Elecciones 2025, en vivo: Milei visita San Nicolás en busca del voto antikirchnerista

Todas las novedades políticas de la campaña de cara al próximo 26 de octubre, cuando los electores en todo el país acudirán a las urnas para votar diputados y senadores

El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales (Foto: AFP)

El calendario electoral de 2025 tendrá su punto cúlmine el domingo 26 de octubre, cuando se celebren las elecciones legislativas nacionales, donde los ciudadanos elegirán a sus nuevos representantes en el Congreso.

La Libertad Avanza quiere recuperarse luego de varios resultados adversos en los comicios provinciales, aunque recibió importantes reveces con la renuncia de José Luis Espert, quien encabezaba la lista de candidatos a diputados en la provincia de Buenos Aires, y las negativas para que Diego Santili tome su lugar y se reimpriman las boletas. Por otro lado, la oposición busca afianzarse en medio de un escenario político cada vez más complejo.

La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y el Senado, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

En total, se renuevan 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

17:38 hsHoy

Randazzo se adelantó a Milei y se juntó en San Nicolás con Ismael Passaglia

Florencio Randazzo visitó San Nicolás y se fotografió con Ismael Passaglia

Horas antes de la visita de Javier Milei a la ciudad, Florencio Randazzo se reunió en San Nicolás con Ismael Passaglia, ex intendente local y padre del actual mandatario de ese partido bonaerense, Santiago Passaglia.

El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas visitó el Sanatorio GO y destacó el modelo de gestión sanitaria que vienen desarrollando en la ciudad.

“No hay que gastar ni más ni menos, en salud hay que gastar mejor”, expresó el ex ministro del Interior.

Randazzo destacó la implementación de un seguro médico gratuito para quienes no tienen obra social y la construcción de hospitales de última tecnología como parte de una política de equidad y eficiencia: “En San Nicolás se creó un seguro médico gratuito para quienes no tienen obra social y construyó hospitales de última tecnología para garantizar atención de calidad”.

Si bien los Passaglia no apoyarán directamente a ningún candidato, en los últimos días han recibido visitas de representantes de espacios antikirchneristas, como Emilio Monzó y Randazzo, de Provincias Unidas, y la que más tarde hará Milei, quien se espera que llegue junto a Diego Santilli.

17:33 hsHoy

Milei visitará San Nicolás, como parte de la campaña bonaerense

Javier Milei visitó ayer la ciudad de Mendoza

Javier Milei continúa su recorrida por el país para apoyar a sus candidatos de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre. Este viernes, el jefe de Estado volverá a pisar territorio bonaerense y visitará San Nicolás, donde se mostrará junto a Santiago Passaglia en busca de atraer el voto antikirchnerista, más allá de que el intendente local no apoyará a ningún partido en las legislativas nacionales.

El lugar del acto del Presidente, quien estará acompañado por el candidato a diputado Diego Santilli, será la planta de Sidersa S.A., empresa a la que en julio le confirmaron su adhesión al RIGI por una inversión de 286 millones de dólares. Se espera la presencia del jefe de Estado a las 17.

17:30 hsHoy

La Cámara Nacional Electoral resolvería a favor de Diego Santilli el primer lugar en la lista de diputados bonaerenses de La Libertad Avanza

El máximo tribunal electoral del país revocaría la decisión del juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, quien había resuelto que Karen Reichardt debía ocupar la cabeza de lista, tras la renuncia de José Luis Espert. El pedido de reimpresión de boletas aún no llegó a la Cámara

Silvana Boschi

Por Silvana Boschi

Diego Santilli y Karen Reichardt, quienes ocupan los primeros puesto de la lsta tras la renuncia de Espert

La inminente decisión de la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre la vacante en la lista bonaerense de La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert, podría inclinarse por designar a Diego Santilli en el primer lugar de la nómina, desplazando a Karen Reichardt, quien figura como segunda. Este desenlace, que posiblemente se confirme mañana sábado, se fundamenta en antecedentes judiciales que han definido la interpretación de la Ley de Paridad de Género en la cobertura de vacantes legislativas.

17:30 hsHoy

Martín Lousteau alertó sobre el respaldo del FMI: “Sostenerse sobre swaps o dólares prestados es sólo una anestesia”

El candidato a diputado cuestionó la dependencia de Argentina respecto de los organismos multilaterales y reclamó reformas estructurales para superar la crisis

Entrevista completa a Martín Lousteau

El reciente anuncio del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, sobre la venta de dólares en el mercado local y la concreción de un swap por USD 20.000 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), marcó un hito en los días previos a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Sin embargo, para Martín Lousteau, economista, senador nacional, presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) y candidato a senador por Ciudadanos Unidos por la Ciudad de Buenos Aires, el flamante acuerdo “no resuelve el corazón de la crisis argentina”, ni aporta soluciones definitivas a la fragilidad del Estado.

17:29 hsHoy

Diego Santilli: “Hay que descontar y sumar para que el Presidente pueda ganar la elección”

El candidato a diputado del frente LLA se refirió a la decisión de la Justicia de rechazar el pedido para reimprimir las boletas y habló del desafío de liderar la campaña bonaerense tras la renuncia de Espert. “Tenemos que bajar la apatía y que la gente vaya a votar”, indicó

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

El diputado nacional Diego Santilli (RS Fotos)

En su oficina de la calle Jerónimo Salguero, en la antesala de un amplio y luminoso despacho, sobresale un trofeo que decora un pequeño mueble. Es una réplica de la Copa Libertadores con cuatro sellos impresos, fechados en 1986, 1996, 2015 y 2018, los años en los cuales River Plate se consagró campeón del torneo de clubes más prestigioso en esta región del mundo. Detrás de la puerta espera Diego Santilli, la esperanza (colorada) del gobierno nacional para reencauzar una campaña bonaerense herida de muerte por la situación personal de José Luis Espert, que tuvo que declinar su candidatura por las investigaciones que lo vinculan con el narcotráfico. “No volví a hablar con él”, asegura.

17:29 hsHoy

A casi dos semanas de las elecciones, el anuncio de Bessent generó optimismo y revanchismo en el Gobierno

La llegada de fondos estadounidenses alivió la presión económica y las huestes libertarias se mostraron envalentonadas. Puertas adentro hay cautela sobre el eventual impacto en la opinión pública

Brenda Struminger

Por Brenda Struminger

Javier Milei y Luis Caputo
Javier Milei y Luis Caputo

La confirmación del auxilio financiero de Estados Unidos representó más que un bálsamo para el Gobierno. En la agitada y adversa previa de las elecciones nacionales, fue un respiro en un momento de extremo ahogo por la serie de graves reveses y fracasos en una diversidad de flancos, desde el electoral, al legislativo, al económico y financiero. Y si bien nadie en la órbita política violeta da por ganados los comicios, la rápida respuesta positiva de los mercados generó una ola de optimismo en el oficialismo.

