa la mitad del cuerpo, y 24 lugares en el Senado, equivalente a un tercio de sus integrantes.

Durísima frase de Donald Trump sobre Argentina para justificar la ayuda económica al gobierno de Milei

El presidente de los Estados Unidos defendió el apoyo que le está dando a la administración libertaria, a pesar de las críticas que recibe en su país. “No tienen dinero, están luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir”, afirmó con crudeza

Agredieron a militantes de LLA en Formosa y responsabilizaron a los seguidores de Gildo Insfrán

El hecho ocurrió en una carpa del candidato a diputado nacional de la provincia. Uno de los jóvenes presentes recibió golpes en la cara y debió ser asistido

Flavia Royón: “Argentina necesita senadores que defiendan sus provincias, no levanta-manos por orden del Gobierno”

La candidata destacó la importancia de que las provincias recuperen protagonismo en el Congreso. Anticipó el apoyo a reformas como la laboral, tributaria y previsional, pero con consenso y una mirada federal

A pesar de haber ganado tiempo, al Gobierno le espera una espinosa agenda en el Senado post elecciones

Incluye una delicada definición sobre cambios a la ley que regula los DNU, la declaración de “interés público” de cuestiones nucleares, la votación de la Defensora del Niño, butacas demoradas en la Auditoría General de la Nación (AGN), interpelaciones a funcionarios y una feroz puja por el Defensor del Pueblo

La interna en el Gobierno deja también una incógnita sobre el futuro de las relaciones con el PRO

A pesar de las dudas sobre su continuidad, en medio de rumores de cambios en la estructura de poder libertaria, Guillermo Francos sigue estando al frente de las conversaciones con Mauricio Macri. La situación en el Congreso

